Estos son los 40 puntos de la provincia de Alicante que esconden tesoros geológicos

Una guía que muestra la gran riqueza geológica de interés a nivel nacional e internacional que atesora la provincia de Alicante. Lugares que cuentan la historia de la Tierra de los últimos 240 millones de años, el origen del Mediterráneo o cómo se han formado montañas, valles y costas. Con el objetivo de preservar y proteger este patrimonio, la Universidad de Alicante (UA) ha diseñado el portal web GeoAlicante con guías, fotos, mapas y vídeos que recorren más de cuarenta lugares de interés geológico

Gracias a este nuevo portal, el usuario puede hacer parada en multitud de “geolugares” y comprender cómo se han formado elementos icónicos del paisaje alicantino como el Peñón de Ifach, Serra Gelada, el Montgó, la sierra de Aitana, el valle del río Amadorio en Orxeta o el Monnegre. También descubrir monumentos naturales tan apreciados como el Cabezo de la Sal de Pinoso, la falla del Moraig de Benitatxell, el Cap Negret de Altea o la capa negra de Agost, que nos habla de un momento crucial en la historia de la Tierra, cuando desaparecieron los dinosaurios por el impacto de un gran asteroide.

Los investigadores han realizado una selección de puntos de interés que se irán ampliando en los próximos años. Estos son los 40 lugares que señalan: Agost, Aigües, Aitana, Alcoy, Altea, Arenal de l'Almorxó, Banyeres, Barco Altea Calpe, Benejúzar, Cabeçó-Canelobre, Cabo de la Huerta, Cala Moraig, Calpe, Cerro de la Cruz, Ciudad de Alicante, Diapiro de Pinoso, el Anticlinal de Mariola, El Hondo, El Pinet, els Arcs de Castell de Castells, els Frares de Quatretondeta, Font de l'Algar, Mascarat-Morro de Toix, Monnegre, Montgó, Moraira, Orxeta-Amadorio, Pantano de Elche, Penyal Roig, Penáguila, Pilar de la Horadada, Puig Campana, Rambla Salada, Sella, Serra Gelada, Serra de Crevillent, Sierra de Orihuela, Tabarca, Universidad de Alicante, Vall d’Ebo y los Yesos messinienses.

Espeleotemas en la Cueva del Canelobre con morfologías de estalagmitas, doseles y columnas (Cabeço d'Or - Cuevas del Canelobre) / INFORMACIÓN

Acercar la ciencia

Liderado por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UA, el portal GeoAlicante nace con la vocación de hacer más accesible la ciencia a profesorado de enseñanza primaria y secundaria, a alumnado del grado de Geología o a cualquier asignatura de contenido geológico, así como a todas las personas interesadas en conocer algunos secretos de la provincia.

La iniciativa está financiada por las ayudas para actividades de divulgación del Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, en el marco del Programa Propio para el Fomento de la Investigación y Transferencia de Conocimiento en la Universidad de Alicante 2024.

Falla normal de Cap Blanc en rocas del Mioceno (Moraira) / INFORMACIÓN

Equipo GeoAlicante

El equipo de trabajo de GeoAlicante lleva desde los años 90 vinculado a acciones de formación, publicación de libros y guías y actividades divulgativas como la Geoyincana, que anualmente reúne a jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato para que conozcan más de cerca esta disciplina de las Ciencias Naturales. Además, son coordinadores locales de varias iniciativas de ámbito nacional como el Geolodía, en la que se realizan excursiones gratuitas y abiertas a todos los públicos, y el Hidrogeodía, una jornada de divulgación de la hidrogeología y de la profesión del hidrogeólogo, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo).

Entre sus últimos proyectos, destacan “Historia de la Tierra”, con la construcción en el campus de la UA de una tabla del Tiempo Geológico de 80 metros de longitud y, a petición del Ayuntamiento de Teulada, el proyecto “Geología de Moraira”, una ruta señalizada con códigos QR que dan acceso a vídeos cortos, tanto en castellano como en inglés, en el que varios especialistas ayudan a comprender el valor del recorrido.