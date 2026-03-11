Una empresa de Alicante lidera un consorcio internacional para desarrollar hidrógeno verde en infraestructuras portuarias

Una empresa afincada en el Parque Científico de Alicante (PCA), Solar Earth, lidera un consorcio internacional entre España y Corea del Sur para el desarrollo de soluciones de hidrógeno verde aplicadas a infraestructuras portuarias. Precisamente, la Comunidad Valenciana se está erigiendo como uno de los territorios clave en el desarrollo de este combustible limpio en España.

La colaboración se articula en torno a un proyecto orientado al diseño y validación de sistemas integrados de producción, almacenamiento y gestión de hidrógeno aplicados a infraestructuras portuarias. Este ámbito adquiere una relevancia creciente a medida que la electrificación de operaciones, la integración de energías renovables y la resiliencia energética se consolidan como factores clave para la competitividad y la descarbonización del sector logístico e industrial.

El trabajo se centrará en el desarrollo de electrolizadores alcalinos optimizados para operar bajo condiciones dinámicas e integrarse en sistemas energéticos híbridos que combinan generación renovable, almacenamiento energético y gestión inteligente de la energía. Estas soluciones serán validadas en un entorno operativo relevante con el objetivo de avanzar hacia su futura implementación industrial.

En este contexto, el hidrógeno verde se perfila como un vector energético estratégico para infraestructuras críticas, capaz de complementar sistemas de almacenamiento como las baterías y aportar soluciones de respaldo energético de larga duración en instalaciones con elevada demanda energética, como puertos, nodos logísticos (puerto, aeropuerto, almacén o centro de distribución) o infraestructuras industriales.

“La integración del hidrógeno verde en infraestructuras portuarias representa una oportunidad clave para avanzar hacia sistemas energéticos más flexibles, resilientes y descarbonizados. Este proyecto nos permite desarrollar y validar soluciones tecnológicas que pueden desempeñar un papel relevante en la transición energética de sectores estratégicos como el logístico y el industrial”, señala José Carlos Antón, CEO de Solar Earth.

Solar Earth coordina el proyecto H2PORT con la participación de empresas, centros tecnológicos y organismos científicos de ambos países / INFORMACIÓN

Consorcio

El consorcio reúne a instituciones científicas y empresas industriales de referencia en sus respectivos ámbitos en España y Corea del Sur e integra capacidades complementarias en investigación, ingeniería energética y desarrollo de infraestructuras. Entre los socios participantes se encuentran el Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), las empresas Hydrogineering, Regenera Levante, CHM Obras e Infraestructuras y ACE & E Co., Ltd., el centro tecnológico Tecnalia y la Autoridad Portuaria de Cartagena. El proyecto cuenta además con la colaboración de Hyundai Engineering & Construction, una de las mayores compañías internacionales de ingeniería y construcción de infraestructuras energéticas.

Dentro del proyecto, Solar Earth, empresa con sede en este ecosistema de innovación promovido por la Universidad de Alicante, asume la coordinación internacional del consorcio y lidera el diseño de la arquitectura energética del sistema basado en hidrógeno, integrando tecnologías de electrólisis, almacenamiento energético y gestión inteligente de la energía.

En el ámbito científico, UNIST lidera el desarrollo de materiales avanzados y la optimización de componentes electroquímicos aplicados a la electrólisis, mientras que Hydrogineering desarrolla el diseño y la optimización del electrolizador alcalino que constituye el núcleo tecnológico del sistema. Por su parte, Regenera Levante contribuye al desarrollo de la arquitectura de gestión energética y a la monitorización del sistema, con especial atención a la integración del hidrógeno en infraestructuras energéticas complejas.

El proyecto cuenta con la participación de Hyundai Engineering & Construction, una de las empresas constructoras y de ingeniería más grandes de Corea del Sur

El centro tecnológico Tecnalia participa en la validación experimental y evaluación técnica del sistema integrado. En el ámbito industrial, ACE & E Co., Ltd. se encarga de la fabricación y el escalado de componentes clave del sistema de electrólisis, mientras que CHM Obras e Infraestructuras aporta su experiencia en ingeniería e integración de soluciones energéticas en proyectos de infraestructuras de gran escala. Por su parte, el estudio Cotas Arquitectura participa en el diseño de infraestructuras sostenibles y energéticamente eficientes. La Autoridad Portuaria de Cartagena proporciona el entorno de análisis para evaluar el potencial de integración de estas soluciones energéticas en infraestructuras portuarias reales.

La puesta en marcha de este consorcio refuerza la proyección internacional de Solar Earth y pone en valor el papel del Parque Científico de Alicante como principal ecosistema de innovación de la provincia, impulsando empresas intensivas en conocimiento capaces de liderar proyectos tecnológicos de alcance internacional.

“El liderazgo de empresas vinculadas al Parque Científico de Alicante en proyectos internacionales como este demuestra la capacidad del ecosistema innovador de la Universidad de Alicante para generar soluciones tecnológicas con impacto global en ámbitos estratégicos como la transición energética”, destaca Esteban Pelayo, gerente del Parque Científico de Alicante.