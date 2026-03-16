La Universidad de Alicante busca entre los jóvenes futuros creadores de IA

En un mundo en el que la inteligencia artificial (IA) ya la utilizan a diario casi todos los estudiantes, las universidades quieren aprovechar para despertar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia y la tecnología y, al mismo tiempo, para enseñarles que el ChatGPT puede usarse para mucho más que para obtener respuestas inmediatas a lo que preguntan.

En este contexto, el Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA) reunió este lunes a más de 700 estudiantes y profesores de Secundaria de una docena de centros de la provincia en la IV Jornada de Divulgación Para el Fomento de Vocaciones Científicas organizada por Ellis Alicante.

"Muchos de ellos y ellas ya utilizan herramientas basadas en Inteligencia Artificial en su día a día, pero no siempre comprenden cómo funcionan, cuáles son sus debilidades y que impacto negativo tienen. Actividades como esta buscan precisamente despertar su curiosidad y descubrir la ciencia y la tecnología que hay detrás, para que pasen de ser solo usuarios y usuarias de la tecnología a convertirse en futuros creadores y creadoras", explicó la directora de la fundación, Nuria Oliver, quien junto con el equipo investigador de su equipo, compartió con las y los estudiantes sus trayectorias multidisciplinares, motivaciones personales para dedicarse a la IA y a los proyectos en los que trabajan orientados al uso de esta tecnología de una forma ética, responsable y para el bien social.

Muchos no siempre comprenden cómo funcionan las herramientas de la IA, cuáles son sus debilidades y que impacto negativo tienen Nuria Oliver — Directora de la Fundación ELLIS Alicante

La directora de la Fundación Ellis Alicante, Nuria Oliver / PILAR CORTES

La científica alicantina destacó la importancia de acercar la Inteligencia Artificial a las y los adolescentes desde una perspectiva educativa y presentó uno de los trabajos realizados en su laboratorio pensado por y para las personas, "Maike", un chatbot educativo que fomenta el desarrollo del pensamiento crítico a través del método Socrático, así como métodos para detectar sesgos, discriminación y vulnerabilidades en los algoritmos de IA.

No se perdieron esta nueva edición los alumnos del IES Haygón, IES Virgen del Remedio, IES San Blas, IES Mutxamel, Colegio Diocesano Santo Domingo, Colegio Santa Teresa Vistahermosa, IES San Vicente, IES Doctor Balmis, CIPFP Canastell, IES Cabo de la Huerta, Colegio Maristas e IES Jorge Juan.

El equipo de la Fundación ELLIS Alicante / PILAR CORTES

Apuesta por captar talento

"La actividad se enmarca en la apuesta que tenemos en la UA por acercar la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones con el objetivo de fomentar el interés por estas materias", explicó la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante, María Jesús Pastor Llorca, quien también recalcó la importancia de "unir esfuerzos para continuar despertando vocaciones". En este sentido, Pastor explicó que “a lo largo del año, son múltiples las acciones que se organizan tanto dentro como fuera del campus, en colaboración con ayuntamientos, centros educativos de Primaria y Secundaria y nuestras sedes universitarias, para llevar la actividad científica e investigadora a la sociedad” y ha invitado a los asistentes a seguir participando en todas ellas.

Por su parte, el director general de Innovación, Juan José Cortés, subrayó el compromiso del Consell por crear "las condiciones idonéas" para que el talento pueda desarrollarse en la Comunidad Valenciana: “desde la Conselleria impulsamos programas que conectan el aula, la universidad y la empresa, y que fomentan especialmente las vocaciones STEAM entre niñas y jóvenes, porque el futuro de la innovación necesita todo el talento”.

El representante autonómico reconoció que la inteligencia artificial, la robótica o la biotecnología "son herramientas extraordinarias, pero por sí solas no cambian el mundo", pero advirtió a los jóvenes de que "lo que realmente marca la diferencia es el talento y las preguntas que hacemos: para qué sirve una tecnología, qué problema resuelve y a quién puede ayudar. El mundo necesita jóvenes capaces de entender la tecnología y utilizarla con propósito”.