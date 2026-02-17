Más de 350 estudiantes se reunirán en el primer Congreso de Salud para Preuniversitarios del CEU

Elche se convertirá el próximo 19 de febrero en el epicentro provincial del talento joven con vocación sanitaria. El Primer Congreso de Salud para Preuniversitarios, organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, reunirá a 352 estudiantes de Bachillerato en el Centro de Congresos de la ciudad para vivir una jornada intensiva de exploración profesional, contacto real con especialistas y experiencias prácticas diseñadas para quienes ya intuyen que su futuro está en la salud.

Con participantes procedentes de diez centros —públicos, concertados y privados— de Elche, Alicante, Orihuela, Torrevieja y Murcia, este encuentro impulsado por el CEU nace con un objetivo claro: ayudar a los jóvenes a descubrir de primera mano qué significa estudiar y ejercer una profesión sanitaria, conectándolos directamente con expertos reconocidos y con el modelo formativo de la universidad organizadora, líder histórico en Ciencias de la Salud en la Comunidad Valenciana.

Una apuesta pionera que conecta vocación y experiencia real

El congreso, bajo el lema “ConCiencia en Acción”, propone una experiencia inmersiva donde los estudiantes vivirán un día casi idéntico al de un alumno universitario de salud: conferencias, orientación vocacional, talleres en grupos reducidos, práctica guiada y contacto directo con docentes y profesionales en activo.

La jornada arranca a las 9:45 h con la recepción de los centros educativos. A las 10:15 h, la bienvenida institucional correrá a cargo de la adjunta al vicerrector Cristina Orts, en un Aula Magna que hará las veces de primer espacio universitario para estos futuros estudiantes.

Tras el recibimiento, llegará uno de los momentos centrales: una exposición completa sobre la estructura de los estudios sanitarios, sus competencias clave, su orientación vocacional y las oportunidades profesionales de cada área. Una presentación pensada para ofrecer una mirada amplia y rigurosa sobre todos los grados de Ciencias de la Salud del CEU: Medicina, Enfermería, Psicología, Veterinaria, Farmacia, Odontología, Fisioterapia y Medicina.

Charlas que inspiran: cuando la ciencia se convierte en vocación

La mañana continuará con un bloque de charlas inspiradoras, diseñadas para acercar a los jóvenes a la dimensión humana, científica y social de cada profesión. Lejos de ser sesiones académicas al uso, son intervenciones a cargo de profesionales en ejercicio, divulgadores, docentes y especialistas de referencia, capaces de transmitir no solo conocimientos, sino también la verdadera esencia de cada rama sanitaria.

La psicóloga sanitaria Andrea Vicente, experta en relaciones afectivas, autoestima y gestión emocional, abrirá el ciclo con una charla que conecta directamente con los desafíos emocionales y sociales de la adolescencia. Su labor divulgativa en redes y su experiencia en terapia online la convierten en una referente cercana y actual: una voz joven que demuestra que la Psicología no es teoría, sino un camino de impacto real en la vida de otros.

La farmacéutica María Mercedes Pérez Pérez, especialista en dermocosmética y skincare, mostrará la faceta más científica, tecnológica y creativa de la Farmacia contemporánea. Desde el laboratorio al consejo farmacéutico, la dermocosmética se abre como un sector en crecimiento donde ciencia y bienestar se encuentran.

El cuidado de la salud en sus diferentes ámbitos

La enfermera dermoestética Elena Torró Sáez acercará a los jóvenes a una disciplina en plena expansión: el cuidado enfermero integral aplicado a la salud estética. Un enfoque que combina clínica, prevención y acompañamiento, y que conecta Enfermería con nuevas demandas del sector salud.

La veterinaria y especialista en etología María Cascales Martínez mostrará la vertiente menos conocida pero más fascinante de su profesión: la salud mental animal. Su experiencia en el Hospital Veterinario Fénix permitirá a los estudiantes descubrir cómo la conducta animal se aborda clínicamente, desmontando mitos y acercando la Veterinaria al ámbito emocional.

