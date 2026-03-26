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Estas son las fechas para los exámenes de la PAU en Alicante, las notas y la adjudicación de plazas en la universidad

La publicación de las calificaciones se adelantan un día respecto al curso anterior

Un psicólogo explica la "sintomatología ansiosa" de estudiantes durante la Selectividad

Un psicólogo explica la "sintomatología ansiosa" de estudiantes durante la Selectividad

Un psicólogo explica la "sintomatología ansiosa" de estudiantes durante la Selectividad / Europa Press

A. Fajardo

A. Fajardo

La Generalitat ha hecho públicas las fechas claves para la nueva cita con la Selectividad o Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para el curso 2025-2026, con novedades en el calendario, los procedimientos y las opciones para mejorar la calificación de acceso.

La convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, con posibilidad de habilitar el día 5 en casos excepcionales. La convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, con opción de ampliación al 3 de julio si fuera necesario.

Las fechas de publicación de calificaciones se adelantan un día respecto al curso anterior: las notas de la fase ordinaria se harán públicas el 12 de junio y las de la extraordinaria el 7 de julio. 

La adjudicación de plazas universitarias para ambas convocatorias se realizará el 10 de julio, también un día antes que en la convocatoria del año anterior. 

La Conselleria de Universidades ha eliminado las medidas excepcionales aplicadas el pasado curso a raíz de la dana, que contemplaban una tercera convocatoria extraordinaria, y establece un calendario único para todo el alumnado.

Según el departamento autonómico, la resolución clarifica la posibilidad de que el alumnado que ya haya superado la PAU pueda presentarse de nuevo a la fase obligatoria completa para mejorar su nota de acceso. Asimismo, se mantiene la opción de concurrir a la fase voluntaria para elevar la nota de admisión mediante un máximo de tres materias adicionales, o cuatro si se incluye una segunda lengua extranjera.

La Administración valenciana ha asegurado que el texto también detalla de forma más precisa el calendario de revisión y visualización de exámenes, diferenciando fechas por universidades públicas y avanzando hacia un procedimiento más homogéneo.

Así ha sido la segunda jornada de Selectividad 2025 (PAU) en la Universidad de Alicante

Así ha sido la segunda jornada de Selectividad 2025 (PAU) en la Universidad de Alicante

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Así ha sido la segunda jornada de Selectividad 2025 (PAU) en la Universidad de Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ

Acceso a la información

Entre las novedades figura la incorporación de un apartado específico sobre publicidad y transparencia, que centraliza la información y las instrucciones en la web oficial de la PAU de la Generalitat https://universitats.gva.es/es/.

Por último, la normativa recoge las condiciones específicas de acceso para distintos perfiles de estudiantado, incluidos titulados de Formación Profesional de grado superior, alumnado procedente de otras comunidades autónomas o de sistemas educativos extranjeros, así como las vías de acceso para personas mayores de 25, 40 y 45 años.

Noticias relacionadas y más

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha señalado que “el nuevo marco de la PAU para el curso 2025-2026 avanza hacia un proceso más claro y homogéneo, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades del estudiantado y a consolidar un sistema más transparente y adaptado a las necesidades actuales”.

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