Nuevo desfibrilador para la red cardioprotegida de la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante continúa construyendo su modelo de campus cardioprotegido con la incorporación de un nuevo desfibrilador externo semiautomático en el Aulario III, un espacio especialmente relevante dentro del campus de Sant Vicent del Raspeig por acoger la actividad docente de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA), dirigida a personas mayores.

Con esta nueva instalación, la institución alcanza un total de once desfibriladores, que se ubican en puntos estratégicos, como las sedes universitarias en las calles Ramón y Cajal y San Fernando (Alicante), varias conserjerías del campus, la Biblioteca General, el CIMAR de Santa Pola o la Estación de Torretes, en Ibi, entre otros espacios.

El nuevo desfibrilador en el aulario III de la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Señalización

La Universidad de Alicante mantiene así su condición de campus cardioprotegido, un compromiso que va más allá de la mera instalación de dispositivos e incluye señalización adecuada, sensibilización y formación de la comunidad universitaria.

En este sentido, recientemente se han impartido dos cursos sobre el uso de los desfibriladores y, según avanza la directora de Universidad Saludable, Sofía García Sanjuán, “en breve se convocarán nuevas acciones formativas abiertas a toda la comunidad universitaria, con prioridad para conserjes y personal de seguridad”.

Además, está prevista una formación específica para el alumnado de la Universidad Permanente.

Universidad saludable

El nuevo dispositivo instalado es un "ZOLL AED Plus", que ya se encuentra operativo en la conserjería del Aulario III. La actuación se ha llevado a cabo siguiendo las directrices de la dirección del Secretariado de Universidad Saludable, del vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, y responde a una decisión adoptada de manera conjunta por la directora de la UPUA, María Amparo Alesón Carbonell, y la directora de Universidad Saludable.

Esta coordinación pone de relieve la excelente sintonía entre ambas unidades y una preocupación compartida que se traduce en acciones concretas orientadas a garantizar entornos universitarios cada vez más seguros.

Parada cardíaca

Para Sofía García Sanjuán, la instalación de este nuevo desfibrilador representa “un paso más en una estrategia global de cuidado de la salud que sitúa a las personas en el centro”.

La directora de Universidad Saludable subraya, además, que “la evidencia científica es clara al señalar que una intervención precoz ante una parada cardiorrespiratoria puede ser decisiva, especialmente en los primeros minutos, y por eso es fundamental que estos dispositivos estén disponibles en lugares estratégicos del campus”.