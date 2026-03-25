La UA lanza los Presupuestos Participativos: 200.000 euros en juego para las propuestas de la comunidad universitaria

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante (UA) ha aprobado este miércoles en su reunión mensual ordinaria la propuesta de Presupuestos Participativos, PPUA, para 2027 en las mismas condiciones económicas que en 2026: dotación global de 200.000 euros con un importe máximo por propuesta 40.000 euros. Se consolida, de este modo, una iniciativa que se puso en marcha en 2023 como un proyecto piloto para que alumnos y trabajadores propongan y voten mejoras para el campus. Más enchufes en aulas, aparcamientos con sombra y control de mosquitos fueron las más apoyadas en la última edición.

El vicerrector de Planificación Económica y Estratégica, Ángel Sánchez, ha recordado que “los presupuestos participativos de la Universidad de Alicante son una iniciativa impulsada por el consejo de dirección, cuya finalidad es permitir la participación directa de toda la comunidad universitaria”.

Como en ocasiones anteriores, podrá participar en todo el proceso cualquier miembro de la comunidad universitaria que disponga de un perfil en UACloud: estudiantado, personal técnico de administración y servicios, profesorado y personal investigador. Para ser admitidas, las propuestas presentadas han de cumplir una serie de requisitos de viabilidad y competencia y que no sea un proyecto ya asumido previamente fuera de esta modalidad.

Los pasos a seguir

La Comisión de Presupuestos Participativos (CPP) se encargará de revisar las propuestas presentadas y de comprobar que cumplen con los requisitos. Las propuestas aceptadas serán valoradas económicamente y, posteriormente, se publicarán las propuestas aceptadas definitivamente y la valoración económica de cada una de ellas, para someterse a votación por vía electrónica. Cada participante podrá votar hasta un máximo de tres propuestas.

Tras la votación, las propuestas serán ordenadas en función de los votos recibidos y, en primer lugar, se seleccionará la propuesta más votada por cada uno de los tres colectivos. A continuación, se irán seleccionando las propuestas con mayor número de votos totales hasta agotar el presupuesto global.

Si al seleccionar una propuesta se superase el presupuesto global, se seleccionará la siguiente propuesta con mayor número de votos. En caso de empate en número de votos, se elegirán los proyectos según el orden en el que se hayan registrado.

Los proyectos seleccionados se incorporarán al Presupuesto 2027 para ser sometidos a su aprobación definitiva por el Consejo Social de la UA. Una de las novedades del proyecto de este año es la incorporación de un mecanismo para interponer reclamaciones ante la no aceptación de la propuesta. Para las propuestas aprobadas se establece un plazo de ejecución de hasta dos años.

La rectora de la UA y el presidente del Consejo Social, César Quintanilla / INFORMACIÓN

El estreno de Quintanilla

Durante su intervención, la rectora, Amparo Navarro, ha dado la bienvenida a los nuevos miembros del consejo, especialmente al recién nombrado presidente del Consejo Social, el empresario César Quintanilla, que se ha estrenado es mañana en su primer Consejo de Gobierno.

Al cierre de la reunión, César Quintanilla ha tomado la palabra para exponer “el honor que supone presidir el Consejo Social de la que considero mi Universidad, pese a no haber estudiado en ella”. “Agradezco enormemente las muestras de apoyo y la excelente acogida que se me está brindando y espero estar a la altura de las expectativas”, ha dicho.

Quintanilla ha expresado su deseo de mantener reuniones con los distintos agentes universitarios que forman parte del órgano de gobierno, “para tomar el pulso de sus inquietudes y conocer aquellos aspectos en los que desde el Consejo Social podamos contribuir a mejorar”. Tras la reunión, ha insistido en su intención de “trabajar en una mayor conexión de la Universidad y el entramado empresarial que todavía, en muchos sectores, se encuentra muy alejado de las enormes posibilidades que brinda el trabajo conjunto”.