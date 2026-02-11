La UA participa en un proyecto europeo contra la desinformación de los estudiantes

En plena era de la inteligencia artificial, donde la desinformación ha cobrado fuerza y se ha intensificado el debate sobre el uso ético de las nuevas tecnologías, la Universidad de Alicante (UA) se ha embarcado en un proyecto europeo con el objetivo reforzar el pensamiento crítico en la educación superior. Poner freno a los efectos negativos del mundo digital se ha convertido en un reto para muchos investigadores de la institución académica.

Este nuevo consorcio está formado la Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polonia), institución coordinadora; la Universidad de Alicante; la Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude (Polonia); la Università degli Studi di Salerno (Italia); y la European University Cyprus (Chipre). La pasada semana se celebró la primera reunión del proyecto en Katowice (Polonia), ciudad sede de la universidad coordinadora del proyecto.

Bajo el nombre de BEAR (Breaking Echo-chamber And Reinforcing Critical Thinking), uno de sus objetivos principales del proyecto son "integrar el pensamiento crítico de forma estructural en los planes de estudio universitarios, así como mejorar la alfabetización mediática y digital del estudiantado y del profesorado y dotar a la comunidad académica de herramientas para identificar desinformación, sesgos algorítmicos (estereotipos o discriminaciones negativas que genera la IA) y dinámicas de polarización en entornos digitales”.

Asimismo, persigue promover “un uso responsable, ético y consciente de la inteligencia artificial en el ámbito educativo y reforzar la participación cívica y el compromiso democrático a través de la educación crítica”.

Aula con ordenadores en un instituto de Alicante. / David Revenga

Programas formativos

Para ello, desarrollarán tres cursos formativos impartidos a través de internet y recursos educativos abiertos sobre pensamiento crítico, medios de comunicación e inteligencia artificial; materiales didáctivos innovadoras, incluyendo herramientas interactivas y juegos educativos; programas de formación para profesorado universitario orientados a la incorporación del pensamiento crítico en la docencia, implementación de proyectos piloto en las universidades socias; y estrategias de difusión que permitan la adopción de los resultados por parte de otras instituciones de educación superior a nivel europeo.

El importe total del proyecto es de 400.000 euros, de los cuales 50.000 serán gestionados por la UA, que participa principalmente en los paquetes de trabajo académicos vinculados al desarrollo de pensamiento crítico, medios y uso responsable de la IA, aportando diseño metodológico, pilotaje y formación.