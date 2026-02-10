Estudiantes de Derecho del CEU de Elche conocen en Bruselas cómo se construye el Derecho europeo desde dentro

La formación jurídica contemporánea exige comprender no solo los marcos normativos nacionales, sino también los espacios donde se diseñan y aplican las políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía europea. Con este objetivo, un grupo de 24 estudiantes de 4º del Grado en Derecho y del Máster Universitario de la Abogacía y la Procura (MUAP) de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha participado, del 2 al 6 de febrero, en una estancia académica en Bruselas centrada en el funcionamiento real de las instituciones de la Unión Europea.

La actividad, coordinada por las profesoras del CEU UCH Adela Aura Larios de Medrano y Maite Pastor, combina formación académica y aproximación práctica para ampliar el aprendizaje más allá de los planes de estudio oficiales y ofrecer al alumnado una visión internacional e interdisciplinar de su futura profesión. Como explica la profesora Larios, esta experiencia está concebida “para acercar a los estudiantes a los contextos reales europeos y abrirles la puerta a futuras prácticas en instituciones comunitarias”, reforzando así su preparación profesional en un entorno global.

Una inmersión directa en las instituciones de la Unión Europea

Durante su estancia en Bruselas, los estudiantes han conocido de primera mano el trabajo de organismos clave en la arquitectura política y jurídica europea. El programa ha incluido visitas al Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la Casa de la Historia Europea y la organización COPA-COGECA, que representa a las cooperativas agroalimentarias en el ámbito comunitario.

En el Parlamento Europeo, el grupo participó en un seminario dedicado al funcionamiento de la institución, lo que permitió comprender los procesos legislativos, el papel de los grupos políticos y la dimensión representativa del órgano parlamentario. Posteriormente, la visita a la Casa de la Historia Europea ofreció una perspectiva histórica y cultural sobre la construcción del proyecto europeo, conectando pasado, presente y futuro de la integración comunitaria.

La profesora Maite Pastor subraya que este tipo de experiencias permiten que el alumnado “comprenda desde dentro cómo se articula el Derecho en el ámbito europeo y cuáles son los espacios profesionales en los que podrá desarrollar su carrera”. En este sentido, la estancia no solo aporta conocimiento institucional, sino también orientación vocacional y profesional.

El programa continuó con el desplazamiento al College of Europe, en Brujas, uno de los centros de referencia en estudios europeos, donde los estudiantes pudieron aproximarse al enfoque académico y multidisciplinar con el que se forman muchos de los futuros profesionales de las instituciones comunitarias.

Finalmente, en la Comisión Europea, los alumnos asistieron a dos seminarios centrados en la configuración del futuro de Europa y en la labor del Servicio Jurídico de la institución ante los retos del actual contexto geopolítico. Estas sesiones permitieron analizar el papel del Derecho europeo en escenarios de transformación política, económica y social, así como la relevancia de la dimensión jurídica en la toma de decisiones comunitarias.

Aprender Derecho en escenarios reales

Más allá de las visitas institucionales, la estancia responde a una concepción pedagógica que integra conocimiento teórico, experiencia práctica e internacionalización. Tal como señala la profesora Larios, la iniciativa busca “combinar la formación académica con una visión práctica desde la interdisciplinariedad”, contribuyendo a mejorar la cualificación profesional del alumnado en un contexto europeo.

Los estudiantes han conocido de primera mano el trabajo de organismos clave en la arquitectura política y jurídica europea / .

Esta metodología conecta con una línea formativa consolidada en el CEU de Elche, donde desde hace años se promueven experiencias internacionales complementarias a la docencia reglada. No se trata únicamente de viajar o conocer instituciones, sino de situar al estudiante en los escenarios donde el Derecho se interpreta, se negocia y se aplica en la realidad.

En palabras de la profesora Pastor, la experiencia permite “ampliar el aprendizaje más allá de los planes de estudio oficiales”, algo especialmente relevante en disciplinas jurídicas cada vez más condicionadas por la normativa europea y la cooperación internacional. La estancia facilita, además, el contacto directo con profesionales y entornos que pueden convertirse en futuros espacios de prácticas o desarrollo laboral.

Continuidad de una apuesta por la formación internacional

La visita a Bruselas se inscribe en una trayectoria previa de iniciativas similares impulsadas desde el Grado en Derecho y el MUAP del CEU de Elche. En ediciones anteriores, el alumnado ya ha tenido la oportunidad de acercarse a instituciones europeas y conocer el funcionamiento práctico del sistema jurídico comunitario, reforzando una línea estratégica orientada a la internacionalización de la enseñanza.

Estas experiencias contribuyen a que los futuros juristas comprendan la dimensión supranacional del Derecho, desarrollen competencias interculturales y adquieran una mirada más amplia sobre los retos jurídicos contemporáneos. En un contexto profesional marcado por la movilidad, la cooperación y la integración normativa, esta formación resulta especialmente significativa.

Asimismo, la estancia fomenta habilidades transversales como la capacidad de análisis, la adaptación a entornos complejos y la comprensión de procesos de toma de decisiones multinivel. Todo ello se traduce en una preparación más completa para el ejercicio de la abogacía, la asesoría jurídica o la función pública en ámbitos nacionales e internacionales.

Una experiencia que conecta formación y futuro profesional

La participación en esta estancia académica permite al alumnado no solo observar el funcionamiento de las instituciones europeas, sino también proyectarse dentro de ellas. Comprender cómo se elabora una norma, cómo se defienden intereses sectoriales o cómo se articula la cooperación entre Estados miembros ofrece una perspectiva que difícilmente puede adquirirse únicamente en el aula.

Por ello, iniciativas como esta consolidan un modelo educativo orientado a la realidad profesional, donde la formación jurídica se vincula estrechamente con los espacios de decisión y con los desafíos contemporáneos del Derecho europeo. Tal como resume la profesora Larios, se trata de “acercar a los estudiantes a los escenarios reales europeos”, mientras que, según Pastor, la experiencia les ayuda a identificar “los ámbitos en los que podrán desarrollar su carrera en el futuro”.