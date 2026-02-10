La CEU UCH participa en un proyecto europeo Erasmus+ para impulsar la internacionalización universitaria y la sostenibilidad en Colombia

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha participado esta semana en la reunión inaugural de un nuevo proyecto europeo Erasmus+ KA2 centrado en la internacionalización de la educación superior y la sostenibilidad, una iniciativa que reúne a universidades e instituciones académicas de Europa y Colombia con el objetivo de transformar los modelos de cooperación universitaria desde una perspectiva inclusiva, territorial y orientada al desarrollo sostenible.

En este encuentro inicial, celebrado con la participación del profesorado del Grado en Derecho Jordi López, Merche Gimeno, Antonio López y Sara González, se han definido las primeras líneas estratégicas del proyecto COL_DECISIONSEED, concebido como una reforma estructural destinada a fortalecer el sistema de educación superior colombiano mediante la creación de un ecosistema cohesionado, intersectorial e inclusivo para la internacionalización universitaria.

Tal como se explica en la presentación institucional del proyecto, su propósito es democratizar la internacionalización de la educación superior y posicionar a las universidades como agentes activos de diplomacia pública y transformación social, reconociendo su papel en la generación de conocimiento, la innovación y la respuesta a los desafíos locales, nacionales y globales.

Un modelo de internacionalización basado en sostenibilidad y cooperación intersectorial

COL_DECISIONSEED articula su propuesta en torno a la economía sostenible, la transición ecológica, la diplomacia del conocimiento y la educación transformadora, integrando a universidades, sector productivo, administraciones públicas, sociedad civil y medio ambiente dentro del denominado modelo de la Quíntuple Hélice.

Este enfoque supera los modelos tradicionales de internacionalización centrados únicamente en la movilidad académica o las alianzas institucionales, para promover una visión más amplia en la que la educación superior contribuye de manera directa al desarrollo sostenible y a la gobernanza intersectorial de los territorios.

La participación de la CEU UCH en esta alianza internacional se desarrolla junto a entidades como la Asociación Colombiana de Universidades, la Universidad Católica de Manizales y la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya, además de otras instituciones colombianas vinculadas al proyecto.

Reunión inaugural del proyecto COL_DECISIONSEED. / INFORMACIÓN

En palabras del profesorado implicado, la iniciativa supone una oportunidad para reforzar la dimensión internacional de la formación jurídica y su conexión con los grandes retos contemporáneos. Como se señala en la comunicación institucional de la participación en el encuentro inaugural, el proyecto busca transformar el sistema de educación superior colombiano mediante “el desarrollo de un ecosistema cohesionado, intersectorial e inclusivo para la internacionalización, basado en la economía sostenible, la transición ecológica, la diplomacia del conocimiento y la educación transformadora en todos los territorios y regiones”.

Asimismo, se subraya que su objetivo principal es “democratizar la internacionalización de la educación superior y posicionar a las instituciones como agentes de la diplomacia pública, reconociendo su papel en la transformación de los contextos locales”.

Liderazgo académico de la CEU en formación sobre economía sostenible

Dentro de las responsabilidades asumidas en el consorcio internacional, la Universidad CEU Cardenal Herrera liderará la elaboración de un MOOC sobre economía sostenible y transición verde dirigido a Colombia y a los países socios europeos.

Esta tarea sitúa a la institución en una posición estratégica dentro del proyecto, al aportar conocimiento científico, capacidad metodológica y experiencia en innovación educativa desde el entorno universitario europeo hacia un marco de cooperación internacional orientado al desarrollo sostenible.

Desde la coordinación académica del proyecto, la profesora Sara González destaca la dimensión transformadora de esta iniciativa, al señalar que el proyecto se orienta a “posicionar a las instituciones de educación superior como agentes de la diplomacia pública y de la transformación de los contextos locales”, integrando conocimiento, sostenibilidad e inclusión territorial.

Por su parte, el profesor Antonio López subraya que el enfoque del proyecto permite comprender la internacionalización universitaria desde una perspectiva más amplia, en la que la educación superior contribuye “a los retos globales, nacionales y regionales a través de la gobernanza intersectorial, la inclusión territorial y las soluciones basadas en el conocimiento para el bien común”.

Elche acogerá la asamblea internacional del proyecto en 2026

Como parte del calendario de trabajo acordado en la reunión inaugural, el campus de Elche de la CEU UCH será sede de la Asamblea General internacional del proyecto COL_DECISIONSEED, prevista entre el 14 y el 16 de septiembre de 2026. Durante esos días, representantes de las instituciones participantes se reunirán en la sede universitaria para evaluar los avances del proyecto, coordinar las siguientes fases de implementación y reforzar la cooperación académica y científica entre Europa y Colombia.

La celebración de esta asamblea internacional en Elche “refuerza la proyección europea e iberoamericana de la universidad y consolida su papel como espacio de encuentro para la reflexión académica, la innovación educativa y la cooperación internacional en materia de sostenibilidad y educación superior”, advierte el vicerrector del CEU de Elche, Álvaro Antón.

Internacionalización universitaria con impacto territorial

La participación en COL_DECISIONSEED se inscribe en una estrategia más amplia de internacionalización universitaria orientada no solo a la movilidad académica, sino también a la generación de conocimiento aplicado, la cooperación institucional y la contribución al desarrollo sostenible. En este contexto, “el modelo de la Quíntuple Hélice adquiere especial relevancia al integrar universidad, empresa, gobierno, sociedad civil y medio ambiente como ejes de un sistema de innovación abierto y colaborativo”, destaca Sara González.

“Este enfoque permite comprender la educación superior como un actor clave en la respuesta a desafíos globales como la transición ecológica, la sostenibilidad económica o la cohesión territorial, reforzando al mismo tiempo la dimensión social de la investigación y la docencia universitarias”, asegura Antonio López.