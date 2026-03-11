Docentes plantean en Alicante que los exámenes vuelvan a ser la base de las notas de los alumnos ante el abuso de la IA en los deberes

El uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de los estudiantes no solo tiene en alerta a las universidades, sino también a los institutos e incluso colegios. Ante el boom que está generando esta tecnología, profesionales de la enseñanza ya están apelando a recuperar antiguos métodos en los que los exámenes tienen prioridad en las evaluaciones, por delante de los trabajos que se realizan en casa, para evitar precisamente los copia y pega que están realizando muchos alumnos.

Los desafíos que ha traído consigo la IA en la educación han sido abordados esta semana por profesores y maestros de distintos puntos del país durante el Encuentro de Centros Innovadores, en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (UA). Aunque no hay una posición unánime entre el profesorado sobre los límites que se deben de poner a los alumnos, nadie discute ya que la escuela debe de enseñar a los niños y adolescentes a utilizar unas herramientas tecnológicas que han venido para quedarse.

Pere Marquès, coordinador del congreso educativo en la UA, en su ponencia sobre la IA / Héctor Fuentes

"Hay que pedir a los alumnos usar la IA, como ocurrió con la calculadora. En algunas tareas incluso debería ser obligatorio usarla", afirmó Pere Marquès, director de la Red Educativa DIM-EDU y coordinador del congreso. Sin embargo, el especialista advirtió de que tanto los profesores, como los alumnos tienen que aprender a utilizarla, pero con la obligatoriedad de establecer medidas para que la tecnología no acabe mermando las facultades humanas, entre ellas, el pensamiento crítico y la creatividad. "Muchos estudiantes utilizan la IA para que les haga los deberes, creyendo que así engañan al profesor", agregó el experto. De ahí, su defensa de dar más peso a los exámenes.

Conscientes de las oportunidades que trae la IA para impulsar nuevas metodologías en la enseñanza, los profesionales abordaron los peligros que está generando la tecnología en el rendimiento académico, así como en la motivación del alumnado, y hubo quienes destacaron la importancia de anteponer el factor humano en las aulas. "Lo que no va a hacer la IA en la vida es tener empatía, estar cara acara con el alumno, los docentes somos claves para que vengan contentos y felices a aprender, que se sientan queridos", apuntó uno de los asistentes.

Los profesionales coinciden en potenciar el pensamiento crítico y la creatividad ante el auge de la IA

Docentes y alumnos de Magisterio, en el congreso sobre educación innovadora de la UA / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Introducción progresiva y controlada

Otra maestra defendió una de las filosofías que cada vez comparten más las familias, los psicólogos y el profesorado; la ausencia total de pantallas hasta los tres años y, a partir de ahí, una introducción muy paulatina y controlada en las aulas. Una restricción que a partir del próximo curso la Conselleria de Educación ha decidido poner en marcha. Los centros educativos van a tener prohibido sustituir los libros impresos por las pantallas, ni estas tampoco van a poder ser el material principal del área en las aulas con alumnos de hasta 12 años.

La conselleria va a limitar el próximo curso el uso de los dispositivos digitales en Primaria

Por primera vez, la administración autonómica va a regular el tiempo que los maestros dedican a enseñar con medios tecnológicos, después de haber prohibido hace dos cursos la entrada de los móviles a los colegios e institutos, pero autorizando de manera excepcional su uso académico.

De este modo, en primero y segundo de Primaria (de 6 a 8 años) los niños solo podrán aprender con dispositivos digitales una hora a la semana; los de tercero y cuarto (de 8 a 10 años) podrán utilizarlos dos horas semanales y los de quinto y sexto (10 a 12 años) ya podrán emplearlos durante una hora diaria. Además, los colegios no podrán exigir tareas digitales en casa. Para edades superiores, es decir, una vez que entren al instituto, de momento Educación no ha puesto límites al uso de la tecnología en las aulas.