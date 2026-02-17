Elche acogerá en marzo un encuentro clave para jóvenes cristianos con René ZZ, Ana Iris Simón y el Padre Ignacio Amorós

Elche acogerá del 6 al 8 de marzo la cuarta edición del Congreso LAUFE, un evento creado por el Servicio de Pastoral y Voluntariado del CEU que, año tras año, gana influencia y se consolida como referencia para la juventud cristiana española. El lugar vuelve a ser el mismo —la Sede Carmelitas del CEU (Aula Magna) y la Basílica de Santa María—, pero el contexto es distinto: LAUFE llega en un momento de profunda búsqueda espiritual entre los jóvenes, un clima social marcado por la incertidumbre y un creciente interés por voces que combinan autenticidad, raíces, propósito y fe.

En solo tres años, LAUFE ha logrado algo poco frecuente: pasar de ser un congreso local a un espacio nacional de referencia, donde conviven formación, cultura contemporánea, fe y vida sacramental.

Esa mezcla, lejos de diluirse, alcanza en esta cuarta edición uno de sus momentos más altos gracias a tres ponentes que suman millones de seguidores, decenas de miles de lectores y una capacidad real de influencia sobre la juventud española: el creador digital René ZZ, la escritora y columnista de El País Ana Iris Simón, y el sacerdote e influencer Padre Ignacio Amorós, fundador del canal Se Buscan Rebeldes.

El triángulo que componen —cultura, redes sociales y fe— es una declaración de intenciones: LAUFE no solo quiere llevar el Evangelio a los jóvenes, sino también escuchar lo que vive su generación, entender su lenguaje y proponer caminos de plenitud.

Un congreso que dialoga con los retos de hoy

El hilo conductor de esta edición vuelve a ser el lema de siempre: “La Audacia de la Fe”. Un lema que, según el propio capellán del CEU, Francisco Soler, expresa una convicción:

“Los jóvenes no buscan una fe rebajada, sino una fe verdadera que dialogue con la vida real”.

Lo explicó ya en la edición anterior, donde insistió en que el propósito de LAUFE es lograr que los jóvenes “descubran nuevas formas de vivir su compromiso cristiano y encuentren inspiración para sus proyectos personales y comunitarios”.

Esta edición da un paso más: incorpora perfiles que están marcando tendencia en los debates culturales, sociales y espirituales de España. No son “invitados decorativos”, sino voces que han logrado entrar en la conversación pública desde lugares inesperados, y que hoy representan líneas de búsqueda presentes en miles de jóvenes:

¿Cómo encontrar sentido y serenidad en un mundo saturado de pantallas? (René ZZ)

¿Qué significado tiene hoy hablar de raíces, de familia, de comunidad o de lo sagrado? (Ana Iris Simón)

¿Cómo anunciar a Cristo en un entorno digital hiperacelerado? (P. Ignacio Amorós)

A esta conversación se suma una figura habitual en el Congreso: Mons. José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela‑Alicante, con una larga trayectoria en pastoral juvenil y comunicación social, presente tanto en webs, redes, como en Radio María.

Su coloquio del sábado (12:00 h) es uno de los momentos más esperados del programa.

Tres perfiles que hablan el idioma de la generación joven

El P. Ignacio Amorós: la fe explicada “de tú a tú”

El Congreso se abre el viernes a las 18:30 h con la ponencia del P. Ignacio Amorós, que se ha convertido en una de las voces más influyentes en la evangelización digital.

Su canal de YouTube, Se Buscan Rebeldes, es hoy un espacio de formación donde los jóvenes encuentran respuesta a temas como la ansiedad, la afectividad, la vocación, la relación entre fe y vida, y las dudas existenciales que marcan la generación actual.

Su estilo —cercano, directo y profundamente pedagógico— le ha permitido conectar con miles de jóvenes que buscan claridad espiritual en medio de la saturación de estímulos. Parte de su éxito radica en que no elude temas complejos: aborda desde la identidad, el sufrimiento y el sentido, hasta cuestiones de vida moral, discernimiento y libertad interior.

Además, Amorós combina su presencia digital con su misión pastoral, su participación en Radio María, su experiencia misionera y su vinculación con plataformas internacionales como Word on Fire, uno de los mayores proyectos de evangelización digital en el mundo. Una de sus frases más compartidas —“Dios te quiere y te quiere feliz”— se ha convertido en un lema generacional.

René ZZ: disciplina, autenticidad y una fe redescubierta

Con casi dos millones de suscriptores, el creador digital René ZZ llegará al CEU el sábado a las 16:00 h para ofrecer una ponencia que promete ser inspiradora para una audiencia universitaria que lo sigue de cerca desde hace años.

