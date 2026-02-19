El pleno del Consell confirma a César Quintanilla como nuevo presidente del Consejo Social de la UA

El empresario alicantino, presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) y, de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) Alicante, César Quintanilla, ha sido elegido por el pleno del Consell como nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante (UA).

El Boletín de las Cortes Valencianas reflejó el pasado 17 de octubre la propuesta del todavía presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de nombrar al alicantino al frente del órgano universitario que hace tiempo se encontraba en una situación de interinidad, pues había caducado el mandato del CEO de Baleària, Adolfo Utor, designado en febrero de 2019.

Tras trascender la noticia, César Quintanilla ha calificado su nombramiento como “uno de los grandes honores de mi trayectoria profesional”. Se trata, ha señalado, de una responsabilidad de gran calado, ya que el Consejo Social es un órgano fundamental para el desarrollo de la institución y para su conexión directa con la sociedad, el tejido empresarial y la atención a los asuntos de interés del territorio. “El Consejo Social contribuye a que la Universidad de Alicante sea un agente social de primer orden, más allá de su labor formativa y de investigación”, ha subrayado.

El empresario alicantino, presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) y, de CEV Alicante, César Quintanill

Reforzar las relaciones

Quintanilla se muestra convencido de que es posible reforzar la relación de la Universidad con el conjunto de la provincia, así como su capacidad para ofrecer respuestas eficaces a los problemas concretos del territorio. En este sentido, el nuevo presidente del Consejo ha manifestado su compromiso de trabajar “para lograr una mayor y mejor implicación del tejido social provincial en la vida cotidiana de la Universidad de Alicante, potenciando el desarrollo de los mecenazgos, las cátedras institucionales y la transferencia del conocimiento”.

La vinculación del nuevo presidente del Consejo Social con la Universidad de Alicante es estrecha y continuada, tal y como ha informado la institución académica. Entre otras acciones conjuntas, ha sido el impulsor de la Cátedra Q Pharma de avances en uro-inmunología. Especialmente destacada ha sido su relación a través de la Fundación Empresa Universidad de Alicante (Fundeun), entidad de la que fue vicepresidente entre 2012 y 2016 y de la que actualmente es patrono.

Dilatada trayectoria

Doctor por la Universidad de Salamanca y licenciado en Farmacia por la Universidad de Valencia, César Quintanilla cuenta con una dilatada trayectoria empresarial en la industria farmacéutica. Es fundador y director general de Laboratorios Q Pharma y de Laboratorios Q Pharma Argentina, cargos que compagina con el de consejero de Asac Pharma, filial marroquí de Laboratoire Pharmaceutique Iberma. Su formación se ha completado con diversos programas de gestión empresarial y finanzas en Fundesem Business School.

En la actualidad, Quintanilla es presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) y, desde el pasado mes de noviembre, ocupa también la presidencia de CEV Alicante.

También es miembro del Pleno y del Comité de la Cámara de Comercio de Alicante, vicepresidente de la Asociación Empresarial de Biotecnología de Alicante (AEBA) y fue presidente de la Federación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA) entre 2013 y 2015.

Un momento de la reunión del consejo social en el que se han aprobado los presupuestos. / Información

Nuevos vocales

Además de la designación del nuevo presidente, durante el pleno del Consell han sido elegidos también los nuevos vocales que se incorporarán al Consejo Social. En representación de los intereses sociales y a propuesta de los grupos parlamentarios.

Se trata de José Rafael Pascual Llopis, alcalde de San Vicente del Raspeig; Andrés García Mongars, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA); Marcela Fernández Losada, presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante (AEPA); Jesús Navarro Navarro, presidente y consejero delegado de Jesús Navarro (Carmencita); Jordi Azorín Poveda, consejero delegado de Hidraqua (Grupo Agbar en la Comunidad Valenciana); Carmen Berbegal Roque, CEO de Actiu; Pablo Serna Lorente, consejero delegado de TM Grupo Inmobiliar­io; Sonja Dietz, gerente de Técnicos Asociados Consulting S.L. y el constructor y promotor inmobiliario, Rafael Regalado Pareja.