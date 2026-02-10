Juristas y economistas europeos analizan en Elche la fiscalidad de la transición energética

Expertos procedentes de distintas universidades e instituciones europeas se dan cita en Elche para participar en un congreso internacional impulsado por la Universidad CEU Cardenal Herrera que examina, desde perspectivas jurídica, económica y fiscal, los mecanismos clave de la transición energética y su impacto en la competitividad sostenible. La cita académica, que se celebra el próximo 19 de febrero en el campus ilicitano, reúne a especialistas de referencia para analizar el papel de los instrumentos económicos y regulatorios en los procesos de descarbonización y en la configuración de un modelo empresarial alineado con los objetivos climáticos de la Unión Europea.

El encuentro está organizado conjuntamente por la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad CEU San Pablo, en el marco de CEU Universities, y se integra en el proyecto nacional de investigación «La determinación de precios del carbono en sectores estratégicos de la UE: utilización conjunta de instrumentos regulatorios y fiscales en la lucha contra el cambio climático» (PID2023-150137OB-I00). Esta iniciativa científica cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y se desarrolla desde el grupo de investigación DIGICCTAX: Fiscalidad, Cambio Climático y Digitalización.

Según subraya el vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón, el congreso se concibe como un espacio de análisis riguroso sobre los retos regulatorios vinculados a la transición ecológica y su impacto en el tejido económico. En este sentido, destaca que la iniciativa permite “abordar desde una perspectiva jurídica, económica y fiscal los instrumentos que están configurando la respuesta europea al cambio climático”, así como profundizar en su aplicación práctica en distintos sectores estratégicos.

Fiscalidad verde, sostenibilidad empresarial y regulación energética

La primera jornada se articula en torno a varios bloques temáticos centrados en la fiscalidad ambiental y los instrumentos regulatorios de sostenibilidad. En la sesión dedicada a la transición ecológica justa intervienen Cristina García-Herrera Blanco, del Instituto de Estudios Fiscales; Juan José Hinojosa Torralvo, de la Universidad de Málaga; Saturnina Moreno González, de la Universidad de Castilla-La Mancha; y Carmen Cámara Barroso, de la Universidad a Distancia de Madrid, con la moderación de Marta Villar Ezcurra.

Posteriormente, el congreso aborda los instrumentos regulatorios aplicados a las sociedades de capital en el sector energético, con las ponencias de Sara González Sánchez, de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Dario Latella, de la Universidad de Messina; y Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas, de la Universidad San Pablo-CEU, moderadas por María Luisa Mena Durán.

La sesión vespertina continúa con el análisis de la relación entre sostenibilidad, economía y Derecho, en la que participan Antonio López Álvarez, de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Carmen Calderón Patier, de la Universidad San Pablo-CEU; y Jorge Galán Sosa junto a María Pont Esteban, también de la Universidad San Pablo-CEU, bajo la moderación de Adela Aura Larios de Medrano.

El programa de la jornada se completa con un bloque centrado en instrumentos económicos y fiscales para la descarbonización en la Unión Europea, con las intervenciones de Begoña Pérez Bernabeu, de la Universidad de Alicante; Francisco David Adame Martínez, de la Universidad de Sevilla; Juan Ignacio Gorospe Oviedo, de la Universidad San Pablo-CEU; y María del Carmen Ruiz Hidalgo, de la Universidad de Vigo, moderadas por Carmen Navarro Leach.

Comunicaciones científicas y análisis comparado internacional

La tarde del primer día incluye la presentación de comunicaciones científicas estructuradas en dos secciones. En la primera intervienen Raúl C. Cancio Fernández, letrado del Tribunal Supremo; Marta González Aparicio, de la Universidad de León; Angela Casals Fernández, de la UNED; Carmen Salazar Navarro, de la Universidad Pontificia Comillas; y Carmen Navarro Leach, de la Universidad San Pablo-CEU, moderadas por Almudena Delgado.

La segunda sección reúne a Ana Montoro López, de la Universidad Católica de Murcia; Marta Patricia Moya-Angeler Pérez-Mateos, de la Universidad de Murcia; Arantxa Serrano Cañadas, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Zitan Peng Hao, de la Universidad CEU Cardenal Herrera; y Carlos Moreno Morón, de la Universidad San Pablo-CEU, con la moderación de Elena Martínez Sanchís, de la Universidad de Alicante.

Obligaciones de sostenibilidad empresarial y fiscalidad energética en Europa

La segunda jornada del congreso se centra en el presente y futuro de las obligaciones de sostenibilidad de las empresas europeas. En esta sesión participan Adela Aura Larios de Medrano, de la Universidad CEU Cardenal Herrera ; Miguel Gimeno Ribes, de la Universidad de Valencia; y Gabriella Iermano, de la Universidad de Pisa, moderados por José Vicente Gimeno Beviá.

Tras la pausa, el programa continúa con una nueva presentación de comunicaciones. En la primera sección intervienen María Gabriela Lagos Rodríguez y Raquel Álamo Cerrillo, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Rebeca Judith Ibáñez García, de la Universidad Carlos III de Madrid; Katarzyna Kokocinska y Konrad Pawel Slowinski, de la Universidad de Adam Mickiewicz y la Universidad San Pablo-CEU respectivamente; y Alicia Madeira Schneider, de Rafael Pandolfo Advogados Asociados, moderadas por Sara González Sánchez.

La segunda sección reúne a Edgardo Héctor Ferré Olive, de la Universidad Argentina John F. Kennedy; Antoni Bergas Forteza, de la Universitat de les Illes Balears; Eva María Sánchez Sánchez, de la Universidad Rey Juan Carlos; Vicente Gomar Giner, de la Universidad CEU Cardenal Herrera; y Roque Martínez Olmos, de la UNED, con la moderación de María Teresa Pastor Gosálbez.

Dirección científica y proyectos de investigación vinculados

El congreso está dirigido por Marta Villar Ezcurra, Álvaro Antón, Sara González Sánchez y Antonio López Álvarez, y cuenta con un comité científico integrado por especialistas de universidades españolas e internacionales, entre ellas Tilburg, Leiden, Valencia, Complutense, Vigo o San Pablo-CEU.