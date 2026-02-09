Universidad
Dos profesores de la UA entran en la Real Academia Olímpica Española
Juan Manuel Cortell y Francisco Sevillano Calero ingresan en la institución cultural y educativa dedicada a la investigación de los valores del Olimpismo
El catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (UA) y director del Centro de Estudios e Investigaciones Olímpicas (CEIO-UA), Juan Manuel Cortell Tormo, ha sido nombrado miembro de la Comisión para la Real Academia Olímpica Española (RAOE) para el ciclo 2025/2029 por el comité ejecutivo del Comité Olímpico Español (COE). Por su parte, el doctor en Historia y catedrático de Historia Contemporánea del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la UA Francisco Sevillano Calero también ha sido fichado como asesor de la Real Academia Olímpica Española.
La Real Academia Olímpica Española, fundada en 1968 en Madrid como la primera Academia Olímpica Nacional del mundo, es la institución cultural y educativa vinculada al Comité Olímpico Español dedicada a la investigación y difusión de los valores del Olimpismo. Entre sus principales objetivos se encuentran la promoción educativa de los valores de respeto, excelencia y amistad a través del deporte; el análisis histórico y sociocultural del Movimiento Olímpico; y la difusión universitaria, coordinando una red de más de 25 Centros de Estudios e Investigaciones Olímpicas en universidades españolas.
En este marco se integra el Centro de Estudios e Investigaciones Olímpicas de la Universidad de Alicante (CEIO-UA), dirigido por el profesor Cortell y acreditado a nivel internacional por el Comité Olímpico Internacional desde 2022, desde el que se impulsan iniciativas de investigación, formación y divulgación relacionadas con el Movimiento Olímpico en colaboración con universidades y redes académicas nacionales e internacionales.
Trayectorias
Juan M. Cortell es catedrático de universidad en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia, Maestro Especialista en Educación Física y doctor por la Universidad de Alicante. Cuenta con una dilatada trayectoria docente universitaria, centrada principalmente en la actividad física, la salud y la calidad de vida, y ha recibido en varias ocasiones reconocimientos a la excelencia docente.
Su trayectoria académica combina docencia, investigación y transferencia del conocimiento, con la dirección de doce tesis doctorales, más de un centenar de publicaciones científicas y la participación en proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. Sus principales líneas de trabajo se centran en la aplicación de la tecnología a la actividad física, el análisis del movimiento, la biomecánica del ejercicio y la valoración y el entrenamiento de la fuerza.
Junto a esta trayectoria académica, Cortell cuenta con una amplia experiencia en gestión universitaria. Ha desempeñado los cargos de vicedecano del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, director del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas y coordinador del Campus de Alcoi, asumiendo responsabilidades en planificación académica, coordinación docente y gestión institucional. Desde 2025 ejerce como decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.
Por su parte, Sevillano Calero es doctor en Historia y catedrático de Historia Contemporánea del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante. Es autor de numerosos estudios y publicaciones sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista, entre los que destacan Propaganda y medios de comunicación en el franquismo (1998), Ecos de papel. La opinión de los españoles en la época de Franco (2000), Exterminio. El terror con Franco (2004), “Rojos”. La representación del enemigo en la guerra civil (2007), Franco, Caudillo por la gracia de Dios (2010), La cultura de guerra del “nuevo Estado” franquista (2017) y La Europa de entreguerras. El orden trastocado (2020).
