Una carrera para donar 2.000 euros a las aulas hospitalarias del Hospital General de Elche y La Fe de Valencia

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha recaudado 2.000 euros en la Carrera Solidaria, que irán destinados a las aulas hospitalarias del Hospital General Universitario de Elche y del Hospital de la Fe, en Valencia. La iniciativa, en la que han participado más de 300 estudiantes, profesores y personal de Administración y Servicios, ha estado organizada por el Servicio de Deportes de la CEU UCH, con la colaboración de la Fundación del Deporte Ilicitano y el Ayuntamiento de Elche.

La prueba deportiva se ha desarrollado en el entorno del río Vinalopó, con salida y meta bajo la pasarela del pintor Vicente Albarranch. El evento forma parte de las acciones solidarias que la universidad impulsa de manera periódica, vinculando la práctica deportiva con proyectos sociales y educativos de impacto directo en el entorno.

El director del Servicio de Deportes del CEU, Pedro Miralles, ha destacado el éxito de participación “que nos ha permitido lograr el objetivo, no solo económico, sino también de compromiso solidario del alumnado”. Miralles ha destacado que la carrera “responde a una línea de trabajo consolidada que busca unir deporte, compromiso social y apoyo a proyectos educativos con una finalidad concreta”.

Destino solidario: educación en contextos hospitalarios

La recaudación obtenida permitirá financiar la creación de una biblioteca específica de aula para la Unidad de Pedagogía Hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche, así como en el Hospital de La Fe. Esta actuación se enmarca en un proyecto educativo impulsado desde la Universidad CEU Cardenal Herrera, vinculado a una línea de investigación desarrollada en el ámbito de la educación hospitalaria.

El proyecto parte de los resultados de un estudio realizado durante el curso 2024-2025, centrado en el uso del storytelling terapéutico como herramienta para favorecer el aprendizaje y el bienestar emocional de niños hospitalizados. La investigación analizó el impacto de la narración de cuentos en la expresión emocional, la motivación y la continuidad educativa durante los periodos de hospitalización.

La investigadora Marta Ruiz, integrante del equipo responsable del proyecto, explica que esta nueva fase “permite trasladar los resultados de la investigación al ámbito educativo real, dotando a las aulas hospitalarias de recursos específicos adaptados a las necesidades de los menores”.

Investigación aplicada y transferencia educativa

Además de la dotación bibliográfica, el proyecto contempla el diseño de materiales didácticos asociados y la elaboración de una guía educativa para el uso del storytelling en contextos hospitalarios. Estos recursos estarán disponibles para el personal docente de las aulas hospitalarias y para entidades que desarrollan actividades educativas con menores hospitalizados.

El proyecto cuenta también con la participación del alumnado de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria del CEU, integrando esta experiencia en su proceso formativo. De este modo, la iniciativa combina investigación aplicada, formación universitaria y transferencia del conocimiento al ámbito sanitario y educativo.