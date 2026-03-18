Universidad
Álvaro Roig Perea, nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante
Alianza, la asociación que ha representado a los universitarios en los últimos cuatro años, continuará hasta 2028 con el compromiso de reforzar el diálogo
El estudiante del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante (UA), Álvaro Roig Perea, ha sido elegido nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la institución académica para los próximos dos años.
El representante de la agrupación Alianza Universitaria, el colectivo que ha venido representando la voz de los universitarios desde 2024, ha obtenido el 59,43 % de los apoyos emitidos en unas elecciones telemáticas a la que se había presentado un total de cuatro candidatos. Junto a él, David Carrasco Morante, Isabel Toral Ruiz y Jorge Bechesi Navarro, de Magna Universitaria y de Alternativa, entidades que en las elecciones al claustro lograron ganar peso respecto a los pasados comicios y se impusieron en tres de las siete sedes de la UA. En las otras cuatro ganó Alianza.
El hasta ahora vicepresidente de asuntos externos y presidente de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sustituirá a Abel Martínez como cabeza visible de los estudiantes al haber logrado 63 votos en una jornada electoral que arrancó este miércoles y que contó con la participación de los 106 miembros de la Asamblea de Estudiantes, de los 111 que estaban llamados a las urnas. Estos representantes, elegidos previamente en el Claustro, son los encargados de designar a la persona que ocupa la presidencia.
"Nuestro principal reto será mantener el trabajo constante que nos ha caracterizado en estos últimos años, situando siempre al estudiante en el centro de todas las decisiones", ha señalado Álvaro Roig tras conocer los resultados. El representante electo se ha comprometido a impulsar "un diálogo constante con las delegaciones de centro, órganos esenciales en la representación del estudiantado, para fortalecer la colaboración y construir acuerdos".
Nuestro principal reto será mantener el trabajo constante que nos ha caracterizado en estos últimos años
Proclamación definitiva
Tras la proclamación provisional de resultados, se abre ahora un plazo de reclamaciones a la candidatura electa que se extenderá hasta el jueves 24 de este mes. En caso de no presentarse objeciones formales, la rectora Amparo Navarro procederá a la proclamación oficial el día 24 de marzo.
La presidencia del Consejo de Estudiantes constituye el máximo órgano de representación del alumnado dentro de la universidad. Entre sus principales funciones se encuentran actuar como interlocutor ante los órganos de gobierno, trasladar las demandas estudiantiles, velar por el cumplimiento de la normativa interna e impulsar iniciativas en ámbitos como la empleabilidad, la internacionalización, la cultura y la inclusión social.
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