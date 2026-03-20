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Un videojuego "made in Alicante" educa sobre un ave amenazada que habita en la provincia

La carrera del chortilejo patinegro es el nombre de la aplicación que advierte de los peligros cotidianos a los que se enfrenta esta especie visible en los humedales y playas

Voluntarios retiran plásticos de El Hondo en Elche por el Día de los Humedales

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Matías Segarra

A. Fajardo

A. Fajardo

Un videojuego "made in Alicante" busca sensibilizar a los más jóvenes sobre un ave amenazada que habita en la provincia. Personal investigador del Instituto Universitario de Investigación en Informática (IUII) de la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado una aplicación educativa basada en datos para sensibilizar sobre la biodiversidad y la conservación de los humedales del sur de Alicante. Titulado La carrera del chorlitejo patinegro, el videojuego combina ciencia abierta, tecnología informática y divulgación ambiental para acercar a la ciudadanía, especialmente a las personas más jóvenes, la riqueza ecológica de estos espacios naturales y las amenazas a las que se enfrentan.

A través de una recreación interactiva de una playa arenosa típica de este entorno mediterráneo, el videojuego muestra algunos de los problemas reales que afectan a la reproducción y supervivencia de esta ave, como las mascotas sueltas, los gatos ferales (que ha carecido de contacto humano desde su nacimiento) o la presencia de residuos. De este modo, el jugador descubre, mediante la propia dinámica del juego, la fragilidad de su hábitat y la importancia de respetar las zonas de cría.

Además, incorpora una segunda fase centrada en la recogida selectiva de residuos. En ella, el usuario debe clasificar y depositar correctamente los desechos en contenedores de distintos colores. Cada acción acertada suma puntos, con lo que se refuerza el aprendizaje a través del juego y se promueven hábitos responsables relacionados con el reciclaje, la correcta gestión de los residuos y el cuidado del entorno natural.

Una imagen del videojuego creado por investigadores de la UA

Una imagen del videojuego creado por investigadores de la UA / INFORMACIÓN

La iniciativa se apoya en un portal de datos abiertos desarrollado por el equipo investigador para la creación, catalogación y difusión de modelos 3D de la biodiversidad de los humedales del sur de la provincia de Alicante, que se enmarca en el espacio de datos HELEADE, un portal que permite compartir y reutilizar datos sobre las especies presentes en estos enclaves naturales. En un contexto cada vez más digital, este espacio de datos impulsa nuevas oportunidades para la investigación, la educación ambiental, la divulgación científica y la conservación de los ecosistemas húmedos alicantinos.

Financiado por el ministerio

Este trabajo forma parte del proyecto “Humedales como generadores de valor medioambiental y económico mediante un espacio de datos territorializado” (HELEADE), financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU, que tiene como objetivo transformar la conservación ambiental y la gestión sostenible del territorio mediante una plataforma de datos compartidos.

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El Chorlitejo patinegro, protagonista del videojuego

El Chorlitejo patinegro, protagonista del videojuego / INFORMACIÓN

El proyecto está coordinado por José Norberto Mazón, catedrático del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UA, mientras que el portal de datos 3D y el videojuego son desarrollados por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Alicante integrado por los investigadores Daniel Vicente y Miguel Mirón, del Instituto Universitario de Investigación en Informática, y Adrián Orihuela Torres, del Departamento de Ecología.

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