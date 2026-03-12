Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo mortal AlicanteGrietas Teatro PrincipalProblemas peatonalizaciónCaso Wifi CallosaAeropuertoLadrón viviendas
instagramlinkedin

Universidad

Las universidades chinas ponen el ojo en Alicante para estudiar

Las instituciones académicas asiáticas potencian los acuerdos con la UA para colaborar en dobles grados, movilidad, investigación y aprendizaje de español

Alumnas asiáticas en la UA

Alumnas asiáticas en la UA / JOSE NAVARRO

A. Fajardo

A. Fajardo

Los estudiantes chinos han puesto el ojo en la Universidad de Alicante (UA). La institución académica ha visto incrementar las solicitudes de acuerdos internacionales para colaborar en dobles grados, títulos propios, movilidad Erasmus, investigación y aprendizaje de español.

"Este extraordinario incremento de peticiones recibidas en los últimos meses nos ha llevado a redefinir nuestra estrategia con el país asiático, por lo que nos centramos en dos zonas: China Continental- en las ciudades de Wenzhou, ciudad hermanada con Alicante, Hangzhou, Shanghai- y Hong Kong", ha explicado la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, Mª Rosa Martínez.

Precisamente una delegación de la UA viajará a China la próxima semana, del 21 al 28 de marzo, con el objetivo de ampliar los convenios con universidades de estas ciudades. La delegación visitará la Universidad de Wenzhou para implementar nuevos acuerdos en ingenierías y Ciencias Experimentales y, en la ciudad de Hangzhou, la UA se reunirá con Jialiang University y Zheijiang Politecnic, para finalizar en Shanghai.

Asimismo, la UA, representada por el director del Secretariado de Movilidad, José Luis Oliver, acaba de regresar de la feria de universidades de Asia-Pacífico "APAIE 2026", celebrada en Hong Kong, con gran éxito de participación y más 40 visitas de universidades interesadas en establecer colaboración con la Universidad de Alicante en apenas dos días, incluida la visita del Cónsul General de España en Hong Kong, Miguel Aguirre de Carcer. Además, Oliver tuvo la oportunidad de participar en la visita oficial a la embajada de España en Pekín, así como en visitas organizadas por el SEPIE a universidades de Hong Kong, Macao y Pekín.

La UA, representada por el director del Secretariado de Movilidad, José Luis Oliver, acaba de regresar de la feria de universidades de Asia-Pacífico

La UA, representada por el director del Secretariado de Movilidad, José Luis Oliver, acaba de regresar de la feria de universidades de Asia-Pacífico / INFORMACIÓN

¿En qué se fijan los asitáticos?

Actualmente, la UA tiene vigentes seis convenios con universidades chinas y, en este curso 2025/26, ha recibido once estudiantes chinos de intercambio y ha enviado seis estudiantes a China.

Noticias relacionadas y más

Rosa Mª Martínez señala que las universidades asiáticas “valoran en general nuestro posicionamiento global en los rankings internacionales de universidades, nuestra atención personalizada al alumnado internacional y nuestra elevada oferta de asignaturas en inglés”. De cara al futuro, según añade, la "idea es aumentar el número de estudiantes chinos que vengan a la UA a cursar títulos completos. El gobierno chino ha puesto en marcha un programa de becas para cursar tesis y queremos formar parte de la bolsa de las instituciones seleccionadas por el gobierno chino para estas becas”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
  2. Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
  3. La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
  4. Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
  5. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  6. Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
  7. Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
  8. Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar

Las universidades chinas ponen el ojo en Alicante para estudiar

Las universidades chinas ponen el ojo en Alicante para estudiar

Investigadores de la UA modifican compuestos orgánicos clave para medicamentos más sostenibles

Investigadores de la UA modifican compuestos orgánicos clave para medicamentos más sostenibles

Violeta Durán, investigadora del cerebro: "La vacuna contra el virus del herpes zóster puede reducir el riesgo de desarrollar alzhéimer"

Violeta Durán, investigadora del cerebro: "La vacuna contra el virus del herpes zóster puede reducir el riesgo de desarrollar alzhéimer"

Docentes plantean en Alicante que los exámenes vuelvan a ser la base de las notas de los alumnos ante el abuso de la IA en los deberes

Docentes plantean en Alicante que los exámenes vuelvan a ser la base de las notas de los alumnos ante el abuso de la IA en los deberes

"El desafío de la longevidad", este jueves en el Club INFORMACIÓN de Alicante

"El desafío de la longevidad", este jueves en el Club INFORMACIÓN de Alicante

Una empresa de Alicante lidera un consorcio internacional para desarrollar hidrógeno verde en infraestructuras portuarias

Una empresa de Alicante lidera un consorcio internacional para desarrollar hidrógeno verde en infraestructuras portuarias

Investigadores de la UA descubren una respuesta magnética inesperada que podría abaratar la electrónica del futuro

Investigadores de la UA descubren una respuesta magnética inesperada que podría abaratar la electrónica del futuro

Del cerebro al músculo: impulsos eléctricos que hacen posible el movimiento

Del cerebro al músculo: impulsos eléctricos que hacen posible el movimiento
Tracking Pixel Contents