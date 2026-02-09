La UA conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una completa programación cultural y divulgativa

Con motivo del 11 de Febrero (11F), Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas, la Universidad de Alicante (UA) presenta una completa programación cultural y divulgativa que se desarrollará durante el mes de febrero.

Uno de los principales actos institucionales tuvo lugar el pasado viernes con la celebración de la mesa redonda “Ciencia en femenino”, que contó con las investigadoras Dolores Corella, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universitat de València (UV), Irene Sentana, profesora del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la UA, y Ascensión Padilla, del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la UA.

El encuentro estuvo presidido y moderado por la rectora de la UA, Amparo Navarro, acompañada por la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, María Jesús Pastor Llorca. Más de 130 estudiantes de los IES San Vicente y María Blasco de San Vicente del Raspeig y Jaume II de Alicante asistieron a esta actividad para conocer la trayectoria vital y profesional de estas científicas referentes.

Durante el mismo acto se hizo entrega, a su vez, del Premio Josefina Pascual Devesa dotado de 1.000 euros. Convocado por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, el objeto de este galardón es reconocer y promover la difusión de las mejores tesis doctorales defendidas en la UA que incorporan la perspectiva de género.

La vicerrectora del área, Carmen Vives Cases, subrayó que el nombre del premio rinde homenaje a una mujer que “abrió camino” a las futuras investigadoras y destacó, como novedad de esta edición, la concesión de un accésit, motivada por el elevado número y la calidad de los trabajos presentados.

Imagen de archivo de una de las actividades realizadas en el marco del 11F en la UA. / INFORMACIÓN

El premio principal recayó en Ariadna del Pilar Cerdán Torregrosa, por su tesis “Masculinidades, orientaciones sexuales y violencia de género: análisis de discursos y estrategias para la igualdad”, dirigida por Carmen Vives Cases y Daniel La Parra Casado. El trabajo se centra en la prevención de la violencia de género y analiza cómo se construyen masculinidades y feminidades, una cuestión que, según señaló durante el acto, constituye uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo. El accésit ha sido concedido a Kirenia Chaveco Asin por la tesis “La integración del enfoque de género en la docencia: las necesidades formativas del profesorado de la Universidad de Oriente (Cuba)”, dirigida por Gladys Merma Molina y María Encarnación Urrea Solano.

Mañana 10 de febrero, a las 17 horas en el aula GE/1-07S de la Facultad de Filosofía y Letras II, el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG) organiza la conferencia “Mujeres que investigan, mujeres que crean”, que contará con la escritora y Premio Nacional de Ensayo 2025 Remedios Zafra.

Desde “El rincón de las geógrafas”, también mañana a partir de las 16 horas, se llevarán a cabo entrevistas a las jóvenes geógrafas Laura Cambronero, Lucía Moreno, María Teresa González y Rosa Ruiz. Al día siguiente, el 11 de febrero, en el salón de actos del edificio de la Escuela Politécnica Superior I, se celebra la jornada “Mujeres que lideran el cambio”, con la intervención de Sonia Rujas, secretaria general de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA).

En formato online, también el 11 de febrero, desde el Instituto Universitario de Investigación CIBIO se realizarán diferentes charlas a estudiantes de educación secundaria y bachillerato protagonizadas por investigadoras de la UA. Sandra Martínez hablará sobre ecología y conservación, María López, de control biológico y biotecnología y Cinta Quirce, de taxonomía y museística para fomentar nuevas vocaciones científicas a través de la biología.

La Biblioteca de Ciencias Blanca Gómez, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la UA, ha preparado una muestra bibliográfica que podrá ser visitada del 10 al 27 de febrero de 2026. Bajo el título “Exploradoras del futuro”, la muestra se presenta como un viaje por las páginas que narran el ingenio, la perseverancia y el talento de las mujeres en la ciencia. Una elección de recursos para descubrir referentes que rompen moldes e inspiran nuevas vocaciones.

Además, desde la Facultad de Ciencias se ha convocado por cuarto año consecutivo un concurso de carteles para su alumnado relacionado con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Competición robótica

La UA organiza un año más la fase local de la competición de robótica FIRST LEGO League (FLL), un evento dirigido a jóvenes de entre 6 y 16 años que busca despertar el interés por las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) a través de desafíos inspiradores.

Durante esta competición, que comenzará el sábado 14 a las 10 horas en la Facultad de Educación de la UA, los 27 equipos participantes han trabajado durante semanas para diseñar, construir y programar robots, además de desarrollar proyectos innovadores para resolver problemas reales relacionados con un tema global.

Se trata de una serie de actividades dirigidas a centros educativos, municipios y entidades sin ánimo de lucro, que se desarrollan durante los meses de febrero y marzo. / INFORMACIÓN

Este programa internacional no solo fomenta habilidades técnicas, sino que también impulsa valores como la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación y el pensamiento crítico, en un entorno educativo y motivador. El desafío de este año, denominado “Unearthed”, acerca a los jóvenes a descubrir la arqueología, qué historias esconden los objetos antiguos y cómo la ciencia y la tecnología ayudan a preservar el conocimiento de otras épocas.

Mujer y Ciencia

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11F) y el Día Internacional de la Mujer (8M), el Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica también ofrece el programa Mujer y Ciencia con el objetivo principal de visibilizar el trabajo de la mujer en la ciencia y poner de relieve su aportación en el progreso científico y social.

Se trata de una serie de actividades dirigidas a centros educativos, municipios y entidades sin ánimo de lucro, que se desarrollan durante los meses de febrero y marzo.

Coordinada por el Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, la programación organizada por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la UA cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

