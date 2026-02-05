La UA ficha a un investigador de la Universidad de Yale, discípulo del Nobel de Economía de 2025

La Universidad de Alicante (UA) ha fichado a un investigador de la Universidad de Yale, discípulo del Premio Nobel de Economía de 2025. Se trata de José Antonio Espín Sánchez, un historiador económico que desarrollará una base de datos inédita sobre la migración hacia la América española entre 1810 y 1920 y reconstruirá trayectorias de migrantes.

La incorporación será posible gracias a una ayuda de 1,2 millones de euros del Programa de la ATRAE 2025, promovido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), para facilitar la incorporación de talento investigador consolidado, de reconocido prestigio internacional y que haya desarrollado recientemente un periodo relevante de su actividad profesional en el extranjero. La UA es la única institución universitaria de la Comunidad Valenciana beneficiada por este programa.

Espín Sánchez se doctoró en economía en la Northwestern University en 2014, bajo la dirección de Joel Mokyr, que ganó el Premio Nobel de Economía 2025, con una tesis centrada en las comunidades de regantes tradicionales en Murcia. El investigador se incorporará al Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

José Antonio Espín Sánchez es profesor de Economía en la Universidad de Yale, su investigación utiliza datos históricos para comprender cuestiones económicas fundamentales. Su trabajo sobre los mercados de agua españoles muestran cómo las instituciones tradicionales pueden superar a los mercados cuando las comunidades enfrentan limitaciones financieras.

Para ello, Espín Sánchez combina la teoría económica con una rica evidencia histórica, ofreciendo perspectivas para comprender mejor la asignación de recursos, la desigualdad y el desarrollo económico.

El proyecto que desarrollará en la UA, a partir de octubre de 2026, y servirá para ampliar una línea previa sobre migración colonial (1492–1810). Abarca un periodo clave de transformaciones —independencias, conflictos civiles e integración económica global— y se centra en nueve destinos principales: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

A partir de fuentes de archivo en España y América Latina (certificados de ciudadanía, registros de residentes, listas de pasajeros, etc.), se recopilarán datos individuales para reconstruir trayectorias de migrantes, analizando orígenes, asentamientos, ocupaciones y movilidad social. La metodología incorpora técnicas de aprendizaje automático para vincular registros y generar perfiles longitudinales, según han informado desde la UA.

El proyecto se desarrollará en tres fases: recopilación, análisis, difusión y tendrá como indicadores principales artículos científicos, formación de jóvenes investigadores, una base de datos pública con mapas interactivos y nuevas redes internacionales de colaboración.