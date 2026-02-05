Universidad
La UA ficha a un investigador de la Universidad de Yale, discípulo del Nobel de Economía de 2025
El profesor José Antonio Espín construirá una base de datos inédita sobre la migración hacia la América española y reconstruirá las trayectorias de sus protagonistas
La Universidad de Alicante (UA) ha fichado a un investigador de la Universidad de Yale, discípulo del Premio Nobel de Economía de 2025. Se trata de José Antonio Espín Sánchez, un historiador económico que desarrollará una base de datos inédita sobre la migración hacia la América española entre 1810 y 1920 y reconstruirá trayectorias de migrantes.
La incorporación será posible gracias a una ayuda de 1,2 millones de euros del Programa de la ATRAE 2025, promovido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), para facilitar la incorporación de talento investigador consolidado, de reconocido prestigio internacional y que haya desarrollado recientemente un periodo relevante de su actividad profesional en el extranjero. La UA es la única institución universitaria de la Comunidad Valenciana beneficiada por este programa.
Espín Sánchez se doctoró en economía en la Northwestern University en 2014, bajo la dirección de Joel Mokyr, que ganó el Premio Nobel de Economía 2025, con una tesis centrada en las comunidades de regantes tradicionales en Murcia. El investigador se incorporará al Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
La UA ha recibido una ayuda de 1,2 millones del Ministerio de Ciencia y es la única de la Comunidad beneficiada
Su potencial
José Antonio Espín Sánchez es profesor de Economía en la Universidad de Yale, su investigación utiliza datos históricos para comprender cuestiones económicas fundamentales. Su trabajo sobre los mercados de agua españoles muestran cómo las instituciones tradicionales pueden superar a los mercados cuando las comunidades enfrentan limitaciones financieras.
Para ello, Espín Sánchez combina la teoría económica con una rica evidencia histórica, ofreciendo perspectivas para comprender mejor la asignación de recursos, la desigualdad y el desarrollo económico.
¿En qué consistirá su trabajo?
El proyecto que desarrollará en la UA, a partir de octubre de 2026, y servirá para ampliar una línea previa sobre migración colonial (1492–1810). Abarca un periodo clave de transformaciones —independencias, conflictos civiles e integración económica global— y se centra en nueve destinos principales: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
Su trabajo analizará orígenes, asentamientos, ocupaciones y movilidad social de los migrantes
A partir de fuentes de archivo en España y América Latina (certificados de ciudadanía, registros de residentes, listas de pasajeros, etc.), se recopilarán datos individuales para reconstruir trayectorias de migrantes, analizando orígenes, asentamientos, ocupaciones y movilidad social. La metodología incorpora técnicas de aprendizaje automático para vincular registros y generar perfiles longitudinales, según han informado desde la UA.
El proyecto se desarrollará en tres fases: recopilación, análisis, difusión y tendrá como indicadores principales artículos científicos, formación de jóvenes investigadores, una base de datos pública con mapas interactivos y nuevas redes internacionales de colaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
- La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas