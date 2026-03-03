Universidad
La UA se sitúa en el Top 7% de mejores universidades del mundo para los estudiantes internacionales
La institución académica alicantina es la más valorada de la Comunidad en el ranking, tras la de València y la Politécnica
La Universidad de Alicante (UA) entre las valoradas del mundo para estudiantes internacionales. Por tercer año consecutivo, asciende puestos en el World Best Value Universities, una clasificación de las mejores universidades para estudiantes extranjeros, y consigue situarse en el Top 7% de mejores universidades del mundo, tal y como acaba de publicar la principal base de datos de universidades y centros de enseñanza superior del mundo, Study Abroad Aide (SAA), que elabora este ranking. La UA vuelve a ascender por tercer año consecutivo (17% en 2024; 10% en 2025 y 7% en 2026) en un ranking liderado por la Universidad de Harvard con el 1%.
El ranking actual ha calificado a un total de 8.477 universidades públicas y privadas de todo el mundo, en el que la UA si sitúa en el 7% con el puesto 578. Esta clasificación supone un ascenso relativo remarcable en comparación con los datos años anteriores. El estudio atiende a diversos parámetros que valoran la reputación académica y la asequibilidad y tiene entre sus objetivos “incentivar la movilidad de estudiantes internacionales ofreciéndoles opciones asequibles en el extranjero sin comprometer la calidad de su educación”.
De la Comunidad, la Universidad de València es la mejor valorada, en el puesto 315, mientras que la Politécnica ocupa el puesto 432 y la Universidad Miguel Hernández se sitúa en el puesto 1.159, entre el 14 % de las más valoradas.
Estrategias
La vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo de la UA, Rosa Mª Martínez, ha declarado que “para la Universidad de Alicante esta clasificación es una gran noticia y un premio al esfuerzo de todas las personas que trabajan en la internacionalización de la UA, ya que nos sitúa entre las mejores universidades del mundo para estudiantes internacionales y ratifica que estamos en el camino correcto en nuestras estrategias en este ámbito, destacando entre dichas estrategias el trato personalizado, la gran variedad de servicios al alumnado (incluidas las adaptaciones curriculares, la significativa oferta en inglés y la gran variedad de programas formativos tanto de larga como de corta duración)".
Asimismo, ha señalado que este reconocimiento "pone de relieve que la Universidad de Alicante destaca a nivel mundial por ofrecer una gran combinación de educación de alta calidad asequible y en un entorno geográfico muy apreciado por la calidad de vida, la seguridad y las excelentes comunicaciones a nivel internacional”.
