Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funcionarios vivienda protegidaDimisión BarcalaAnálisis ToniViviendas protegidasObras CAMP Santa FazAlicante subida temperaturasBarcala prohíbe viviendaFuturo Benidorm Fest
instagramlinkedin

Una carrera para donar 2.000 euros a las aulas hospitalarias del Hospital General de Elche y La Fe de Valencia

Más de 300 estudiantes y profesores de la Universidad CEU de Elche participan en la carrera solidaria organizada por el Servicio de Deportes de la institución educativa

La prueba deportiva se ha desarrollado en el entorno del río Vinalopó, con salida y meta bajo la pasarela del pintor Vicente Albarranch.

La prueba deportiva se ha desarrollado en el entorno del río Vinalopó, con salida y meta bajo la pasarela del pintor Vicente Albarranch. / INFORMACIÓN

P. J.

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha recaudado 2.000 euros en la Carrera Solidaria, que irán destinados a las aulas hospitalarias del Hospital General Universitario de Elche y del Hospital de la Fe, en Valencia. La iniciativa, en la que han participado más de 300 estudiantes, profesores y personal de Administración y Servicios, ha estado organizada por el Servicio de Deportes de la CEU UCH, con la colaboración de la Fundación del Deporte Ilicitano y el Ayuntamiento de Elche.

La prueba deportiva se ha desarrollado en el entorno del río Vinalopó, con salida y meta bajo la pasarela del pintor Vicente Albarranch. El evento forma parte de las acciones solidarias que la universidad impulsa de manera periódica, vinculando la práctica deportiva con proyectos sociales y educativos de impacto directo en el entorno.

El director del Servicio de Deportes del CEU, Pedro Miralles, ha destacado el éxito de participación “que nos ha permitido lograr el objetivo, no solo económico, sino también de compromiso solidario del alumnado”. Miralles ha destacado que la carrera “responde a una línea de trabajo consolidada que busca unir deporte, compromiso social y apoyo a proyectos educativos con una finalidad concreta”.

Destino solidario: educación en contextos hospitalarios

La recaudación obtenida permitirá financiar la creación de una biblioteca específica de aula para la Unidad de Pedagogía Hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche, así como en el Hospital de La Fe. Esta actuación se enmarca en un proyecto educativo impulsado desde la Universidad CEU Cardenal Herrera, vinculado a una línea de investigación desarrollada en el ámbito de la educación hospitalaria.

El proyecto parte de los resultados de un estudio realizado durante el curso 2024-2025, centrado en el uso del storytelling terapéutico como herramienta para favorecer el aprendizaje y el bienestar emocional de niños hospitalizados. La investigación analizó el impacto de la narración de cuentos en la expresión emocional, la motivación y la continuidad educativa durante los periodos de hospitalización.

La investigadora Marta Ruiz, integrante del equipo responsable del proyecto, explica que esta nueva fase “permite trasladar los resultados de la investigación al ámbito educativo real, dotando a las aulas hospitalarias de recursos específicos adaptados a las necesidades de los menores”.

Investigación aplicada y transferencia educativa

Además de la dotación bibliográfica, el proyecto contempla el diseño de materiales didácticos asociados y la elaboración de una guía educativa para el uso del storytelling en contextos hospitalarios. Estos recursos estarán disponibles para el personal docente de las aulas hospitalarias y para entidades que desarrollan actividades educativas con menores hospitalizados.

El proyecto cuenta también con la participación del alumnado de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria del CEU, integrando esta experiencia en su proceso formativo. De este modo, la iniciativa combina investigación aplicada, formación universitaria y transferencia del conocimiento al ámbito sanitario y educativo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
  2. ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
  3. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  4. Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
  5. ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
  6. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  7. Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
  8. La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas

Juristas y economistas europeos analizan en Elche la fiscalidad de la transición energética

Juristas y economistas europeos analizan en Elche la fiscalidad de la transición energética

La CEU UCH participa en un proyecto europeo Erasmus+ para impulsar la internacionalización universitaria y la sostenibilidad en Colombia

La CEU UCH participa en un proyecto europeo Erasmus+ para impulsar la internacionalización universitaria y la sostenibilidad en Colombia

Estudiantes de Derecho del CEU de Elche conocen en Bruselas cómo se construye el Derecho europeo desde dentro

Una carrera para donar 2.000 euros a las aulas hospitalarias del Hospital General de Elche y La Fe de Valencia

La UMH de Elche abriga la alianza que mejor cuida al paciente neurológico

La UMH de Elche abriga la alianza que mejor cuida al paciente neurológico

Estos son los requisitos para no pagar tasas en las universidades de Alicante

Estos son los requisitos para no pagar tasas en las universidades de Alicante

La jefa de Urología del Vinalopó presidirá el grupo europeo de endourología y litiasis

La UA conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una completa programación cultural y divulgativa

La UA conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una completa programación cultural y divulgativa
Tracking Pixel Contents