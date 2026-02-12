Las universidades de la Comunidad están entre las que más recaudan por alumno del país

Las universidades públicas de Alicante y del resto de la Comunidad Valenciana están entre las que más ingresos reciben por matrícula universitaria. Un informe de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) sitúa a la autonomía como la cuarta del país en la que más se recauda por alumno entre tasas, precios públicos y otros ingresos (1.192 euros al año), después de Madrid (2.052), Cataluña (1.856) y Navarra (1.851).

Alrededor de tres cuartas partes de los ingresos incluidos en el capítulo de tasas y precios públicos provienen de las aportaciones del alumnado y sus familias, a través de los precios públicos. El estudio, de la entidad dirigida por Ana Botín, arroja diferencias notables por regiones. Tras Galicia, que tiene los precios públicos más reducidos (1.061 euros por alumno y curso), las comunidades con menor recaudación por universitario son Baleares, Asturias y País Vasco.

Se da la circunstancia de que en la Comunidad, desde 2017 a 2022 el Gobierno del Botànic impulsó una política que le llevó a rebajar las tasas universitarias en un 20 %, a lo que se sumó otro 10 % más de rebaja para el curso 2022-23. Desde entonces, el Consell del PP decidió congelarlas. Debido a la reducción del precio de las matrículas, la Universidad de Alicante (UA) y la Miguel Hernández (UMH), como el resto de universidades públicas valencianas, la Generalitat las compensa con transferencias para hacer frente a esa merma de ingresos. Como ejemplo, en diciembre acordó inyectar más de 12, 5 millones de euros a la Universidad de Alicante (UA) y a la Miguel Hernández (UMH), una cantidad que se elevó hasta 42,6 millones para el conjunto de instituciones académicas.

En términos relativos al PIB per cápita, el esfuerzo de las familias supera el 6% en algunas comunidades (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria) frente a menos del 4% en otras (País Vasco, Baleares y Galicia).

Las universidades valencianas tienen el precio de la matrícula congelado desde el curso 22-23

La Universidad de Alicante (UA) clausura el curso con la investidura de 125 nuevos doctores / Roberto Ruiz / UA

Entre las que más invierten

Por otra parte, el estudio de la Fundación CYD también desvela que la Comunidad es la segunda, después de Cantabria (41,2%), que mayor esfuerzo económico realiza teniendo en cuenta su PIB per cápita (38,1%), seguida de Andalucía (36%).

Otro dato relevante es que la autonomía la quinta que más ingresos recibe de la Administración autonómica y que el total de las transferencias corrientes y de capital superan los 10.000 euros por estudiante. En detalle, a la cabeza está Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, mientras que en el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra el valor más bajo de España, con 6.975 euros por alumno, seguida a distancia por Extremadura, Andalucía y Cataluña.

La autonomía es la quinta de España que más ingresos recibe de la Administración autonómica

Un aula de la UMH donde se imparte clases. / AXEL ALVAREZ

Por debajo de la media europea

Según el informe, España continúa situándose por debajo de la media de la UE y de la OCDE en financiación universitaria, tanto en términos absolutos como relativos. En 2022, el gasto total por estudiante universitario en España fue de 18.369 dólares, un 19,5% por debajo del promedio de la OCDE y un 14,5% por debajo de la media de la Unión Europea.

La Fundación CYD ha advertido de que en el país, el 65,9% del gasto total dedicado a universidades procede del sector público, una proporción inferior a la de la OCDE (68%) y a la de la UE (75,8%). La contrapartida de esta menor aportación pública es un mayor esfuerzo privado, que procede principalmente de las familias y estudiantes, que aportan el 31,8% del gasto total (frente al 19,5% en la UE y el 28,6% en la OCDE).

Asimismo, la entidad ha constatado un aumento del gasto público en universidades: en 2022 supuso un 0,75% en proporción al PIB, una mejora respecto al 0,69% de 2015. Sin embargo, los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales españolas tienen en 2023 unos niveles en valor absoluto, en términos reales y una vez descontada la inflación, un 10% inferiores respecto a 2009, antes del inicio de la crisis de la deuda soberana.

En cuanto a la estructura de gastos de 2023, la partida de personal, según el mismo informe, absorbe la mayor parte de los recursos, seguida por las inversiones reales en infraestructuras y equipamientos y los gastos corrientes en bienes y servicios.

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) marca como objetivo alcanzar un gasto público en universidades del 1% del PIB en 2030, un compromiso que pasa por modernizar el modelo de financiación universitaria y una mayor estabilidad y rendición de cuentas, según apunta Montse Álvarez, autora del Informe CYD 2025.

"El cumplimiento de dedicar el 1% del PIB a la financiación pública universitaria en 2030 exige planificación, consenso y mecanismos efectivos de seguimiento. La comisión de trabajo creada en 2024 que reúne al Ministerio, las comunidades autónomas, la CRUE, los consejos sociales, sindicatos y estudiantes, constituye una oportunidad para definir un calendario realista y una hoja de ruta vinculante", concluye.