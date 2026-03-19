Tecnología diseñada en Alicante para satélites espaciales y allanar el camino a la velocidad 6G

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) están desarrollando una tecnología que, aunque invisible para el gran público, será clave en la vida cotidiana de los ciudadanos en los próximos años. Su trabajo, centrado en componentes electrónicos avanzados para satélites y estaciones terrestres, busca allanar el camino hacia el 6G, la sexta generación de tecnología móviles que promete velocidades 100 veces superiores y transformar sectores como la sanidad, la movilidad o la conectividad global.

En mitad de lo que consideran una "guerra de satélites" por la proliferación de los conocidos como Starlinks de Elon Musk (servicio de internet que orbita cerca de la tierra y que cuando se lanzan forman un "tren" de puntos brillantes en fila que cruzan el cielo nocturno, unido a los que Europa está planeando lanzar al espacio a través de compañías como Airbus, los investigadores de la UA están diseñando la electrónica para facilitar que se puedan transmitir y recibir datos a velocidades mucho mayores y mayor fiabilidad. En términos prácticos, esto se traduce en conexiones casi instantáneas, fundamentales para aplicaciones críticas.

El proyecto del grupo Microondas y Electromagnetismo Computacional Aplicado, dirigido por el catedrático Stephan Marini, en el que colaboran con la Agencia Espacial Europea y otras universidades españolas dentro de un consorcio liderado por la Universitat Politècnica de València, busca mejorar de forma simultánea tres aspectos fundamentales: reducir el tamaño de los dispositivos, aumentar su potencia y dotarlos de multifuncionalidad.

Uno de los ámbitos donde el impacto será más directo es la medicina. "El 6G permitirá realizar operaciones quirúrgicas a distancia con una precisión sin precedentes, gracias a comunicaciones ultrarrápidas y sin retrasos. Esto abrirá la puerta a intervenciones remotas, donde especialistas podrán operar desde cualquier parte del mundo, algo especialmente relevante en zonas con difícil acceso a servicios sanitarios avanzados", explica Miguel Ángel Soriano, uno de los investigadores.

El 6G permitirá realizar operaciones quirúrgicas a distancia con una precisión sin precedentes, gracias a comunicaciones ultrarrápidas y sin retrasos Miguel Ángel Soriano — Investigador de la UA

Los tres investigadores del grupo Microondas y Electromagnetismo Computacional Aplicado (GMECA) de la Universidad de Alicante. / Pilar Cortés

En el campo de la movilidad, los coches autónomos también dependen de este salto tecnológico. La capacidad de intercambiar información en tiempo real entre vehículos, infraestructuras y sistemas de control exige redes mucho más rápidas y estables que las actuales. La investigación desarrollada en Alicante podría ayudar, precisamente, a hacer posible esa comunicación instantánea, reduciendo riesgos y mejorando la seguridad vial.

Otro de los avances que hará viable el 6G, cuya llegada no está prevista hasta al menos dentro de un lustro, es la expansión del llamado “internet de las cosas”, donde dispositivos cotidianos estarán permanentemente conectados. Desde sensores que monitorizan la salud en tiempo real, incluidos futuros sensores cerebrales, hasta sistemas inteligentes en hogares y ciudades, todo requerirá una red capaz de gestionar enormes cantidades de datos sin fallos.

El peso en el espacio es clave

Asimismo, los investigadores trabajan en reducir el tamaño de los dispositivos, aumentar su potencia y hacerlos multifuncionales. Esto permite integrar más capacidad en menos espacio, algo esencial en satélites, donde el peso y la eficiencia son determinantes. "En el espacio, cada gramo cuenta y reducir el tamaño de los dispositivos es fundamental", explica el catedrático y profesor del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal.

En este contexto, los científicos están implementando nuevas soluciones tecnológicas capaces de evitar pérdidas de energía y mejorar la eficiencia en sistemas de alta frecuencia, algo fundamental para garantizar comunicaciones más rápidas y fiables.

En el espacio, cada gramo cuenta y reducir el tamaño de los dispositivos es fundamental Stephan Marini — Investigador de la UA

Algunos de los dispositivos diseñados por los investigadores de la UA destinados a los satélites / Pilar Cortés

El proyecto también aborda aplicaciones más allá de las telecomunicaciones convencionales. Entre ellas destacan los sistemas radar de última generación, capaces de analizar la orografía del terreno desde el espacio mediante el envío y recepción de señales. Este tipo de tecnología resulta clave para misiones científicas y de observación terrestre, según los investigadores.

Otro de los campos en los que el equipo es pionero es el estudio de fenómenos físicos que pueden afectar al rendimiento de los dispositivos, como el efecto corona, que puede provocar descargas eléctricas en la atmósfera. A través de simulaciones multifísicas avanzadas, los investigadores buscan anticipar estos problemas y diseñar soluciones que permitan a los dispositivos soportar mayores niveles de potencia de forma segura.

Con todo ello, lo que hoy se desarrolla en laboratorios como los de la Universidad de Alicante será la base de una nueva era de comunicaciones.