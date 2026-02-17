Los estudiantes de Enfermería del CEU UCH se forman en emergencias con mayores

La atención sanitaria a personas mayores exige cada vez más profesionales altamente preparados, capaces de reaccionar ante emergencias reales que pueden producirse en su vida cotidiana. Con este objetivo, los estudiantes del Grado en Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Elche han participado en un seminario especializado sobre prevención, sensibilización y actuación en situaciones de riesgo en población mayor, una formación clave para su futura labor asistencial.

Esta sesión, diseñada como un entrenamiento intensivo y vivencial, pone el foco en uno de los ámbitos donde la Enfermería tiene mayor impacto: la educación para la salud y el autocuidado en personas de edad avanzada. El objetivo es claro: capacitar a los futuros enfermeros y enfermeras para anticipar riesgos, prevenir accidentes y garantizar una actuación eficaz cuando ocurre una emergencia.

Un seminario para aprender lo que la teoría no siempre enseña

La formación, impartida por Alberto Gómez, bombero del Parque de Alicante, Graduado en Enfermería y antiguo alumno del CEU UCH, combinó el rigor técnico de la atención sanitaria con el conocimiento operativo del trabajo en emergencias. Esta doble perspectiva permite que el alumnado comprenda no solo cómo intervenir ante situaciones críticas, sino también cómo evitarlas.

El seminario arrancó con un mensaje clave: la Enfermería no solo cura; educa, previene y salva vidas antes de que el riesgo ocurra. La prevención es el primer eslabón de la cadena asistencial, especialmente en un colectivo vulnerable donde una caída o un incendio pueden tener consecuencias graves.

Emergencias cotidianas: escenarios reales para un aprendizaje real

A lo largo de la sesión se han analizado situaciones de riesgo frecuentes en mayores, todas ellas basadas en contextos reales:

Puertas cerradas en la vivienda y necesidad de activar bomberos

Incendios domésticos

Caídas en el hogar

Desastres naturales y amenazas ambientales

Estos escenarios permiten a los estudiantes identificar patrones de riesgo, comprender la vulnerabilidad de los mayores y adquirir competencias para intervenir de manera segura y eficaz.

Uno de los ejercicios iniciales ha sido la simulación de la caída de una persona mayor dentro de una vivienda, activando el sistema de emergencias como ocurriría en la vida real. Este tipo de prácticas resulta esencial para que el futuro personal de Enfermería aprenda a valorar el entorno, movilizar recursos, comunicarse con los servicios de emergencia y actuar con rapidez.

Educación para el autocuidado: una responsabilidad clave de la Enfermería

La formación hace hincapié en un aspecto fundamental: los profesionales de Enfermería deberán educar a las personas de su área de salud, especialmente a quienes tienen mayor riesgo de sufrir accidentes. La promoción de hábitos seguros y el refuerzo del autocuidado son tareas inherentes a su rol profesional.

Durante el seminario, se han trabajado consejos sencillos pero de gran impacto, como:

la importancia de mantener las zonas de paso despejadas,

revisar regularmente detectores de humo,

conocer el uso básico de extintores,

fijar muebles y estanterías,

y establecer planes de autoprotección en el hogar.

Tal y como se explicó en la sesión, muchos accidentes pueden evitarse siguiendo unas pautas básicas de prevención. En el caso de los incendios domésticos, por ejemplo, las recomendaciones sobre cómo actuar —desde cerrar puertas para frenar el avance del fuego hasta saber cuándo evacuar o cuándo esperar— pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

Estos simulacros permiten al alumnado vivir la presión del tiempo real, tomar decisiones fundamentadas y comprender la importancia de la coordinación entre profesionales sanitarios y cuerpos de seguridad.

Un antiguo alumno que vuelve para enseñar a las nuevas generaciones

La participación de Alberto Gómez aporta un valor añadido al seminario. Su perfil híbrido —bombero y enfermero formado en el CEU— demuestra la versatilidad profesional de los estudios de Enfermería y el impacto de formar a graduados capaces de desarrollarse en distintas áreas del ámbito sanitario y asistencial.

Su experiencia diaria con emergencias reales convierte esta formación en un aprendizaje auténtico. “Conocer el entorno, anticiparse al riesgo y saber actuar cuando todo se acelera es tan importante como cualquier técnica sanitaria”, ha explicado durante la sesión. Su mensaje al alumnado es claro: la Enfermería es una profesión que se ejerce con responsabilidad, criterio y capacidad de reacción.

Formación para un profesional que la sociedad necesita

El envejecimiento de la población, el aumento de la dependencia y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas hacen que los profesionales de Enfermería ocupen un papel cada vez más decisivo en el sistema sanitario. Para responder a esta demanda, el CEU UCH forma a sus estudiantes no solo en competencias clínicas, sino también en habilidades de prevención, educación sanitaria, análisis del entorno y manejo de emergencias.

La universidad cuenta con un modelo docente que prioriza el contacto directo con situaciones reales, la interdisciplinariedad y el aprendizaje práctico desde los primeros cursos, una seña de identidad que sitúa al CEU como un referente en la formación de profesionales sanitarios altamente capacitados.

Seminarios como este refuerzan esa misión, preparando a los estudiantes para afrontar una de las dimensiones más sensibles de la salud: proteger a quienes más lo necesitan en los momentos más críticos.