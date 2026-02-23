Abierto el plazo de inscripción de los premios ua:emprende Santander X Spain Awards 2026

Con una dotación de 18.000 euros, ya está abierta la convocatoria de los premios ua:emprende Santander X Spain Awards 2026. En el marco del programa ua:emprende y del convenio firmado entre el Banco Santander y la Universidad de Alicante (UA), estos galardones reconocen y potencian el emprendimiento y las mejores spinoffs y startups surgidas en el ámbito universitario que se encuentren en fase de validación para el lanzamiento al mercado.

Dirigida a equipos emprendedores vinculados a la UA, los interesados pueden participar en dos modalidades: modalidad Startup y modalidad Proyectos emprendedores. En la primera, se entregarán tres premios de 4.000 euros cada uno y, en la segunda, otros tres premios de 2.000 euros. El plazo límite de inscripción es hasta el próximo 22 de abril de 2026.

Para participar en la categoría Startup, un integrante del equipo promotor debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: ser estudiante matriculado en el curso 2025-2026, haber obtenido el título en los últimos cinco años o ser personal de la Universidad de Alicante, tener una vinculación formal con la institución o ser emprendedor o mentor de la UA.

Con respecto a la empresa, deberá estar basada en conocimiento o tecnología con una solución innovadora y disruptiva en fase de aceleración y cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: estar legalmente constituida en España, estar generando ingresos a través de su actividad comercial o haber obtenido capital semilla mediante rondas de financiación. Los premiados en esta modalidad podrán optar al premio nacional “Santander X Spain Award | Startup & Scaleup 2026”.

Para participar en la modalidad de emprendedores universitarios, los interesados deberán presentar un proyecto innovador que cumpla con uno de los siguientes requisitos: estar basado en conocimientos científicos o tecnológicos de vanguardia, tener potencial disruptivo o encontrarse en fase de validación con potenciales clientes. Excepcionalmente, el proyecto presentado puede ser una empresa de reciente creación que no tenga facturación ni haya levantado financiación alguna.

En esta categoría, un miembro del equipo emprendedor también debe ser estudiante matriculado en el curso 2025-2026, haber obtenido el título en los últimos cinco años o ser personal de la UA.