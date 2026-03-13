Expertos piden en Alicante más seguridad para la protección de los diseños ante la normalización de las falsificaciones

Tras dejar atrás un año en el que las solicitudes para proteger los diseños han crecido casi un 15 % en España, la necesidad de aumentar la seguridad jurídica frente a la normalización de las falsificaciones se ha convertido en una sonada demanda entre los especialistas en el ámbito del Derecho. Así quedó en evidencia este viernes durante la II Conferencia Internacional sobre el Impacto Positivo de la Protección de la Propiedad Intelectual, organizada por la Cátedra Universitaria Internacional de Protección de la Propiedad Intelectual, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Universidad de Alicante, Magister Lvcentinvs y Alibaba Group, la plataforma dueña de AliExpress.

"Las empresas necesitan confiar en que las herramientas de registro y de defensa funcionan cuando detectan copias o posibles infracciones. Hay que trabajar en seguridad y en inmediatez, los empresarios nos sentimos desprotegidos a veces", afirmó José Luis Segura, jefe del Departamento Legal de Actiu, firma alicantina de diseño y la fabricación de mobiliario, quien reconoció que registrar "da valor, pero se trata de una estrategia defensiva y necesitamos sentir que existe esa seguridad".

Las empresas necesitan confiar en que las herramientas de registro y de defensa funcionan cuando detectan copias o posibles infracciones José Luis Segura — Jefe del Departamento legal de Actiu

La reivindicación de atender esta asignatura pendiente se produce, precisamente, en un momento en el que hay nuevos retos para luchar contra las infracciones. El subsecretario de Industria y Turismo y presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Pablo Garde, señaló que uno de los principales desafíos actuales es combatir tanto la oferta como la demanda de productos falsificados. Según explicó, por un lado, existe una red organizada de producción y distribución ilegal. "La propiedad industrial tiene dos grandes amenazas. Una vendría dada por la oferta de productos falsificados, que se hace a través de organizaciones criminales que se dedican a la fabricación y distribución de estos productos".

Estas redes, añadió, suelen estar vinculadas a otras actividades delictivas. "En muchas ocasiones están conectadas con otras organizaciones criminales que se dedican a lo mismo, como la trata de personas, el tráfico de armas o el tráfico de drogas". El responsable de la política de propiedad industrial en España alertó además de un cambio preocupante en el comportamiento de los consumidores, especialmente entre los jóvenes. "Antes se podían consumir productos falsificados, pero al menos se pretendían camuflar como auténticos", explicó. Sin embargo, aseguró que la situación está cambiando. "Ha habido un cambio generacional en el que ahora esa demanda no ve ningún problema en reconocer públicamente que ese producto es falsificado".

Las catedráticas de la UA Esperanza Gallego y Pilar Montero, durante la conferencia / Jose Navarro

Ha habido un cambio generacional y no se ve ningún problema en reconocer públicamente que ese producto es falsificado Pablo Garde — Subsecretario de Industria y Turismo y Presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Esta normalización social supone un riesgo para el ecosistema de innovación y para la economía en su conjunto, por lo que defendió la necesidad de reforzar la concienciación pública. En este sentido, recordó que la lucha contra las falsificaciones requiere la implicación conjunta de administraciones públicas, fuerzas de seguridad, empresas, universidades y medios de comunicación. El objetivo es explicar que detrás de la propiedad industrial hay mucho más que una marca o un diseño.

Pese a estos desafíos, Garde destacó que los indicadores de protección de la propiedad industrial en España muestran una evolución positiva. En concreto, las solicitudes de patentes crecieron un 11,5 %, las de diseños un 14 % y las de marcas también un 11,5 %. Según el subsecretario, este crecimiento refleja un mayor interés de empresas y emprendedores por proteger sus activos intangibles.

Uno de los ejes centrales del debate fue la reforma normativa que está impulsando la Unión Europea. El nuevo sistema se articula a través de un reglamento del diseño de la Unión Europea y una directiva destinada a armonizar las legislaciones nacionales, hasta ahora más dispersas, con tal de establecer un enfoque unificado que evite incoherencias y refuerce la seguridad jurídica para los usuarios. En las mesas redondas participaron expertos como Gordon Humphreys, de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y Marta Rodrigues, del Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Portugal. También intervinieron el magistrado Gustavo Martín y el jurista José Luis Segura, de Actiu. El programa incluyó además especialistas en lucha contra falsificaciones como Angelo Longo, de Europol, y representantes del ámbito empresarial y académico internacional.

Estudio de la UA y Alibaba

Precisamente ante el desafío de las copias fraudulentas, la Universidad de Alicante, en el marco de su Cátedra, ha llevado a cabo un estudio titulado "Protección del diseño tras la nueva legislación europea", con el objetivo de demostrar la convergencia a nivel de legislación y jurisprudencia en la Unión Europea entre los conceptos de falsificación del diseño e infracción del diseño. El estudio, presentado por la catedrática de Derecho Mercantil de la UA, Esperanza Gallego, concluye que no hay razón para mantener la terminología clásica que asociaba la falsificación solo a las marcas y la piratería a los derechos de autor.

Según los hallazgos, las nociones de falsificación e infracción de diseño deben converger, ya que se trata de derechos de la misma naturaleza. Según explicó la especialista, ambos son derechos de exclusiva que confieren a su titular la posibilidad de explotarlos y la potestad de excluir a terceros no consentidos. Esta convergencia implica que se puede hablar de "falsificación de diseño" para comprender todas las infracciones de este derecho, es decir, cuando un tercero no autorizado utiliza un diseño idéntico, que difiere solo en detalles insignificantes o que produce la misma impresión general en un usuario informado.