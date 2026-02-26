Polémica por relegar a los autores catalanes en BAT: filólogos vaticinan desigualdades en la formación del alumnado

Los filólogos se han revuelto contra la decisión de la Conselleria de Educación de dar prioridad a los autores valencianos en Bachillerato, por delante de los catalanes y baleares, dejando a los centros educativos autonomía para decidir las obras que se estudian y las que no. Ante esta nueva polémica con la lengua cooficial, advierten de que el nuevo currirculo de la asignatura de Valenciano "contradice el criterio académico avalado por informes, dictámenes y jurisprudencia; rompe el consenso y la tradición escolar valenciana vigente desde 1983; y puede contribuir a la desorientación del alumnado y del profesorado en una etapa decisiva como el Bachillerato".

Es la valoración que han lanzado los departamentos de Filología Catalana de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universitat de València, el Departamento de Filología y Culturas Europeas de la Universitat Jaume I, el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universitat de València, el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana y las Unidades para la Educación Multilingüe de las universidades de Alicante, Jaume I y Valencia. Las instituciones firmantes han solicitado a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que atienda el criterio académico de las universidades públicas valencianas y se han puesto a disposición para asesorar en la revisión del currículo.

En primer lugar, los especialistas ponen pegas a que se quiera recurrir a categorías geográficas o administrativas en lugar de lingüísticas, por ejemplo “literatura valenciana, española e hispanoamericana”. Consideran que esta es una "solución problemática y excluyente", ya que los fenómenos lingüísticos y literarios deben adscribirse a una lengua y no a un espacio geográfico o administrativo. Sostienen que aplicar la restricción geográfica prevista en el proyecto ofrecería "una visión sesgada y acientífica de la lengua", ya que implicaría ignorar la continuidad lingüística de la variedad valenciana respecto al resto de variedades del catalán, especialmente en relación con las hablas de las Tierras del Ebro.

En el ámbito literario, los filólogos recuerdan que académicamente la literatura se adscribe a una lengua y no a un territorio, puesto que obras y autores forman parte de un continuo cultural y comparten referentes. "La formulación propuesta desdibuja este principio y ofrece una visión fragmentada y sesgada, impidiendo un enfoque científico de la materia", alertan.

En riesgo de quedarse fuera

Los firmantes consideran que esta segmentación territorial supondría dejar fuera de las aulas a autores relevantes para el pueblo valenciano como Jaume I y su Llibre dels fets, Francesc Eiximenis, así como autores muy leídos y apreciados como Ramon Llull o Mercè Rodoreda. "Además, ocultaría vínculos como los existentes entre Ausiàs March y los trovadores o entre la Renaixença valenciana y la catalana o balear", avisan. También cuestionan una asimetría evidente: mientras que la literatura en español se extiende al ámbito hispanoamericano, la “literatura valenciana” quedaría implícitamente restringida al territorio valenciano, "lo que supone un trato desigual difícilmente justificable", agregan.

Un profesor en una clase de valenciano / INFORMACIÓN

Interpretaciones individuales

Asimismo, los filólogos alertan de que la propuesta "rompe con la tradición escolar vigente desde la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983, que ha compatibilizado el estudio de la variedad valenciana y de sus autores con su integración en un marco lingüístico y cultural más amplio". Este cambio podría generar, según los especialistas, "desorientación y descoordinación, dejar excesivo margen a interpretaciones individuales del currículo y provocar desigualdades en la formación del alumnado, con posibles repercusiones en las pruebas de acceso a la universidad. También afectaría al profesorado y a la percepción social del valenciano, reabriendo polémicas en el sistema educativo".

Por último, lamentan que en la redacción actual del decreto autonómico han desaparecido competencias específicas como la interacción y la mediación, "lo que rompe la continuidad con etapas anteriores y con el currículo de lenguas extranjeras, dificulta el diseño de situaciones de aprendizaje compartidas y genera desajuste", advierten.