Su historia ha sido ampliamente descrita en medios nacionales: de tatuador y diseñador gráfico en Finlandia a creador de contenido global; de un mundo dominado por el relativismo cultural a una vida orientada al propósito, el orden y la fe.

Además de su contenido en redes, René es fundador de ZZEN Labs, una firma española de nootrópicos que ha sido noticia por su apuesta por ingredientes naturales, evidencia científica y hábitos saludables. Sus “ZZEN Talks” son un espacio que mezcla psicología, filosofía, autoconocimiento y fe; un puente poco habitual entre cultura del bienestar y espiritualidad cristiana.

Lo que hace especialmente interesante su participación en LAUFE es su proceso personal: una búsqueda sincera, a mitad camino entre la introspección y el encuentro con Dios, que hoy comparte con millones de jóvenes que intentan vivir de forma coherente en una cultura que muchas veces empuja al ruido, la dispersión y la superficialidad.

Ana Iris Simón: la literatura que vuelve a mirar lo sagrado

El domingo a las 10:00 h, la escritora y periodista Ana Iris Simón —una de las voces más potentes de la literatura y el pensamiento joven en España— ofrecerá la quinta ponencia del Congreso.

Su libro Feria, convertido en fenómeno editorial, abrió un debate nacional sobre raíces, tradición, identidad y familia que trascendió etiquetas ideológicas. Su discurso en Moncloa en 2021 y su salto a columnas semanales en El País consolidaron su impacto cultural.

El evento ha sido creado por el Servicio de Pastoral y Voluntariado del CEU / .

Simón representa algo fundamental para LAUFE: el retorno de lo espiritual al centro del debate cultural. Su obra no solo cuestiona los “dogmas del progreso”, sino que abre la puerta al sentido, a lo simbólico y a lo sagrado. De hecho, ella misma ha explicado que, sin pretenderlo, Feria acabó siendo también un libro sobre Dios, una intuición que muchos lectores captaron de inmediato. Su presencia en el Congreso aporta un matiz diferente: pensar la fe desde la cultura, desde la vida cotidiana y desde las experiencias familiares que han marcado generaciones enteras.

El programa: tres días para pensar, rezar, convivir y decidir

El IV LAUFE presenta un programa equilibrado en tres dimensiones: formación intelectual, experiencia espiritual y vida comunitaria.

Viernes, 6 de marzo — Apertura y primera gran ponencia

17:00 – Acogida

– Acogida 18:00 – Mesa inaugural, con Álvaro Antón (Vicerrector del CEU en Elche), M.ª del Carmen Fornieles (Directora Corporativa de Pastoral y Voluntariado CEU) y Francisco Luis Soler (Capellán).

– Mesa inaugural, con Álvaro Antón (Vicerrector del CEU en Elche), M.ª del Carmen Fornieles (Directora Corporativa de Pastoral y Voluntariado CEU) y Francisco Luis Soler (Capellán). 18:30 – Ponencia inaugural del P. Ignacio Amorós.

– Ponencia inaugural del P. Ignacio Amorós. 19:30 – Presentación de la ACdP por Teresa Pomares.

– Presentación de la ACdP por Teresa Pomares. 20:00 – Eucaristía en la Basílica de Santa María.

Sábado, 7 de marzo — Vocación, identidad, diálogo y testimonio digital

La mañana estará dedicada a testimonios universitarios y afectivos, con jóvenes que compartirán cómo integran fe, estudios, trabajo y noviazgo. Le seguirá el coloquio con Mons. Munilla, uno de los momentos más esperados por los asistentes.

Por la tarde, la intervención de René ZZ abrirá el bloque de diálogo y talleres. Estos permitirán a los jóvenes formular preguntas y poner en común inquietudes en grupos acompañados por voluntarios y agentes de pastoral.

La Hora Santa de las 21:30 h, en el Patio Central de Carmelitas, se ha convertido con los años en uno de los momentos más emotivos del Congreso.

Para muchos jóvenes es, literalmente, el espacio donde “algo cambia”.

Domingo, 8 de marzo — Cultura, clausura y envío

La jornada final se abre con la Eucaristía (09:00 h), seguida de la ponencia de Ana Iris Simón.

Tras ello, tendrá lugar la Mesa de Clausura, con autoridades del CEU, seguida de la entrega de diplomas y picnic final.

Es una clausura que más que un cierre pretende ser un envío, una invitación a vivir en “audacia de fe” más allá del congreso.

Por qué LAUFE es hoy uno de los congresos juveniles más influyentes