El fisioterapeuta y docente del CEU Fran Ortega, creador de la técnica de Neuromodulación Percutánea y fisioterapeuta de deportistas como Ilia Topuria o Marc Márquez, ofrecerá una charla de alto impacto sobre su trabajo en el deporte profesional. Su presencia es una oportunidad extraordinaria para que los jóvenes comprendan hasta dónde puede llegar esta disciplina.

La odontóloga estética Irene Esteve, referente internacional en carillas ultra finas sin tallado, llevará a los asistentes al corazón de la Odontología del siglo XXI: tecnología, estética avanzada, innovación y un enfoque profundamente personalizado. Su trayectoria, galardonada con premios nacionales, refleja la renovación constante de este ámbito profesional.

La neuropediatra Dra. Ángela Sempere Pérez, profesora del CEU, mostrará a los jóvenes el mundo de la Neuropediatría y la genética, acercándoles al estudio de trastornos del neurodesarrollo, epilepsias y las nuevas fronteras de la Medicina infantil. Una ponencia esencial para quienes sueñan con bata blanca.

Talleres prácticos: donde la vocación se toca con las manos

Después de la comida, a partir de las 14:45 h, llega el bloque más experiencial del congreso: los talleres aplicados, una rotación práctica en la que los estudiantes experimentan técnicas, habilidades y procedimientos de cada disciplina.

Fisioterapia : abordaje avanzado de lesiones deportivas, de la mano del equipo NMP Academy.

: abordaje avanzado de lesiones deportivas, de la mano del equipo NMP Academy. Farmacia : taller de dermocosmética, formulación y análisis de productos.

: taller de dermocosmética, formulación y análisis de productos. Odontología : estética dental, autoestima y diseño de sonrisas.

: estética dental, autoestima y diseño de sonrisas. Veterinaria : educación canina y desmontaje de mitos.

: educación canina y desmontaje de mitos. Medicina : explorando alteraciones del neurodesarrollo.

: explorando alteraciones del neurodesarrollo. Psicología : gestión emocional, miedos y bienestar mental.

: gestión emocional, miedos y bienestar mental. Enfermería: valoración facial y capilar desde el enfoque enfermero.

Los talleres, con aforos entre 90 y 368 personas, permiten que cada estudiante toque la ciencia con sus propias manos y asocie lo aprendido por la mañana con experiencias reales, convertidas en pequeñas prácticas de laboratorio, consulta o clínica.

La jornada culminará a las 16:45 h con una sesión de ejercicio terapéutico impartida por Rafa Humanes, fisioterapeuta y especialista en Ciencias de la Actividad Física, centrada en cómo el movimiento fortalece, previene y trata desde un enfoque integral del cuerpo humano. Un final pensado para recordar que la salud no es sólo ciencia: es también estilo de vida, equilibrio y autocuidado.

Un congreso para descubrir, decidir y soñar un futuro sanitario

Este congreso para preuniversitarios refuerza el compromiso del CEU Cardenal Herrera, primera universidad privada de la Comunidad Valenciana, con la divulgación científica, la orientación vocacional y la formación de excelencia en Ciencias de la Salud. Con más de 10.000 estudiantes, presencia en tres campus y una Facultad de Ciencias de la Salud reconocida internacionalmente, la universidad apuesta por acercar su modelo educativo a futuros estudiantes que buscan un aprendizaje práctico, personalizado e inmersivo desde el primer día.

“El I Congreso de Salud para Preuniversitarios del CEU llega para llenar un vacío: ofrecer a los jóvenes un espacio donde experimentar su vocación antes de elegir carrera, donde ver de cerca lo que significa cuidar, diagnosticar, investigar, acompañar y transformar la vida de otros”, asegura Marián Estrada, coordinadora del evento.