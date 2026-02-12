"Prohibir las redes sociales a menores es una medida urgente para frenar el acceso temprano al porno, pero insuficiente"

La pornografía digital es ahora más accesible y está más presente que nunca. ¿Qué efectos tiene entre adolescentes y jóvenes?

El consumo de pornografía se ha popularizado hasta convertirse en uno de los principales consumos en internet. Lidera el ranking de las economías digitales. Cuando hablamos de la pornografía más consumida nos referimos a un tipo de relato visual sobre la sexualidad marcado por estereotipos y roles asociados a mujeres y hombres dentro de la cultura patriarcal. En esa propuesta sobre el placer aparecen prácticas concretas de violencia: incesto, insultos y humillaciones hacia las mujeres, una representación de los hombres como si disfrutaran dañándolas, algo que no refleja la realidad; apología de la violación individual o colectiva, prácticas de asfixia y otras formas de violencia más o menos explícitas. Este contenido lo consumen en todas las edades. No existe una especificidad exclusiva en la adolescencia. Sin embargo, se ha constatado mediante investigaciones y metaanálisis que su consumo genera actitudes medibles: un clima de mayor aceptación de la violencia sexual y de determinados estereotipos sobre la sexualidad. Además, en chicos que mantienen consumos sistemáticos y prolongados se observa una mayor aceptación de la violencia contra las mujeres y lo que en ciencias sociales se denomina “desconexión empática” frente a la violencia.

El Gobierno ha anunciado su intención de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. ¿Es una buena medida?

Es una medida necesaria y urgente, pero insuficiente. El cambio que necesitamos no pasa únicamente por la educación, aunque esta es fundamental. La protección en internet es una responsabilidad social y no podemos seguir dejando espacios abiertos sin control ni filtros. La pornografía, además, busca activamente a los chicos: el contenido se les sugiere y se les propone. Estamos hablando de una de las industrias más importantes del mundo digital. Las plataformas de pornografía gratuita están entre las diez páginas más visitadas del mundo y su contenido se viraliza también en Telegram o X sin ningún filtro de edad. Además, el problema no afecta solo a adolescentes. Según informes, aunque no puedan verificarse de forma independiente, en España el grupo que más consume pornografía son varones de 45 a 54 años. Es decir, también los adultos están asimilando ese relato.

El contenido de las plataformas de pornografía se viraliza en Telegram o X sin ningún filtro de edad

La investigadora y doctora en Estudios Interdisciplinares de Género de la UA / Pilar Cortés

¿Qué debería hacerse desde el ámbito educativo?

Es necesario intensificar los programas de educación sexoafectiva y abordar la sexualidad de manera integral. La escuela prepara para la vida y la sexualidad forma parte de ella. No debe abordarse desde una perspectiva dogmática, sino desde la ética del buen trato y del amor. Las leyes educativas contemplan estos contenidos, pero deben aplicarse de manera efectiva. También es clave reforzar los programas de educación en igualdad entre mujeres y hombres, que en algunos territorios se han desactivado, como por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. En esos programas se trabajaba la prevención frente a los mensajes de la cultura popular, hoy dominada por la cultura digital. Es fundamental contrarrestar mensajes que asocian placer y violencia, reducir estereotipos sexistas y mantener una conversación rigurosa sobre sexualidad. No se trata solo de prevenir infecciones de transmisión sexual. Según Naciones Unidas, la educación sexoafectiva es un derecho.

Es clave reforzar los programas de educación en igualdad que se han desactivado en la Comunidad Valenciana

Algunas comunidades han eliminado estos programas alegando que suponen adoctrinamiento. ¿Qué opina?

Es una opinión infundada y sin base científica. Impide el acceso a un derecho democrático como es la información. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio democrático y resulta difícil entender que, tras décadas de desarrollo democrático en España, haya discursos que lo cuestionen. Si existen tensiones en las comunidades educativas, deben abordarse mediante diálogo y acuerdos. Prohibir no resuelve el problema. Es necesario garantizar el acceso a información rigurosa para que las decisiones sean informadas.

OnlyFans ha sido la vanguardia de un nuevo modelo de producción pornográfica similar al de Uber

Plataformas como OnlyFans se presentan a menudo bajo un discurso de empoderamiento o emprendimiento. ¿Qué riesgos esconden?

OnlyFans ha sido la vanguardia de un nuevo modelo de producción pornográfica basado en el llamado “capitalismo de plataforma”, similar al de Uber. Conecta a quienes ofrecen un servicio con quienes lo compran. A partir de ese modelo ha surgido un gran número de aplicaciones similares y también plataformas de prostitución por webcam. El cambio principal es la personalización del contenido. Las creadoras dependen directamente de la demanda del suscriptor. Las investigaciones muestran un patrón común: comienzan generando contenido más suave, pero para mantener ingresos deben incrementar su presencia en redes y adaptarse a la demanda, lo que suele implicar pasar a contenidos cada vez más explícitos y extremos. En algunos casos se promueven prácticas de autocrueldad o retos extremos. Estas prácticas se presentan como libertad, placer o emprendimiento femenino, como si las mujeres tuvieran un capital sexual que explotar. Sin embargo, esto invisibiliza cuestiones como la deshumanización y la mercantilización del cuerpo.

El problema se agrava porque no se están aplicando políticas de igualdad verdaderamente transformadoras

¿Qué se está haciendo mal?

El problema se agrava porque no se están aplicando políticas de igualdad verdaderamente transformadoras. Las mujeres siguen concentrando mayores niveles de precariedad y dificultades económicas. En ese contexto, estas plataformas se presentan como una opción atractiva y los mensajes que las promocionan son constantes en el entorno digital. Presentar prácticas de extrema exposición o crueldad como libertad y empoderamiento resulta muy eficaz como mecanismo de captación. Esa es la situación actual.