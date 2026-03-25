¿Qué prioridades tiene al frente del Consejo de Estudiantes?

El Consejo de Estudiantes desempeña una labor fundamental, pero todavía debe ser más conocido por el alumnado. Es importante que los estudiantes nos vean como una herramienta útil para defender sus intereses. Al final, ellos son nuestros jefes y nosotros trabajamos para representarles. Una de nuestras prioridades es lograr un campus más accesible y atractivo. Queremos que el estudiante pase más tiempo en la universidad. Por todos es sabido que hay mucha problemática con el tema de que la gente no asiste a las clases, principalmente, teóricas. Conseguir la Casa del Estudiante es fundamental.

¿Cómo se puede fomentar esa mayor presencia del alumnado en el campus?

Hay que mejorar los espacios existentes y aprovechar aquellos que están infrautilizados. Proponemos, por ejemplo, instalar más microondas, mejorar el mobiliario o habilitar zonas de ocio. Todo esto contribuiría a que el alumnado permanezca más tiempo en el campus y participe tanto en actividades académicas como extracurriculares.

El precio del alquiler de habitaciones está lastrando la elección de los estudios de los universitarios. ¿Cómo puede actuar el Consejo ante este problema?

Es una preocupación importante. Queremos ser un altavoz para reclamar un aumento de las residencias universitarias cerca del campus. Además, creemos que una de las soluciones puede ser ampliar los horarios de los autobuses, principalmente en la entrada y la salida de las de las clases para la gente que viene de los pueblos.

Álvaro Roig, nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la UA / Áxel Álvarez

Vamos a lanzar una encuesta para conocer problemas concretos del estudiantado con el transporte

¿Qué medidas concretas plantean en transporte?

Apostamos por ampliar horarios y frecuencias, especialmente en horas de entrada y salida de clase. Esto facilitaría que estudiantes de localidades cercanas puedan desplazarse sin necesidad de trasladarse a vivir cerca del campus. También estamos trabajando en una encuesta para conocer problemas concretos del estudiantado y trasladarlos a la Dirección General de Transportes de la Generalitat Valenciana a través del Consejo Interuniversitario Valenciano de Estudiantes. Además, queremos poner en marcha una mesa de diálogo de transporte, como por ejemplo, tiene la Universidad Politécnica de València.

La conselleria ha anunciado la gratuidad de la matrícula para quienes aprueben primero, tanto en las universidades públicas, como privadas. ¿Qué le parece?

Como defensor de la universidad pública, me parece bien para la universidad pública, porque es una forma de beneficiar a la gente que ha hecho un esfuerzo durante el primer curso. Reconoce el esfuerzo del estudiante y fomenta el compromiso académico. Es importante premiar a quienes trabajan y se esfuerzan.

¿Está la oferta académica de la UA lo suficiente adaptada al mercado laboral?

En general sí, especialmente con nuevas titulaciones como Medicina o Inteligencia Artificial. Sin embargo, creemos que es necesario modernizar algunos planes de estudio para adaptarlos mejor a las demandas actuales. Al final, también vemos cómo las universidades privadas van creciendo cada vez más y van adaptándose de una manera mucho más rápida, pero porque tampoco se le exige lo mismo a una universidad privada que a una pública. Existen más exigencias administrativas y controles que hacen que los procesos sean más lentos que en la universidad privada, lo que dificulta adaptarse con rapidez.

Las universidades privadas van creciendo cada vez más y se adaptan más rápido a las demandas del mercado laboral

El recién elegido representante del estudiantado de la UA, en el campus / Áxel Álvarez

La inteligencia artificial está generando preocupación por su uso fraudulento por parte de algunos estudiantes. ¿Son conscientes del problema?

Es una herramienta que ha llegado para quedarse. El problema no es su uso, sino cómo se utiliza. Defendemos un uso responsable, con pensamiento crítico, evitando el copia y pega.

¿Hace falta más control en los exámenes?

Sí, pero con equilibrio. Hay que evitar el fraude y sancionarlo, pero también respetar los derechos del estudiante, ver qué tipo de controles se van a hacer a los estudiantes antes de entrar a un aula para ver si se copian o no. Es un problema que hay que afrontar desde la seguridad del estudiantado. Además, creemos que desde el Consejo de Estudiantes es fundamental enseñar a usar correctamente estas herramientas.

¿Qué mejoras necesita todavía el campus en infraestructuras?

Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero aún queda trabajo. Es necesario mejorar espacios comunes, ampliar el número de enchufes en las aulas y seguir adaptando edificios antiguos a las necesidades actuales.

Las elecciones estudiantiles han estado marcadas por cierta rivalidad. ¿Lo atribuye a la mayor polarización que hay entre los jóvenes?

Existe una mayor polarización entre los jóvenes, influida por el contexto actual. Aun así, creemos que es fundamental trabajar desde el consenso. Hay que pelear de forma limpia y de forma correcta y, sobre todo, con una deportividad cada uno celebra a su manera, pero siempre bajo el paraguas de la institución a la que a la que representamos. Hay que tener altura de miras y saber que somos la organización juvenil que más representa la provincia de Alicante y hay que hacerlo con saber estar.