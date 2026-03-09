Universidad
La UA reparte 1.500 euros en premios a las tres mejores tesis universitarias
La institución importa el formato internacional que tienen instituciones académicas de todo el mundo
Importado de facultades de diferentes partes del mundo, la Universidad de Alicante (UA) ha convocado el concurso "Tu tesis en 3 minutos" dirigido a estudiantado matriculado en un programa oficial de doctorado de la institución académica o aquellas personas que hayan defendido su tesis en el curso 2025-2026.
Inspirado en el formato internacional Three Minute Thesis (3MT®), un concurso anual que se lleva a cabo en más de 200 universidades, este certamen pretende fomentar las competencias de comunicación científica y divulgación de la investigación doctoral. Se concederá tres premios, un primer premio de 800 euros, un segundo de 500 y un tercer premio de 200.
Condiciones
Para poder participar, la inscripción se hará de forma telemática a través de e-Administración, por instancia genérica dirigida Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Alicante (EIDUA), con la documentación que consta en las bases y un enlace a un vídeo con su presentación de tres minutos. El vídeo tendrá una duración máxima estricta de ese tiempo y deberá utilizarse un lenguaje claro y divulgativo. El plazo de solicitud se inicia el 9 de marzo y finaliza el 18 de marzo.
De entre los vídeos recibidos se seleccionarán un máximo de dos candidaturas por área de conocimiento, los cuales pasarán a la fase final que se celebrará en sesión pública y presencial el día 13 de mayo de 2026.
Las áreas de conocimiento son Arte y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.
