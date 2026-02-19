Universidad
Los universitarios de Alicante, contra la LGTBIfobia en el deporte
Los brazaletes arcoíris y carteles con el lema "aquí cabemos todos" protagonizan un día de sensibilización en el campus
Brazaletes arcoíris como gesto simbólico de apoyo a la diversidad. La Universidad de Alicante (UA) se ha sumado este jueves 19 de febrero al Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte con una serie de acciones de sensibilización desarrolladas en el marco de las semifinales del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU), celebradas en sus instalaciones deportivas. Además, durante toda la jornada, los vestuarios de las instalaciones deportivas exhibieron carteles con el lema de la campaña “Aquí cabemos todos, el respeto también se entrena”, subrayando que los valores de convivencia y respeto forman parte del entrenamiento diario, tanto dentro como fuera de la competición.
La fecha, que recuerda la figura de Justin Fashanu (primer futbolista profesional que hizo pública su homosexualidad en 1990), pone el foco en la necesidad de garantizar que los espacios deportivos sean entornos seguros, libres de discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Deporte inclusivo
En el marco de la jornada, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Carmen Vives Cases, y la directora del Secretariado de Diversidad e Inclusión Social, María de Mar Galindo Merino, participaron en un acto simbólico junto a los capitanes y capitanas de los equipos semifinalistas. La imagen conjunta, con la pancarta institucional “En l'Esport, la Diversitat és la nostra Major Victòria”, escenificó el respaldo de la Universidad de Alicante a un modelo deportivo basado en la igualdad, el respeto y la plena inclusión.
Con esta iniciativa, el Servicio de Deportes se sumó a las iniciativas impulsadas por la Universidad de Alicante en el marco de esta conmemoración, reafirmando su compromiso con un modelo deportivo inclusivo, en el que el talento y el esfuerzo sean los únicos criterios que definan la práctica y la competición.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo