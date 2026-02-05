"Tenemos más de 300 convenios con empresas que permiten al alumnado realizar prácticas y facilitar su posterior inserción laboral"

La facultad de Ciencias cumple 50 años. ¿Cómo describiría su evolución desde su creación?

El crecimiento de la facultad de Ciencias ha sido continuo y constante desde su inicio en 1975. En sus comienzos contaba únicamente con la licenciatura en Química y, a día de hoy, hemos pasado a gestionar ocho grados, lo que refleja una clara expansión y diversificación. Actualmente abarcamos todas las ciencias clásicas, Biología, Física, Geología, Matemáticas y Química, además de Ciencias del Mar, y hemos incorporado titulaciones de otros ámbitos como Óptica y Optometría o Gastronomía y Artes Culinarias, que, aunque no pertenecen estrictamente a la rama de ciencias, son gestionadas desde la Facultad.

¿Cuáles han sido los principales hitos en el ámbito de la docencia?

Uno de los hitos más importantes fue la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, que supuso la transformación de las antiguas licenciaturas en grados y la implantación de másteres de especialización. Actualmente contamos con 13 másteres oficiales. Otro aspecto clave ha sido la mejora progresiva de los laboratorios docentes. Hemos pasado de contar con equipamiento muy limitado a disponer de infraestructuras especializadas que permiten una docencia alineada con los desafíos científicos actuales. Además, la facultad siempre ha sabido adaptarse a las tecnologías disponibles en cada momento. Hoy en día, por ejemplo, estamos incorporando la inteligencia artificial como una herramienta más en el ámbito docente.

La decana de la Facultad de Ciencias, Magdalena García / Pilar Cortés

¿Qué papel juega la relación con el tejido empresarial?

La relación con las empresas ha ido creciendo de forma muy significativa. Actualmente tenemos más de 300 convenios con empresas de la provincia, lo que permite al alumnado realizar prácticas externas y formarse en un entorno real, facilitando además su posterior inserción laboral. Esta colaboración se revisa y actualiza todos los años.

En investigación, ¿cómo ha evolucionado la facultad en estos 50 años?

Desde sus inicios, la investigación ha tenido una dimensión internacional muy marcada. Los primeros docentes procedían de otras universidades españolas y muchos de ellos habían realizado estancias en el extranjero, lo que permitió establecer colaboraciones internacionales desde el primer momento. Un hito fundamental fue la creación de los departamentos, actualmente contamos con 14, que constituyen el núcleo de la investigación. Además, muchos de nuestros docentes participan en institutos de investigación de la universidad, en su mayoría vinculados a la rama de ciencias. Hoy en día tenemos 52 grupos de investigación consolidados, lo que ha permitido que la producción científica de la facultad tenga reconocimiento nacional e internacional.

Magdalena García, frente a la facultad de Ciencias / PILAR CORTES

¿Qué referentes destacados existen en el ámbito investigador?

Contamos con investigadores de primer nivel, como Francis Mojica, candidato al Premio Nobel por el descubrimiento de la tecnología CRISPR. Además, dos profesores de la Facultad han recibido Premios Nacionales de Investigación. De los seis premios Rey Jaime I concedidos a la Universidad de Alicante, tres han recaído en personal de la Facultad de Ciencias. También tenemos investigadores situados entre el 2 %, e incluso el 1 %, de los científicos más citados del mundo. El 50 % de los fondos competitivos nacionales e internacionales que recibe la Universidad de Alicante proceden de proyectos liderados por la facultad de Ciencias, lo que refleja claramente su peso investigador.

De cara a los próximos 5 o 10 años, ¿cuáles son los principales objetivos?

Seguiremos apostando firmemente por la investigación, la internacionalización, no solo del estudiantado, sino también del profesorado y del personal técnico, la ampliación y mejora de infraestructuras de laboratorio y la colaboración con universidades nacionales e internacionales. Un logro muy reciente e importante ha sido la obtención, en 2025, de la acreditación institucional por parte de ANECA. Este reconocimiento certifica que la Facultad cumple globalmente los estándares de calidad exigidos y refuerza una cultura de evaluación, autoanálisis y mejora continua de las titulaciones. Desde 2022 se han revisado numerosos grados y másteres, y este proceso de mejora continuará en los próximos años.

¿Se plantea la creación de nuevos grados o dobles titulaciones?

De momento no. La doble titulación en Física y Matemáticas es una apuesta reciente y actualmente se encuentra en su segundo curso de implantación. Además, el grado en Gastronomía y Artes Culinarias se implantó en el curso 2018-2019, por lo que todavía estamos evaluando sus resultados.

¿Cómo ha evolucionado el número de estudiantes en Ciencias?¿Les ha afectado el tirón que tienen los estudios tecnológicos?

En 1975 la facultad contaba con entre 150 y 200 estudiantes. Actualmente tenemos alrededor de 2.500 estudiantes cada año. Aunque las titulaciones de ciencias no suelen tener grandes volúmenes de alumnado debido a las infraestructuras y a la naturaleza experimental de los estudios, no hemos detectado una disminución por el auge de titulaciones tecnológicas.