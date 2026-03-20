Esther Algarra, nueva secretaria-directora del Consejo Social de la Universidad de Alicante

La Generalitat Valenciana ha formalizado el nombramiento de Esther Algarra Prats como nueva secretaria-directora del Consejo Social de la Universidad de Alicante. La designación se realiza a propuesta del presidente del Consejo Social, César Quintanilla.

La catedrática de Derecho Civil sustituye en el cargo a Aránzazu Calzada, quien ha desempeñado esta responsabilidad desde agosto de 2015 hasta noviembre de 2025, dando continuidad a la estructura técnica y jurídica del órgano. Este relevo se produce en el contexto de la nueva etapa abierta en el Consejo Social tras el nombramiento del presidente de la CEV en Alicante como máximo representante del órgano colegiado el pasado mes de febrero, en un proceso de renovación de sus órganos de dirección.

Según ha informado la institución académica, Esther Algarra cuenta con una amplia trayectoria académica, investigadora y de gestión universitaria. Ha sido secretaria general de la UA entre 2015 y 2024, además de haber ocupado distintos cargos de responsabilidad, como directora del Secretariado de Ordenación Académica o secretaria del Departamento de Derecho Civil. Su perfil combina experiencia en gobierno universitario con una sólida carrera investigadora, avalada por cinco sexenios —cuatro de investigación y uno de transferencia— y una intensa actividad científica en ámbitos como el Derecho de familia, la responsabilidad civil o el Derecho ambiental.

Asimismo, ha participado en proyectos de I+D de ámbito nacional e internacional, ha realizado estancias en universidades europeas de referencia y ha colaborado con instituciones públicas en el ámbito normativo y de transferencia del conocimiento. En el plano institucional, ha formado parte activa de la CRUE y de la ANECA, donde ha desempeñado funciones de responsabilidad en evaluación y coordinación.

La rectora de la UA y el presidente del Consejo Social, en una reunión reciente / INFORMACIÓN

Compromisos

Algarra ha señalado que asume esta nueva responsabilidad "con un profundo sentido de compromiso institucional y de servicio público", y ha subrayado la importancia del Consejo Social como "espacio de diálogo entre la universidad y su entorno social, económico y cultural".

La nueva secretaria-directora ha destacado también que su objetivo será “contribuir al fortalecimiento del papel del Consejo Social como motor de conexión con la sociedad, reforzando la transparencia, la rendición de cuentas y la proyección de la Universidad de Alicante”.