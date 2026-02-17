Un investigador de la UA, seleccionado por Europa crear cosméticos sostenibles que eviten el petróleo

Un químico de la Universidad de Alicante (UA) tiene en sus manos el reto de crear cosméticos con ingredientes sostenibles que eviten los derivados del petróleo, muy extendidos en los productos industriales. Néstor Guijarro Carratalá, ha sido seleccionado por el Consejo Europeo de Investigación para extraer el aroma de la vainilla, muy utilizada para la piel por sus propiedades aromáticas, antioxidantes y suavizantes. Su objetivo es extraerla mediante la luz solar, en lugar de recurrir a procesos químicos.

"La vainilla es una especia muy cara que se extrae de las vainas (frutos) de orquídeas del género Vanilla", explica el investigador del Instituto Universitario de Electroquímica. De hecho, según añade, esta sustancia "es una de las especias más valiosas, sólo por detrás del azafrán, a causa de la complejidad de su cultivo y su escasez, combinado con la alta demanda, lo que la encarecen significativamente”.

En este sentido, Guijarro indica que “mientras que la vainilla natural está compuesta por una mezcla compleja de moléculas, hay una que es la que le otorga su aroma característico que se denomina vainillina”. Por ello, señala que “la industria cosmética y alimentaria recurre a extractos de vainilla natural o, más generalmente, a vainillina sintética para darle su aroma característico a ciertos productos”. Sin embargo, aclara que “la vainilla sintética procede casi exclusivamente del petróleo y por eso existe un creciente interés en encontrar una fuente renovable y abundante, así como métodos de producción más sostenibles para este ingrediente”.

La flor de la vainilla, ingrediente utilizado para la cosmética / INFORMACIÓN

El proyecto ha logrado una financiación de 150.000 euros para 18 meses, a través de la modalidad Proof of Concept, que se centrará en desarrollar biovainillina, a partir de la lignina, uno de los componentes mayoritarios en la biomasa lignocelulósica (materia orgánica vegetal no comestible). Para avanzar en esta línea, el investigador ha establecido contacto con una empresa del sector para poder aplicar esta biovainillina extraída de forma sostenible en formulaciones cosméticas y conocer su viabilidad económica.

Estas ayudas de prueba de concepto están destinadas a investigadores que ya han sido financiados por el ERC, con el fin de acercar sus resultados de investigación básica al mercado o aplicaciones sociales. En este caso, el profesor Guijarro Carratalá recibió en 2020 una ayuda con una dotación de 1,5 millones de euros y una duración de cinco años. Esta financiación le permitió desarrollar un proyecto centrado en convertir la biomasa lignocelulósica, procedente de residuos forestales y agrícolas, en productos químicos básicos utilizando exclusivamente las energías renovables. Esta nueva ayuda de Europa le permitirá explorar el potencial de transferencia de las investigaciones previas.

Néstor Guijarro Carratalá, investigador principal del proyecto. / INFORMACIÓN

Currículum

Néstor Guijarro (Alicante,1984) es licenciado en Ciencias Químicas y obtuvo su doctorado en Ciencia de Materiales por la Universidad de Alicante en 2013. Durante su tesis doctoral, en el Departamento de Química-Física de la UA bajo la supervisión de los profesores Roberto Gómez y Teresa Lana, realizó estancias en la University of Electro-Communications (Japón) y el Imperial College London. Su trabajo se centró en el diseño, estudio y optimización de células solares basadas en puntos cuánticos.

Una vez finalizado el doctorado, y con una beca postdoctoral Marie Curie, Néstor Guijarro se unió al grupo del profesor Kevin Sivula en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Suiza) para desarrollar una nueva generación de materiales de bajo coste capaces de generar hidrógeno verde a partir de agua y luz solar.

Tras recibir la prestigiosa beca Ambizione Energy (2016) concedida por la Swiss National Science Foundation, el investigador comenzó a liderar un pequeño grupo independiente en la EPFL que buscaba entender cómo las reacciones de descomposición de agua en hidrógeno y oxígeno ocurren sobre la superficie de materiales semiconductores activados por energía solar. Recientemente, recibió una ayuda Ramón y Cajal (2019) para comenzar una carrera independiente en la Universidad de Alicante, donde actualmente es profesor titular.