La rectora de la UA pide el final de las guerras en el acto del 8M

El acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de Marzo, ha vuelto a tener en la Universidad de Alicante (UA) un marcado carácter reivindicativo. Y en esta ocasión doble. La rectora Amparo Navarro ha apelado a romper las barreras que todavía sufren las mujeres y también ha pedido el fin de las guerras, coincidiendo con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

En primer lugar, la máxima responsable universitaria ha recordado que la menor presencia de mujeres en cátedras, en determinadas áreas de investigación y en ámbitos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) "constituye un reto de justicia y de calidad académica” y ha instado a “consolidar políticas sostenidas y estructurales que eliminen barreras en la igualdad y refuercen la cooperación con el entorno social”.

En el mismo sentido, la rectora ha recordado el lema que promueve la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres para 2026 y que reza “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, una frase a la que ha sumado una reflexión sobre el contexto internacional actual, para el que ha pedido el fin de las guerras, donde “las mujeres y las niñas, precisamente, son más vulnerables y afrontan peores situaciones”.

Durante la ceremonia se han entregado los Premios IgUAldad 2026 a la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA) y a la filósofa, profesora y escritora Alicia Helda Puleo García, y el Premio UA-Coeducación, en su segunda edición, al Instituto de Educación Secundaria Thiar.

Representantes del IES Thiar recogen el premio. / INFORMACIÓN

El acto ha sido conducido por la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Carmen Vives, quien ha abierto la sesión recordando el significado del 8M en la institución académica como “una jornada de reconocimiento a trayectorias comprometidas con la igualdad y de reafirmación del papel de la universidad ante las desigualdades persistentes”. En su intervención, ha destacado también la trascendencia de la exposición Con nombres de Mujer: Sindicalistas, dedicada este año a visibilizar la contribución de mujeres al movimiento sindical, y que se puede ver instalada en el vestíbulo del mismo edificio de Rectorado.

Durante el acto, se ha hecho entrega, en primer lugar, del Premio UA-Coeducación 2026, que ha recaído en el IES Thiar del Pilar de la Horadada por su proyecto “COEDUCATHIAR”. Esta iniciativa, desarrollada desde el curso 2019-2020, coordina y visibiliza las acciones de igualdad impulsadas por los distintos departamentos del centro educativo, implica activamente a alumnado y profesorado y promueve la prevención de la violencia machista y el impulso de vocaciones STEAM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) entre las jóvenes.

La rectora, durante su discurso, en el acto del 8M / INFORMACIÓN

Bulos y pensamiento crítico

La rectora ha entregado el galardón a la directora del centro y al equipo responsable del proyecto. Tras la entrega, se ha proyectado un vídeo explicativo de la iniciativa y ha tomado la palabra la coordinadora de Igualdad del IES y directora del proyecto, Dominique Aviñó, que ha dirigido unas palabras de agradecimiento y ha destacado que este reconocimiento les “impulsa a seguir con el proyecto y a hacerlo seguir creciendo”. La representante del instituto ha manifestado que “hace falta información para combatir los bulos y hace falta fomentar la capacidad crítica para reconocer a los referentes y defender el valor de la igualdad”.

A continuación, se ha procedido a la entrega de los Premios IgUAldad, que distinguen anualmente el compromiso con la igualdad en sus modalidades colectiva e individual. El secretario general de la Universidad de Alicante, Josep Ochoa, ha dado lectura al acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se conceden los galardones.

En la modalidad colectiva, el premio ha sido otorgado a la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Alicante (AEPA), fundada en 1996 y considerada la asociación profesional de mujeres más relevante de la Comunitat Valenciana. El jurado ha reconocido su trayectoria en la promoción del liderazgo femenino, el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y el impulso de iniciativas como el Sello Igualdad AEPA, así como su colaboración con la universidad en programas formativos y en el desarrollo de planes y protocolos en materia de igualdad y prevención del acoso.

Representantes de AEPA recogen su galardón. / INFORMACIÓN

La presidenta de la asociación, Marcela Fernández Losada, ha agradecido el reconocimiento en nombre de todas las asociadas, en un año especialmente significativo para la entidad por la celebración de su trigésimo aniversario. “Es especialmente emocionante recoger un premio en la Universidad de Alicante porque aquí es donde, muchas de nosotras, aprendimos a pensar en libertad y, con ello, empezamos a construir quienes somos ahora”, ha manifestado. Del mismo modo, Fernández Losada ha remarcado la importancia del asociacionismo porque “en ese ejercicio está el acompañar y el hecho de acompañarnos unas a otras nos ha hecho más fuertes”.

En la modalidad individual, el Premio IgUAldad ha recaído en Alicia Helda Puleo García, filósofa y catedrática emérita de la Universidad de Valladolid y referente internacional del ecofeminismo. Tras recibir el galardón de manos de la rectora, la profesora Puleo ha dirigido unas palabras al público asistente. “Recuerdo un profesor que, tras leer uno de mis trabajos durante la carrera, se atrevió a decir al resto de estudiantes: ‘Hay una feminista en clase’. Por suerte, hemos crecido como sociedad, pero ha costado mucho”. En el mismo sentido, Puleo ha recapitulado el esfuerzo de incorporar la perspectiva femenina en la filosofía, en la que “había filósofos que hablaban de igualdad, pero solo permitían que lo hiciesen hombres”, y ha concluido que “podemos decir que la filosofía actual ha incorporado la perspectiva feminista”.

La ceremonia ha concluido con una fotografía de familia de las personas premiadas junto al equipo de gobierno para cerrar así un acto que, en palabras de la rectora, no solo celebra “los avances alcanzados”, sino que “renueva la responsabilidad colectiva de seguir trabajando para que el talento no tenga género y ninguna mujer vea limitado su proyecto vital por razón de su sexo”.