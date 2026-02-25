Las universidades de la Comunidad compartirán estrategias para mejorar la inserción laboral de sus alumnos

Una Red de Universidades de la Comunidad Valenciana para el Empleo. Es la principal propuesta que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado a los rectores de las instituciones académicas de las tres provincias en su primera reunión oficial de trabajo desde que tomó las riendas del Consell. El objetivo: mejorar la inserción laboral de los jóvenes titulados, una preocupación que comparten los máximos responsables de la enseñanza superior, así como el problema del acceso a la vivienda, cuyo coste está lastrando la elección de los estudios universitarios, y la necesidad de mejorar la conectividad del transporte público con los campus.

La creación de esta alianza persigue adecuar la oferta de títulos a las demandas sociales y del mercado laboral, con la adaptación de los planes de estudio a la realidad actual, especialmente, marcada por el uso de la inteligencia artificial, en todos los sectores, desde el Derecho, las ingenierías, hasta la salud. Además, la apuesta, que todavía tendrá que perfilarse, pasa por poner en común las estrategias de los observatorios de empleo de cada institución académica para, entre todos, mejorar la empleabilidad de los estudiantes.

La idea ha sido valorada de manera positiva por los responsables de las instituciones académicas. "Es bueno trabajar en equipo, en red para ver qué tipo de necesidades y profesiones necesita el mercado laboral y ver cómo desde las universidades se puede ayudar para que las carreras que estudian nuestros alumnos estén lo más actualizadas posibles a la demanda", explicó Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante (UA) y presidenta de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, CRUPV.

Loa rectores de las universidades de la Comunidad, reunidos con el jefe del Consell y la consellera de Universidades / INFORMACIÓN

A la reunión, también asistieron la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla; el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz y la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, además de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

Durante la cita también se abordó la reivindicación de mejorar las frecuencias y conexiones del transporte público con las universidades, una necesidad en la que el Consell aseguró estar trabajando. Precisamente, este curso han sido visibles las quejas de universitarios por la insuficiencia del servicio público que gestiona la Generalitat, que provoca que se generen colas o que los alumnos vayan hacinados en el autobús, según han denunciado los afectados. Una circunstancia que se ha visto agravada, precisamente, por la crisis de la vivienda que también están padeciendo los jóvenes y que está desencadenando que muchos alumnos tengan que desplazarse grandes distancias para poder estudiar porque los precios para alquiler de habitaciones se han disparado.

Financiación y matrícula gratis

En este primer encuentro, el presidente reafirmando el compromiso de la Generalitat con el sistema público universitario e hizo referencia a iniciativas como el Plan de Financiación de las Universidades Públicas que "garantiza recursos económicos estables para las entidades educativas, alineando los resultados en docencia e investigación para modernizar el sistema universitario y mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos actuales".

Asimismo, subrayó el apoyo del Consell al alumnado de los centros y recordó su apuesta por la gratuidad del primer curso para aquellos que aprueben todas las asignaturas (incluidos los estudiantes de las universidades privadas), "reconociendo así su esfuerzo y rendimiento académico".