Así son por dentro de edificios de la UA que en su día fueron pabellones militares

Los pabellones más antiguos de la Universidad de Alicante, construcciones históricas heredadas de antiguas instalaciones militares del ejército del aire y construidas en 1941, están en plena rehabilitación al constatarse un “riesgo cierto y elevado” de nuevos colapsos parciales incontrolados en las zonas bajo cubierta inclinada, a raíz de varias inspecciones y de un dictamen técnico.

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha visitado las obras que se ejecutan en el edificio de Ciencias IV y en el Pabellón de Biotecnología (Pabellón 9) y el Pabellón 10, una intervención declarada y tramitada por emergencia para prevenir y remediar los daños detectados en las cubiertas inclinadas y evitar situaciones de riesgo para la comunidad universitaria.

Tal y como se anunció el pasado mes de diciembre, la Universidad acordó evacuar con carácter inmediato los mencionados edificios tras detectar daños en las cubiertas de teja de estos pabellones, y puso en marcha medidas para repararlas y redistribuir la actividad a otras zonas seguras del campus. Mientras tanto, el personal docente e investigador ha sido trasladado.

Acompañada por el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Salud Laboral, Salvador Ivorra, la rectora ha recorrido las zonas afectadas junto con el arquitecto director de las obras, Antonio Salmerón y su equipo, representantes de la empresa adjudicataria Singia Soluciones Técnicas SL y personal del Servicio de Infraestructuras de la Universidad, entre ellos el director del Secretariado de Infraestructuras, Óscar Galao.

Uno de los antiguos edificios militares que conserva la UA / Roberto Ruiz de Zafra

Durante el recorrido, la rectora puso el foco en el impacto de la actuación sobre la actividad universitaria y en el objetivo de convertir una situación de emergencia en una mejora duradera. “Nuestra prioridad es la seguridad de estudiantes y personal, pero también que la docencia y la investigación recuperen cuanto antes la normalidad. Esta intervención, además de imprescindible, nos permitirá mejorar las condiciones de uso de estos edificios históricos”, sostiene.

Estos inmuebles, según el vicerrector de Infraestructuras, mantienen una estructura principal basada en cerchas (estructuras triangulares) metálicas y correas de perfiles IPN, con elementos auxiliares de madera y cobertura de teja. Los informes técnicos incorporados al expediente señalan que la estructura principal puede aprovecharse y que no se contemplan nuevas cargas de uso sobre ella, mientras se sustituyen los elementos de cubierta y sistemas auxiliares deteriorados.

Visita de la rectora y el vicerrector de Infraestructuras a las obras / Roberto Ruiz de Zafra

En ese sentido, Ivorra ha explicado que la intervención “contempla demoliciones y desmontajes selectivos en las cubiertas inclinadas (retirada progresiva de tejas, fábrica cerámica y subestructura), y su reconstrucción con soluciones actuales —incluidos paneles bajo teja tipo sándwich— manteniendo la tipología exterior característica de estos pabellones”. La visita ha permitido comprobar cómo se han protegido las bancadas y otros elementos de los laboratorios para evitar generar daños durante las obras.

Seguridad y planificación

Más que una reparación, la Universidad prevé que la sustitución de capas y elementos antiguos deteriorados y la incorporación de sistemas actuales contribuya a aligerar cargas innecesarias y a mejorar el comportamiento de la cubierta: mejor impermeabilización, ventilación y un mayor confort térmico en los espacios inferiores, tal como recomiendan los informes al considerar la actualización del aislamiento en estas actuaciones.

El responsable de Infraestructuras, Sostenibilidad y Salud Laboral del campus ha explicado que las obras “se están llevando a cabo, como no podía ser de otro modo, -insiste- con un control exhaustivo para garantizar la seguridad del personal de la Universidad y de la empresa, cumpliendo de forma escrupulosa la normativa de prevención, y al mismo tiempo planificando por fases para cumplir los plazos previstos de ejecución y finalización”.

La rehabilitación del pabellón de Ciencias de la UA, en marcha / Roberto Ruiz de Zafra

Los trabajos comenzaron el 19 de diciembre y se han mantenido de forma continuada, con la previsión de una finalización por etapas y el cierre de las últimas actuaciones durante el mes de septiembre. La inversión estimada para el conjunto de la intervención se sitúa actualmente por encima de los 2,5 millones de euros, en el marco de un contrato tramitado por emergencia y, por tanto, limitado a lo estrictamente indispensable para eliminar el riesgo y posibilitar la puesta en servicio de los edificios.