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La Universidad de Alicante se sitúa entre las mejores del mundo en siete disciplinas

Las áreas reconocidas son Medicina, Enfermería, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química, Química, Economía y Econometría e Informática y Sistemas de Información

Amparo Navarro: "Los alumnos de Medicina arrancarán sus prácticas con total normalidad"

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A. Fajardo

A. Fajardo

La Universidad de Alicante consolida su posicionamiento internacional al figurar entre las mejores universidades del mundo en siete disciplinas en la edición 2026 del QS World University Rankings by Subject, uno de los indicadores de referencia global en educación superior.

En esta nueva edición, elaborada por la firma internacional QS Quacquarelli Symonds, la UA logra presencia en siete áreas de conocimiento, con una evolución positiva en varios indicadores: dos disciplinas mejoran su posición respecto al año anterior, una desciende, dos se mantienen estables y dos se incorporan por primera vez al ranking. Además, la Universidad de Alicante entra por primera vez en una de las grandes áreas globales evaluadas, concretamente en Artes y Humanidades.

Las disciplinas en las que la UA obtiene reconocimiento internacional son Medicina, Enfermería, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química, Química, Economía y Econometría e Informática y Sistemas de Información, según ha informado la institución académica,

El ranking QS por materias analiza más de 18.300 programas universitarios de más de 1.700 instituciones en un centenar de países, distribuidos en 55 disciplinas académicas y cinco grandes áreas de conocimiento. Para su elaboración, se tienen en cuenta indicadores como la reputación académica y entre empleadores, el impacto de la investigación y la red internacional de investigación.

Estudiantes universitarios en el campus de la UA.

Estudiantes universitarios en el campus de la UA. / David Revenga

Satisfacción pese a la financiación

El vicerrector de Estudios y Calidad, Francisco Torres ha señalado que "estos resultados confirman el buen trabajo que realiza tanto el profesorado como el personal técnico de apoyo de la Universidad de Alicante, para ofrecer unas titulaciones de la mayor calidad académica posible, que nos permiten mantenernos en buenas posiciones mundiales, especialmente si tenemos en cuenta nuestra financiación".

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En el conjunto del sistema universitario español, sobre un total de 92 universidades existentes, 54 de ellas logran entrar en el ranking, situando en total 557 programas formativos, lo que evidencia la relevancia creciente de la educación superior española en el panorama internacional.

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