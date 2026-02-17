El CEU reúne en Elche a expertos internacionales para analizar la fiscalidad climática y la transición energética en Europa

La Universidad CEU Cardenal Herrera celebrará los días 19 y 20 de febrero en su campus de Elche un congreso internacional centrado en el análisis jurídico, económico y fiscal de los instrumentos que están configurando la transición energética, la descarbonización y la competitividad empresarial sostenible en el ámbito europeo. El encuentro, organizado conjuntamente con la Universidad CEU San Pablo, reunirá a especialistas procedentes de universidades e instituciones académicas nacionales e internacionales con el objetivo de examinar el papel de la fiscalidad ambiental, la regulación económica y los mecanismos normativos vinculados al cambio climático, así como su proyección en los distintos ordenamientos jurídicos.

La iniciativa se integra en el proyecto nacional de investigación «La determinación de precios del carbono en sectores estratégicos de la UE: utilización conjunta de instrumentos regulatorios y fiscales en la lucha contra el cambio climático» (PID2023-150137OB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Social Europeo Plus, y desarrollado por el grupo DIGICCTAX, especializado en fiscalidad, cambio climático y digitalización. Este marco científico sitúa el congreso dentro de una línea de investigación orientada al estudio de los instrumentos jurídicos y económicos asociados a la transformación energética europea.

La dirección académica del encuentro corre a cargo de Marta Villar Ezcurra, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo; Álvaro Antón, vicerrector del campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Sara González Sánchez y Antonio López Álvarez, profesores de Derecho en la misma institución. Desde esta dirección conjunta se ha configurado un programa científico que reúne a especialistas en Derecho financiero, mercantil y económico vinculados a universidades españolas y europeas, así como a centros de investigación y práctica jurídica especializada.

Álvaro Antón subraya que el congreso se vincula al desarrollo de proyectos competitivos centrados en el análisis de los instrumentos regulatorios y fiscales asociados al cambio climático y a la transición energética en Europa, destacando asimismo la relevancia de la cooperación académica para abordar estos procesos desde una perspectiva jurídica, económica y europea coherente con las líneas de investigación impulsadas por las universidades CEU.

Fiscalidad verde, regulación empresarial y herramientas jurídicas para la descarbonización

La sesión inaugural dará paso a un primer bloque dedicado a la fiscalidad para una transición ecológica justa, en el que participarán especialistas en Derecho financiero y tributario procedentes de distintas universidades españolas. Intervendrán Cristina García-Herrera Blanco, profesora de la Universidad Complutense de Madrid; Juan José Hinojosa Torralvo, catedrático de la Universidad de Málaga; Saturnina Moreno González, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha; y Carmen Cámara Barroso, profesora de la Universidad Jaume I. Sus ponencias abordarán cuestiones como los mecanismos de compensación fiscal verde, la financiación energética europea, los incentivos medioambientales y la coordinación regulatoria en sectores estratégicos.

A continuación, el congreso analizará los instrumentos regulatorios de sostenibilidad en las sociedades de capital del sector energético, con intervenciones de especialistas en gobierno corporativo y Derecho societario. Participarán Sara González Sánchez, de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Dario Latella, profesor de la Università degli Studi di Messina (Italia); y Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas, jurista vinculado a la práctica del Derecho mercantil. La sesión será moderada por María Luisa Mena Durán, profesora de la Universidad CEU San Pablo.

Durante la tarde, el programa científico continuará con una mesa centrada en la relación entre sostenibilidad, economía y Derecho, en la que intervendrán Antonio López Álvarez (CEU Cardenal Herrera), Carmen Calderón Patier (Universidad Complutense de Madrid), Jorge Galán Sosa (Universidad de Granada) y María Pont Esteban (Universidad CEU San Pablo). Posteriormente se celebrará una sesión dedicada a los instrumentos económicos y fiscales para la descarbonización en la Unión Europea, con la participación de Begoña Pérez Bernabeu (Universidad de Alicante), Francisco David Adame Martínez (Universidad de Sevilla), Juan Ignacio Gorospe Oviedo (Universidad del País Vasco) y María del Carmen Ruiz Hidalgo (Universidad de Cádiz), quienes analizarán las herramientas regulatorias que configuran el nuevo marco energético europeo.

La jornada concluirá con la presentación de comunicaciones científicas en las que participarán investigadores procedentes de universidades españolas e internacionales, entre ellos Raúl C. Cancio Fernández (Universidad Complutense), Ángela Casals Fernández (Universidad de Valencia), Carmen Salazar Navarro (Universidad de Murcia), Ana Montoro López (Universidad de Granada) o Zitan Peng Hao (universidad asiática participante), reflejando la dimensión internacional del encuentro y la diversidad de perspectivas académicas.

Obligaciones de sostenibilidad empresarial y análisis comparado internacional

La segunda jornada se iniciará con una sesión dedicada al presente y futuro de las obligaciones de sostenibilidad de las empresas europeas, en la que participarán Adela Aura Larios de Medrano (Universidad CEU Cardenal Herrera), Miguel Gimeno Ribes (Universidad CEU San Pablo) y Gabriella Iermano (Universidad de Nápoles Federico II, Italia), especialistas en regulación corporativa y estándares ESG. Este bloque examinará la evolución de los deberes empresariales en materia ambiental, social y de gobernanza en el contexto normativo europeo.

Posteriormente se desarrollará una nueva presentación de comunicaciones científicas con participación de investigadores de diversas instituciones académicas europeas y latinoamericanas, como Katarzyna Kokocinska (Universidad de Poznan, Polonia), Konrad Pawel Slowinski (institución jurídica europea), Giuseppe Lanfranchi (universidad italiana), Roque Martínez Olmos (Universidad de Granada) o Eva María Sánchez Sánchez (universidad española), entre otros. Esta pluralidad institucional favorece el análisis comparado y el intercambio académico en torno a la fiscalidad climática y la transición energética.

La clausura pondrá fin a un encuentro sustentado en la colaboración entre las universidades CEU y en la participación de especialistas con trayectoria investigadora en Derecho financiero, mercantil y económico, reforzando la dimensión interuniversitaria e internacional del congreso.

Investigación jurídica y cooperación académica ante los retos climáticos

El congreso se inscribe en una línea de investigación centrada en la fiscalidad ambiental, la sostenibilidad corporativa y la regulación económica del cambio climático, ámbitos de creciente relevancia en el espacio académico y en las instituciones europeas. La articulación entre investigación científica, análisis normativo y cooperación internacional constituye uno de los ejes del encuentro.

Álvaro Antón destaca que la iniciativa se integra en proyectos de investigación competitivos orientados al estudio de los instrumentos regulatorios y fiscales asociados al cambio climático, así como al papel de la cooperación académica en el análisis de la transición energética desde una perspectiva jurídica y económica. Esta dimensión investigadora se refleja en la participación de especialistas de distintas universidades y en la conexión del congreso con proyectos financiados a nivel nacional y europeo.