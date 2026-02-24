La UA se alía con una residencia de estudiantes para alojar más barato a alumnos vulnerables

La Universidad de Alicante (UA) facilitará el alojamiento de estudiantes en situación de vulnerabilidad económica que no pueda hacer frente a los elevados precios del alquiler, una dura realidad que ya está lastrando la elección de los estudios de muchos universitarios. Dar solución a este problema forma parte de una de las reivindicaciones de la rectora Amparo Navarro hacia la Generalitat, así como la mejora del transporte público, debido al aumento de alumnos que ha tenido que prescindir de una habitación cerca del campus porque el coste se ha disparado hasta los 400 euros, lo que ha llevado a muchos jóvenes a renunciar a la carrera que quieren y a basar su elección en lo que sus bolsillos (o el de sus familias) puedan permitirse.

La institución académica ha firmado un convenio con el grupo Micampus por el que cede dos habitaciones destinadas a estudiantado que se encuentre vinculado a alguno de los programas del Centro de Apoyo al Estudiante y una reducción del 25% sobre el precio de la tarifa a alumnado en situación de vulnerabilidad. Este convenio firmado por la UA tiene una duración de cuatro años. Durante este tiempo, la residencia asigna dos habitaciones a coste cero y una reducción 25 % sobre la tarifa vigente, a fin de que el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante pueda destinarlas conforme a los criterios de adjudicación que determine.

a rectora, en el centro, acompañada por Esther Gallego, Juan Marías Sepulcre, Raúl Ruiz callado, Vicente Picarelli (a su derecha) y por César Guadalajara, Guiomar Desantes y Diana Jareño / INFORMACIÓN

La cantidad de estas plazas de alojamiento se revisará anualmente para indicar exactamente cuántas se pueden ofrecer, para lo que se adjuntará una adenda a este convenio para indicar el número de plazas, tras cada revisión. Para este curso académico, 2025/2026, las plazas de alojamiento cedidas serán un total de 20.

La adjudicación de las habitaciones será para aquellos estudiantes de la UA cuyas circunstancias requieran una ayuda para el alojamiento por motivos que se hayan constatado por los técnicos correspondientes, pudiendo ser estudiantes con movilidad reducida.

La firma ha tenido lugar en el despacho de la rectora de la UA, Amparo Navarro, quien ha estado acompañada por Raúl Ruiz Callado, vicerrector de Estudiantes y Empleo; Diana Jareño, directora del Secretariado de Apoyo a Estudiantes y Empleabilidad; Esther Gallego, directora Servicio Promoción del Empleo e Inclusión Social, y Juan Matías Sepulcre, director de Secretariado Acceso y Orientación Universitaria (OTR). Por parte de Micampus han estado presentes César Guadalajara, director de Ventas; Vicente Picasarri, responsable de Relaciones Institucionales, y Guiomar Desantes, responsable comercial.

Una habitación doble en una residencia universitaria de la provincia / HECTOR FUENTES

Un gran problema

La rectora ha destacado la importancia de que la Universidad de Alicante “atienda a todo su alumnado, especialmente a quien más lo necesita” y ha señalado que “una de las necesidades más fundamentales es, sin ninguna duda, el alojamiento”.

En esta línea, Raúl Ruiz Callado ha indicado que se pusieron en contacto con la residencia para “disponer de espacio para alumnado en situación de vulnerabilidad y también para situaciones sobrevenidas” y ha resaltado “la buena recepción por parte de Micampus” para la firma de este convenio. A partir de ahí, según ha señalado, desde el vicerrectorado “intentamos ver qué casos son aquellos que más necesitan el alojamiento”.