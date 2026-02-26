AEPA y la filósofa Alicia Puleo recibirán los premios igualdad de la UA y el IES Thiar, el de coeducación

La Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA) y la filósofa, profesora y escritora Alicia Puleo, recibirán el Premio Igualdad 2026 de la Universidad de Alicante (UA) después que este jueves, el Consejo de Gobierno haya aprobado por unanimidad las propuestas. También será reconocido el Instituto de Educación Secundaria Thiar, del Pilar de la Horadada, con el premio UA-Coeducación.

Con estos galardones, la Universidad de Alicante reconoce a personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan destacado por sus actuaciones en defensa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, al mismo tiempo, busca fomentar la implicación del conjunto de la comunidad universitaria en el rechazo de todas las formas de discriminación de género y en la promoción de la igualdad. Desde 2023, la institución alicantina incorporó la doble modalidad en estos premios, uno para un colectivo y otro, a título individual.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Carmen Vives Cases, ha sido la encargada de presentar las candidaturas propuestas por la Comisión de Iguldad de la UA para este 2026. En la modalidad colectiva, la comisión a propuesto a AEPA por su trayectoria de más de dos décadas promoviendo la igualdad de género en el ámbito profesional y empresarial.

Los galardonados

Fundada en 1996 y con más de 300 asociadas, AEPA es la asociación femenina más importante de la Comunitat Valenciana. Su principal cometido es el impulso del liderazgo de la mujer, favorecer su acceso a puestos de responsabilidad, apoyar el emprendimiento y consolidar su presencia en todos los sectores del tejido empresarial de la provincia. Su labor incluye programas de formación y eventos que refuerzan las competencias directivas de las asociadas, iniciativas de networking que fomentan la cooperación y el intercambio de experiencias, el impulso al emprendimiento y la consolidación de start-up lideradas por mujeres, así como acciones de responsabilidad social dirigidas a la inclusión sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión.

Carmen Vives Cases ha recordado que, desde 2022, AEPA colabora estrechamente con la Universidad de Alicante impartiendo cursos para la implantación de planes de igualdad y participando en actividades conjuntas de divulgación, formación e investigación, lo que ha permitido ampliar el impacto de sus programas en la provincia.

En la modalidad individual, la vicerrectora ha defendido la candidatura de la filósofa, profesora y escritora Alicia Puleo, “por su contribución al pensamiento feminista y ecofeminista”. Catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid, fue una de las fundadoras y primera directora de la Cátedra de Estudios de Género de esa universidad.

Una imagen de la asamblea general de AEPA. / INFORMACIÓN

Dirige desde 2014 la Colección “Feminismos” de Editorial Cátedra, y el curso online “Ecofeminismo: Pensamiento, Cultura y Praxis I y II”, realizado por más de mil estudiantes de distintos países. Su obra ha sido publicada numerosos países de Europa y América como España, Francia, Estados Unidos, Italia, Portugal o Brasil, consolidando su influencia en la filosofía feminista y ecofeminista contemporánea. Entre otros reconocimientos recibidos, destacan el Premio Konex de las Letras, el Premio Ad Honorem de la Asociación de Mujeres Investigadoras Científicas y Tecnólogas (2025) y la distinción “Berta Cáceres” otorgada por el Senado de Argentina (2020).

Finalmente, la vicerrectora ha resaltado que el Premio UA-Coeducación 2026 ha sido concedido al IES Thiar de Pilar de la Horadada “por su proyecto “CoeducaThiar”, una iniciativa que integra la igualdad de género en la vida académica del centro mediante propuestas pedagógicas, actividades formativas y acciones de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa”.

Este premio, según ha recordado, “reconoce experiencias innovadoras en centros de educación secundaria y postsecundaria no superior que fomenten la igualdad, la coeducación, la prevención de la violencia contra las mujeres y el impulso de vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes en áreas STEAM”.

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 4 de marzo, a las 12:30 horas, en la Sala Multimedia del edificio de Rectorado y Servicios Generales, en el marco del acto institucional organizado en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. El acceso a este acto es libre y limitado al aforo de la sala.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Carmen Vives Cases, ha sido la encargada de presentar las candidaturas / INFORMACIÓN

Honoris causa

A propuesta del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tras su aprobación por la Junta de centro de la Facultad de Derecho, se ha elevado la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa al catedrático Enrique de la Villa Gil. Tal y como ha defendido el decano, Jaume Ferrer, se trata de un referente esencial cuyas colaboraciones resultan imprescindibles para las ciencias jurídicas.

De la Villa Gil es catedrático emérito de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e la Universidad Autónoma de Madrid. Presidente honorario de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ha ejercido como abogado laboralista durante más de 56 años.

Ha publicado más de 50 obras sobre su campo de estudio, pero también varios libros de poesía y cientos de ensayos jurídicos. Fue el primer rector de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y, entre otros reconocimientos es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca y en 2018 recibió el premio a la Excelencia en el Jurista de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.