La UA culmina una de sus reformas energéticas más ambiciosas y necesarias

La Universidad de Alicante (UA) ha finalizado una de las obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética más necesarias y ambiciosas, las del edificio de la Escuela Politécnica Superior IV (EPS IV). Se trata de una intervención ejecutada sobre la totalidad del inmueble con 11.364 metros cuadrados rehabilitados.

La actuación ha permitido renovar climatización, iluminación, protección solar y autoconsumo fotovoltaico, lo que refuerza la sostenibilidad y la modernización de una infraestructura clave para la docencia y la actividad departamental. Ha tenido un coste de 5, 1 millones de euros, de los cuales 2,46 millones han sido financiados con fondos europeos.

La rehabilitación ha tenido especial incidencia en un inmueble que alberga espacios vinculados a los departamentos, además de aulas y laboratorios de uso docente. Uno de los ejes centrales del proyecto ha sido la sustitución completa del sistema de producción de climatización por una instalación expansión directa con todas las unidades exteriores ubicadas en la cubierta. La nueva solución incorpora ventilación mediante recuperadores de calor, control independiente por estancias, termostatos, temporizadores e integración en la plataforma de gestión técnica centralizada del campus, lo que permite una respuesta más precisa por zonas, mejora la gestión operativa del edificio y se enmarca en una actuación orientada a elevar, al menos, un 30 % la eficiencia energética global del inmueble.

Al mismo tiempo, la obra ha incluido también la renovación completa del sistema de distribución de climatización, con ajustes derivados de la realidad constructiva del edificio como la unificación de equipos en cubierta para reducir ruido y facilitar mantenimiento, el cambio de unidades de conductos a casetes en determinadas cabeceras y la adaptación de instalaciones en módulos administrativos de departamentos por la escasa altura de falsos techos. A ello se suma, además, la sustitución de casi 2.000 luminarias por tecnología LED de bajo consumo y la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo en cubierta, proyectada sobre una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados y como una potencia estimada de 160 kWp.

Los paneles solares colocados en la azotea de la Politécnica IV / INFORMACIÓN

Del mismo modo, la intervención ha reforzado la envolvente y la protección solar del edificio mediante la sustitución de parte de la carpintería exterior de aulas por nuevas ventanas con rotura de puente térmico y vidrio de control solar, la colocación de láminas adhesivas de filtrado solar en pasillos y ventanas y la instalación de lamas de aluminio microperforadas, lo que se traduce en la mejora del aprovechamiento de la luz natural y contribuye al ahorro energético, al tiempo que unifica la estética del inmueble. La actuación se ha completado con la construcción de un graderío exterior de hormigón armado, nueva iluminación y mejora de las instalaciones de riego, pluviales y drenaje del entorno.

En declaraciones de Salvador Ivorra, vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la UA, esta actuación demuestra que “la Universidad de Alicante está comprometida con una modernización real de sus infraestructuras que es capaz de mejorar la eficiencia energética, el confort y la funcionalidad de los espacios donde se desarrolla la docencia y la investigación”.

Esfuerzo económico y académico

En el mismo sentido, el vicerrector comenta que “ha sido una obra especialmente compleja porque se ha llevado a cabo con el edificio en uso, con estudiantes y profesorado dentro y con las clases desarrollándose con normalidad”. “Eso ha supuesto un esfuerzo importante para toda la comunidad universitaria, más aún en un periodo en el que los equipos de climatización no han podido funcionar ni en verano ni en invierno”, añade.

La rectora de la UA, acompañada de parte de su equipo en una visita a las instalaciones / INFORMACIÓN

Según la institución académica, el convenio del programa ya establecía para la actuación una financiación europea de 2,46 millones de euros sobre un coste total previsto de 2.976.600 euros, además del compromiso expreso de la Universidad de Alicante de asumir la parte no cubierta por el programa de financiación y cualquier incremento posterior del coste. La planificación inicial vinculada a la financiación europea tuvo que revisarse debido a que se detectaron importantes roturas en el sistema de distribución de climatización, una circunstancia que obligó a replantear el alcance de la rehabilitación energética inicialmente prevista. Finalmente, el contrato de la intervención integral se ha cerrado en poco más de 5,11 millones de euros, lo que evidencia el esfuerzo adicional realizado por la institución para completar una actuación necesaria en un edificio estratégico del campus.

“Los fondos europeos han sido decisivos para impulsar esta rehabilitación, pero también ha sido necesaria una respuesta institucional firme para adaptar el proyecto a las necesidades reales detectadas en el edificio y garantizar una solución duradera”, concluye Ivorra.

Durante la visita al edificio y las nuevas instalaciones, la rectora Amparo Navarro ha señalado el importante esfuerzo llevado a cabo durante las obras “tanto por el equipo del Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral para la correcta ejecución del proyecto y su financiación, como por la comunidad universitaria en general, que no ha frenado su actividad durante el proceso y ha entendido de buen grado las molestias ocasionadas”. “La culminación de una obra de tal envergadura es un día de celebración para la Universidad de Alicante y, con ello, espero que todos podamos disfrutar de las mejoras conseguidas”, ha finalizado Navarro.