Los universitarios de Alicante, contra la LGTBIfobia en el deporte

Brazaletes arcoíris como gesto simbólico de apoyo a la diversidad. La Universidad de Alicante (UA) se ha sumado este jueves 19 de febrero al Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte con una serie de acciones de sensibilización desarrolladas en el marco de las semifinales del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU), celebradas en sus instalaciones deportivas. Además, durante toda la jornada, los vestuarios de las instalaciones deportivas exhibieron carteles con el lema de la campaña “Aquí cabemos todos, el respeto también se entrena”, subrayando que los valores de convivencia y respeto forman parte del entrenamiento diario, tanto dentro como fuera de la competición.

La fecha, que recuerda la figura de Justin Fashanu (primer futbolista profesional que hizo pública su homosexualidad en 1990), pone el foco en la necesidad de garantizar que los espacios deportivos sean entornos seguros, libres de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Las capitanas de los equipos de voleibol de la UA y de la UCH, antes del partido de semifinales CADU disputado en la UA / INFORMACIÓN

Deporte inclusivo

En el marco de la jornada, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Carmen Vives Cases, y la directora del Secretariado de Diversidad e Inclusión Social, María de Mar Galindo Merino, participaron en un acto simbólico junto a los capitanes y capitanas de los equipos semifinalistas. La imagen conjunta, con la pancarta institucional “En l'Esport, la Diversitat és la nostra Major Victòria”, escenificó el respaldo de la Universidad de Alicante a un modelo deportivo basado en la igualdad, el respeto y la plena inclusión.

Con esta iniciativa, el Servicio de Deportes se sumó a las iniciativas impulsadas por la Universidad de Alicante en el marco de esta conmemoración, reafirmando su compromiso con un modelo deportivo inclusivo, en el que el talento y el esfuerzo sean los únicos criterios que definan la práctica y la competición.