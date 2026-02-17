Cuando mujeres de más de 70 años son un ejemplo en las aulas de Alicante

Amparo Carbonell Sempere superó barreras económicas y sociales para formarse como ingeniera en la posguerra. Llegó a ser perito industrial y más tarde profesora de automoción y jefa de estudios del instituto Cotes Baixes de Alcoy, desarrollando su carrera en un entorno donde con frecuencia era la única mujer. Alexandrina da Fonseca Maia, marcada por la discriminación y el exilio, reconstruyó su vida sin renunciar a su identidad como mujer gitana y transformó su experiencia en inspiración y activismo. María Rosa Medel Ortega ejerció como maestra desde muy joven y mantuvo un firme compromiso con la participación cívica, sosteniendo sus convicciones en un contexto adverso y viviendo de cerca la transición democrática. Pepi Moreno García nació con una discapacidad visual en un entorno rural empobrecido y logró construir una vida autónoma y profesional, desafiando límites estructurales y prejuicios persistentes. Carmen Santisteban Requena perseveró frente a la escasez de recursos y los prejuicios de género hasta convertirse en una de las primeras catedráticas de Matemáticas de España, manteniendo siempre su compromiso con la educación y la justicia social.

Son solo algunas de las mujeres que participan en un proyecto de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UA), junto a entidades de España, Francia y Rumanía, para desmontar estereotipos asociados a la edad y al género, poniendo en valor las trayectorias de mayores de 70 años. Sus historias han calado hondo entre los alumnos del IES Haygón de San Vicente del Raspeig. Sus testimonios han permitido convertirse en materia de reflexión crítica y generar un diálogo directo entre generaciones que, en muchas ocasiones, apenas habían compartido espacios de conversación.

El valor de los testimonios

Marian Alesón, directora de la Universidad Permanente de la UA, subraya que el proyecto ha supuesto “una oportunidad para reconocer públicamente a mujeres que han sostenido cambios profundos en nuestra sociedad sin ocupar titulares”. Según Alesón, “cuando el alumnado escucha de primera mano cómo se conquistaron espacios profesionales, educativos o civiles que hoy damos por sentados, entiende que los derechos no son permanentes ni automáticos. PROMOTE nos recuerda que la igualdad se construye y se defiende cada día”.

La directora destaca, además, el valor pedagógico de la iniciativa: “No se trata solo de contar historias admirables, sino de incorporar nuevas metodologías y herramientas digitales que permitan trabajar la memoria, la creatividad y el pensamiento crítico en contextos de educación de personas adultas. El proyecto deja recursos concretos y transferibles para que otros centros puedan replicarlo”.

Parte del equipo del proyecto PROMOTE / INFORMACIÓN

Presentación del proyecto

Los resultados de este proyecto europeo se presentarán este jueves 19 de febrero, a las 19 horas en el Auditorio Puerta Ferrisa del Ayuntamiento de Alicante. La presentación pública dará a conocer materiales audiovisuales y herramientas prácticas diseñadas para su uso en entornos educativos y socioculturales. Por su planteamiento metodológico, el proyecto resulta fácilmente replicable en programas educativos de distintos niveles (secundaria, bachillerato, universidad, y educación de personas adultas) especialmente en iniciativas vinculadas a fechas significativas, como el 8 de marzo.

"Cada una de estas mujeres amplía nuestra idea de referente”, afirma Alesón, quien descarta que respondan a un único perfil de éxito, "sino a trayectorias diversas que muestran que el cambio social también se construye desde la educación, el deporte, los cuidados, el activismo o la perseverancia cotidiana”.

El proyecto se articula en tres ejes. El primero es la inspiración intergeneracional: compartir historias reales que interpelan a la juventud y cuestionan normas sociales que durante décadas limitaron las aspiraciones de muchas mujeres. El segundo es el desarrollo de competencias, al reforzar las capacidades digitales y artísticas del personal educador con herramientas actuales para dinamizar actividades de debate, reflexión y creación colectiva. El tercero es el impacto cultural e inclusivo, al promover diversidad, reconocimiento social y una mirada europea que rompe con visiones homogéneas del envejecimiento.