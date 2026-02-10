La monitorización continua de glucosa centra un seminario de Enfermería sobre el cuidado de pacientes mayores con diabetes

La incorporación de nuevas tecnologías al cuidado de las personas con diabetes constituye uno de los retos actuales de la práctica enfermera, especialmente en el ámbito de la atención a pacientes de edad avanzada. Con el objetivo de profundizar en este escenario clínico y formativo, el Grado en Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado el seminario “Monitorización continua de glucosa en pacientes ancianos. Aprendiendo a utilizar los sensores en diabetes”, una actividad coordinada por la profesora Maite Pinedo y en la que ha participado también el profesor Ricardo Martín.

La sesión ha permitido a los estudiantes aproximarse de forma especializada al manejo de los dispositivos de monitorización continua de glucosa (MCG), una tecnología que en los últimos años ha transformado el seguimiento terapéutico de la diabetes y ha abierto nuevas posibilidades para el control clínico y la educación sanitaria de pacientes y familias. Desde una perspectiva docente, el seminario se orienta a reforzar la preparación de los futuros profesionales de Enfermería ante un contexto asistencial cada vez más vinculado a la innovación tecnológica y a la atención personalizada.

Según explica Maite Pinedo, “el uso de dispositivos de monitorización continua de glucosa precisa de un programa de educación-formación de la enfermera, que tiene que enseñar a su vez al paciente y a su familia”. En este sentido, subraya que el objetivo principal del seminario es “aprender a mejorar el control de la diabetes en personas mayores utilizando nueva tecnología, como los dispositivos de monitorización continua de glucosa, que mejoran la adherencia terapéutica del paciente”.

Tecnología aplicada al control de la diabetes en personas mayores

Durante la actividad se ha analizado la evolución reciente de los sistemas de control glucémico y su impacto en la práctica clínica. En palabras de la profesora Pinedo, “en los últimos años hemos asistido a la llegada de un nuevo recurso para el manejo y tratamiento de la diabetes”, basado en dispositivos capaces de ofrecer información prácticamente en tiempo real sobre los niveles de glucosa del paciente.

Estos sistemas permiten disponer de un registro continuo de valores previos a la consulta sanitaria, así como programar alarmas sonoras que alertan de situaciones de riesgo. Desde el punto de vista técnico, los dispositivos de MCG se adhieren a la piel mediante un adhesivo e incorporan un monofilamento flexible que se inserta en el tejido subcutáneo para realizar mediciones periódicas, incluso minuto a minuto. Los resultados se transmiten posteriormente a una aplicación móvil o a un lector específico, facilitando el seguimiento clínico y la toma de decisiones terapéuticas.

El seminario ha abordado también el papel de esta tecnología dentro del sistema sanitario público, donde constituye una herramienta financiada para personas con tratamiento insulínico intensivo, tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2 u otras formas de la enfermedad. Su implantación progresiva plantea, sin embargo, nuevos desafíos relacionados con la educación sanitaria, la capacitación profesional y la correcta integración de los datos en la práctica asistencial.

En este contexto, la formación de los futuros enfermeros adquiere un valor estratégico. La utilización eficaz de los sensores no depende únicamente del dispositivo, sino de la intervención educativa que acompaña su uso. La enfermera desempeña así un papel central en el entrenamiento inicial del paciente y su entorno familiar, garantizando una comprensión adecuada de la tecnología y favoreciendo su adherencia al tratamiento.

Evidencia clínica y beneficios para el paciente

Otro de los aspectos tratados en la sesión ha sido la evidencia científica disponible sobre los beneficios de la monitorización continua de glucosa. Numerosos estudios han demostrado que estos sistemas contribuyen a la mejora del control glucémico, a la reducción de episodios de hipoglucemia y al aumento de la satisfacción de las personas con diabetes y sus familias, especialmente en el caso de la diabetes tipo 1.

La posibilidad de disponer de información continua permite además anticipar descompensaciones, ajustar tratamientos con mayor precisión y promover una participación más activa del paciente en el cuidado de su propia salud. En el caso de las personas mayores, estas ventajas adquieren una relevancia particular, ya que la diabetes en edades avanzadas suele asociarse a mayor fragilidad clínica, comorbilidades y riesgo de complicaciones.

Desde el punto de vista formativo, el seminario ha ofrecido a los estudiantes una visión integral que combina conocimiento tecnológico, fundamento clínico y dimensión educativa del cuidado enfermero. Esta aproximación responde a la necesidad de preparar profesionales capaces de integrar la innovación en la práctica asistencial cotidiana, manteniendo al mismo tiempo una atención centrada en la persona.

Formación especializada para la práctica enfermera

La organización de este tipo de actividades se enmarca en la apuesta por una formación que conecte el aprendizaje académico con los retos reales del sistema sanitario. La rápida evolución de las tecnologías aplicadas a la salud exige que los futuros profesionales desarrollen competencias específicas en el manejo de dispositivos, interpretación de datos y educación terapéutica.

En el ámbito de la diabetes, esta preparación resulta especialmente relevante debido a la alta prevalencia de la enfermedad y a su impacto en la calidad de vida de quienes la padecen. La incorporación de sistemas de monitorización continua no solo transforma el seguimiento clínico, sino que redefine el papel de la Enfermería como agente educativo, acompañante terapéutico y mediador tecnológico entre el paciente y el sistema sanitario.

La participación del profesor Ricardo Martín en el seminario ha contribuido a reforzar esta perspectiva multidisciplinar, integrando la reflexión clínica con la dimensión docente. De este modo, la actividad ha ofrecido a los estudiantes una experiencia de aprendizaje orientada a la práctica profesional y alineada con las transformaciones actuales de la atención sanitaria.

Innovación, cuidado y educación sanitaria

El avance de la monitorización continua de glucosa ilustra cómo la innovación tecnológica puede integrarse en el cuidado cotidiano de los pacientes crónicos. Sin embargo, su eficacia depende en gran medida de la capacidad de los profesionales para traducir la tecnología en educación, acompañamiento y toma de decisiones clínicas informadas.

En este escenario, la formación universitaria desempeña un papel decisivo al proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar estos cambios. Seminarios especializados como el celebrado en el CEU permiten a los estudiantes anticipar los desafíos de su futura práctica profesional, comprender la relevancia de la educación terapéutica y familiarizarse con herramientas que ya forman parte de la realidad asistencial.

La atención a personas mayores con diabetes, marcada por la complejidad clínica y la necesidad de seguimiento continuo, constituye un ámbito especialmente sensible a estas transformaciones. La monitorización continua de glucosa no solo mejora el control de la enfermedad, sino que abre nuevas vías para una atención más segura, personalizada y centrada en la calidad de vida del paciente.