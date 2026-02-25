La Universidad de Alicante implantará un protocolo para prevenir suicidios

Para los menores de 30 años, el suicidio es la principal causa de muerte, pero no solo eso, el 21 % de los universitarios españoles ha tenido pensamientos suicidas. Frente a esa preocupante realidad, la Universidad de Alicante (UA) quiere implantar un protocolo que potencie la detección temprana, la sensibilización y la atención adecuada ante las conductas suicidas.

El Consejo de Gobierno someterá este jueves a aprobación un documento "preventivo" que "responde a una realidad actual y que exige claridad, coordinación y responsabilidad en la actuación", explica el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Salud Laboral, Salvador Ivorra, de quien depende el Servicio de Prevención.

El protocolo, según la institución académica surge como una “medida necesaria y prudente”, basada en evidencia y alineada con recomendaciones y estrategias de salud mental, un tema al que el equipo de dirección de Amparo Navarro ha prestado una especial consideración desde su primer mandato.

El documento, que todavía no se ha hecho público, recogerá respuestas ante situaciones de riesgo y será de aplicación a todos colectivos universitarios, desde el estudiantado, el personal docente e investigador y el personal técnico, de gestión, administración y servicios, así como a cualquier persona que preste servicios en la UA, con lo que podría beneficiar a unas 40.000 personas. “Es una herramienta institucional para proteger, acompañar y actuar con eficacia, dentro de un marco ético y legal plenamente garantista”, asegura el vicerrector.

Una pancarta sobre el suicidio, en una manifestación de estudiantes en Alicante / PILAR CORTES

El texto contempla, además, que cualquier miembro de la comunidad universitaria pueda activar el protocolo ante una sospecha o evidencia de conducta suicida. En cuanto al contenido operativo, contempla la actuación tanto ante un riesgo inminente como en modo preventivo e incorpora recursos institucionales existentes como el Centro de Apoyo al Estudiante, el Servicio de Prevención y Promoción de la Salud y la Unidad de Igualdad— y, como apoyo complementario, el teléfono 024, de atención a la conducta suicida, disponible las 24 horas los siete días de la semana.

Uno de los aspectos en los que más se quiere incidir es en la confidencialidad. “El protocolo establece que la información se manejará con estricta reserva y que solo se compartirá cuando exista riesgo vital. Esto garantiza un equilibrio adecuado entre la protección de la persona y el respeto a sus derechos, dentro del marco legal y de protección de datos aplicable”, concreta Ivorra.