La UA lucha contra la caza furtiva de chimpancés con el reciclaje de móviles

La Universidad de Alicante (UA) ha formalizado un convenio de colaboración con el Instituto Jane Goodall España (IJG), fundado por la prestigiosa primatóloga que lleva su nombre dedicada a la conservación de chimpancés y grandes simios, para participar activamente en la campaña “Movilízate por la selva”, una iniciativa centrada en la recogida selectiva y reciclaje de teléfonos móviles con impacto ambiental y social.

La iniciativa promueve la recogida de dispositivos móviles en desuso, cuyo punto de depósito se encuentra ubicado en la Oficina Ecocampus. A través del reciclaje de estos terminales, se recuperan componentes valiosos que pueden reutilizarse en la fabricación de nuevos dispositivos, reduciendo así la necesidad de extraer minerales como el coltán o la casiterita de entornos naturales. Este proceso contribuye igualmente a disminuir las emisiones de CO₂ asociadas a la minería y al transporte de materias primas.

La explotación de minerales estratégicos para la industria tecnológica, especialmente en la República Democrática del Congo, está vinculada a conflictos armados, explotación laboral —incluida la infantil— y una grave degradación ambiental. La extracción de coltán y otros recursos provoca una devastación significativa de la selva tropical y de los hábitats de especies emblemáticas como chimpancés y gorilas, amenazadas por la deforestación y la caza furtiva, tal y como han informado desde la institución académica.

Fallece Jane Goodall, madrina de Primadomus y ‘honoris causa’ por la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Apadrinamiento de chimpancés

Mediante su participación en “Movilízate por la selva”, la UA contribuye a recaudar fondos destinados a proyectos de conservación, desarrollo sostenible y educación ambiental en África, así como al rescate y rehabilitación de chimpancés en el Centro de Tchimpounga, en Congo.

Aunque la formalización del convenio se ha producido ahora, la Universidad ya venía colaborando con esta campaña desde hace tiempo. Fruto de ese compromiso sostenido, la institución ha logrado el apadrinamiento de tres chimpancés, cuyos certificados acreditativos pueden acompañar la difusión de la noticia como muestra del impacto directo de la participación universitaria.

Contenedor para reciclar móviles en la UA / INFORMACIÓN

Cabe recordar que la primatóloga y referente internacional en conservación Jane Goodall, recientemente fallecida durante el proceso de tramitación de este convenio, fue investida doctora honoris causa por la UA, un vínculo académico que refuerza el significado institucional de esta colaboración. La relación de Goodall con la provincia de Alicante tuvo un capítulo muy especial en Villena, donde a los pies de la Sierra de Salinas se levanta el centro de rescate de animales AAP Primadomus, del que fue nombrada madrina de los primates.

La primatóloga, que a los 23 años abandonó la metrópoli británica para convivir en Tanzania con chimpancés salvajes y revolucionar el estudio de la especie, visitó el complejo en dos ocasiones.

El acuerdo, tramitado desde la Oficina Ecocampus del Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, en coordinación con el programa Universidad Saludable, establece los cauces de colaboración para canalizar la participación de la comunidad universitaria en esta campaña solidaria. La firma del convenio se ha realizado de forma telemática.