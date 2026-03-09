La UA reparte 1.500 euros en premios a las tres mejores tesis universitarias

Importado de facultades de diferentes partes del mundo, la Universidad de Alicante (UA) ha convocado el concurso "Tu tesis en 3 minutos" dirigido a estudiantado matriculado en un programa oficial de doctorado de la institución académica o aquellas personas que hayan defendido su tesis en el curso 2025-2026.

Inspirado en el formato internacional Three Minute Thesis (3MT®), un concurso anual que se lleva a cabo en más de 200 universidades, este certamen pretende fomentar las competencias de comunicación científica y divulgación de la investigación doctoral. Se concederá tres premios, un primer premio de 800 euros, un segundo de 500 y un tercer premio de 200.

Alumnos en un aula de Informática de la UA / INFORMACIÓN

Condiciones

Para poder participar, la inscripción se hará de forma telemática a través de e-Administración, por instancia genérica dirigida Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Alicante (EIDUA), con la documentación que consta en las bases y un enlace a un vídeo con su presentación de tres minutos. El vídeo tendrá una duración máxima estricta de ese tiempo y deberá utilizarse un lenguaje claro y divulgativo. El plazo de solicitud se inicia el 9 de marzo y finaliza el 18 de marzo.

De entre los vídeos recibidos se seleccionarán un máximo de dos candidaturas por área de conocimiento, los cuales pasarán a la fase final que se celebrará en sesión pública y presencial el día 13 de mayo de 2026.

Las áreas de conocimiento son Arte y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.