Estos son los requisitos para no pagar tasas en las universidades de Alicante

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha hecho públicas las bases para obtener una beca para estudiar en la universidad y librarse de las tasas durante el curso académico 2025-2026, dotadas con un presupuesto de cinco millones de euros.

Estas ayudas las pueden solicitar el alumnado matriculado este curso en las universidades que integran el Sistema Universitario Valenciano (públicas y privadas) y centros adscritos en estudios oficiales de grado y máster universitario o complementos de formación y créditos complementarios para el acceso u obtención del título de máster y de grado.

En el caso de las universidades públicas y centros públicos adscritos, la beca consistirá en la exención del pago del importe de los créditos matriculados. Para el alumnado matriculado en universidades privadas o centros privados adscritos a universidades públicas se podrá acceder a una ayuda para el pago de los gastos de matrícula de los créditos por una cuantía igual al precio público de un estudio con la misma experimentalidad.

Alumnos, durante la Selectividad en Alicante / HECTOR FUENTES

Excepciones

En todos los casos, la beca solo alcanzará a los créditos matriculados por el estudiantado en primera o segunda matrícula, quedando fuera aquellos créditos que excedan el mínimo necesario para la obtención del título correspondiente.

También quedan excluidos los precios derivados de convalidaciones, reconocimiento o adaptaciones de estudios, asignaturas o créditos, así como las exenciones o bonificaciones del pago de las tasas a las que tuvieran derecho las personas beneficiarias.

Las becas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, es decir, la Administración la concede a quienes mejor cumplan unos criterios previamente establecidos. En el caso de que el importe total supere los cinco millones de euros presupuestados las becas se adjudicaran, en primer lugar, para los créditos matriculados en primera matrícula.

Alumnos en una prueba de Selectividad, este curso / PILAR CORTES

Requisitos

Asimismo, las becas se concederán de acuerdo con la nota media obtenida en el curso anterior o último realizado. Para el alumnado que se matricule por primera vez del primer curso de estudios tras realizar la Prueba de Acceso a la Universidad se considerará la nota media ponderada entre el Bachillerato (60 %) y la PAU (40 %).

Para acceder a las becas la persona solicitante deberá estar matriculada de, al menos, 60 créditos tanto en el caso de los estudios de máster oficial como de grado, es decir, en régimen de dedicación académica a tiempo completo. Asimismo, podrá acceder a una beca por matrícula parcial el alumnado matriculado de un número mínimo de créditos comprendidos entre los 30 y los 59.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde hoy martes, 10 de febrero, hasta el próximo 9 de marzo. Las peticiones se podrán hacer por vía telemática o en la web de la Conselleria.