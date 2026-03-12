Las universidades chinas ponen el ojo en Alicante para estudiar

Los estudiantes chinos han puesto el ojo en la Universidad de Alicante (UA). La institución académica ha visto incrementar las solicitudes de acuerdos internacionales para colaborar en dobles grados, títulos propios, movilidad Erasmus, investigación y aprendizaje de español.

"Este extraordinario incremento de peticiones recibidas en los últimos meses nos ha llevado a redefinir nuestra estrategia con el país asiático, por lo que nos centramos en dos zonas: China Continental- en las ciudades de Wenzhou, ciudad hermanada con Alicante, Hangzhou, Shanghai- y Hong Kong", ha explicado la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, Mª Rosa Martínez.

Precisamente una delegación de la UA viajará a China la próxima semana, del 21 al 28 de marzo, con el objetivo de ampliar los convenios con universidades de estas ciudades. La delegación visitará la Universidad de Wenzhou para implementar nuevos acuerdos en ingenierías y Ciencias Experimentales y, en la ciudad de Hangzhou, la UA se reunirá con Jialiang University y Zheijiang Politecnic, para finalizar en Shanghai.

Asimismo, la UA, representada por el director del Secretariado de Movilidad, José Luis Oliver, acaba de regresar de la feria de universidades de Asia-Pacífico "APAIE 2026", celebrada en Hong Kong, con gran éxito de participación y más 40 visitas de universidades interesadas en establecer colaboración con la Universidad de Alicante en apenas dos días, incluida la visita del Cónsul General de España en Hong Kong, Miguel Aguirre de Carcer. Además, Oliver tuvo la oportunidad de participar en la visita oficial a la embajada de España en Pekín, así como en visitas organizadas por el SEPIE a universidades de Hong Kong, Macao y Pekín.

¿En qué se fijan los asitáticos?

Actualmente, la UA tiene vigentes seis convenios con universidades chinas y, en este curso 2025/26, ha recibido once estudiantes chinos de intercambio y ha enviado seis estudiantes a China.

Rosa Mª Martínez señala que las universidades asiáticas “valoran en general nuestro posicionamiento global en los rankings internacionales de universidades, nuestra atención personalizada al alumnado internacional y nuestra elevada oferta de asignaturas en inglés”. De cara al futuro, según añade, la "idea es aumentar el número de estudiantes chinos que vengan a la UA a cursar títulos completos. El gobierno chino ha puesto en marcha un programa de becas para cursar tesis y queremos formar parte de la bolsa de las instituciones seleccionadas por el gobierno chino para estas becas”.