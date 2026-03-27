Estas son las carreras de la Universidad de Alicante que más interés despiertan entre los jóvenes

La elección de una carrera universitaria está a la vuelta de la esquina para miles de jóvenes que en cuestión de dos meses se presentarán a la Selectividad. Unos 4.000 estudiantes de instituto de distintos puntos del país han visitado este viernes la Universidad de Alicante (UA) para participar en nueva edición de las Conferencias Coloquio sobre Estudios de Grado y Salidas Profesionales que sirven para orientar al alumnado preuniversitario en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional. Y han dado pistas de cuáles son sus preferencias.

Las conferencias-coloquio más demandadas han sido las relacionadas con el grado en Criminología y el doble grado en Derecho y Criminología, que han alcanzado 750 inscripciones. Le han seguido en peticiones el grado en Maestro en Educación Infantil, con 654, el grado en Maestro en Educación Primaria, con 606, el grado en Enfermería, con 574, y el grado en Medicina, con 532. También han suscitado un notable interés titulaciones como Biología, con 458, Ingeniería en Inteligencia Artificial, con 455, Administración y Dirección de Empresas (ADE) y el doble grado en Derecho y ADE (DADE), con 454, Ingeniería Aeroespacial, con 450, y Marketing, con 428.

Del total de asistentes, el 57 % corresponde a estudiantes de 2º curso de Bachillerato, mientras que el 38 % del alumnado ha sido de 1º de Bachillerato. El 5 % restante lo conforman padres y madres, estudiantes de Formación Profesional, orientadores, profesorado y, en menor medida, alumnado de 4º de la ESO, lo que evidencia el interés transversal que despierta esta actividad informativa.

En cuanto a la procedencia, han participado 114 centros educativos diferentes tanto de la provincia de Alicante, principalmente, como de localidades de Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y de la provincia de Valencia. Por municipios, destacan especialmente Alicante y Elche, con 28 y 16 centros, respectivamente, lo que convierte a ambas ciudades en los principales focos de asistencia. Asimismo, han estado representados centros tanto públicos como privados del entorno de la provincia de Alicante, con inscripciones registradas procedentes de localidades como Caudete, Almansa, Villarrobledo, Campo de Criptana, Puertollano, Toledo o Illescas, de Castilla-La Mancha, Caravaca de la Cruz, de la Región de Murcia, y Oliva y Gandia, de la provincia de Valencia.

Estudiantes de Bachillerato en una visita a la UA, este viernes / INFORMACIÓN

A lo largo de la jornada, el alumnado ha podido conocer de primera mano la estructura de los estudios de grado, sus salidas profesionales y la experiencia universitaria a través de la participación de profesorado, estudiantado y profesionales vinculados a cada ámbito.

Las actividades han incluido ponencias informativas específicas por titulaciones, así como espacios para la resolución de dudas. De la organización y las sesiones informativas han participado de un total de 151 ponentes entre cargos académicos, estudiantes universitarios y profesionales, que han ofrecido orientación directa al estudiantado en las distintas áreas de conocimiento.

Más participación

Según ha explicado el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UA, Raúl Ruiz Callado, la edición de este 2026 supone “un paso adelante” en varios aspectos. “Hemos tenido un nuevo incremento de inscripciones respecto a años anteriores y hemos ampliado la participación a residencias universitarias y al Centro Superior de Idiomas” (CSI). Con ello, desde el vicerrectorado pretenden trasladar al estudiantado el hecho de que “venir a la universidad supone mucho más que estudiar un grado, supone una experiencia vital que, junto a la formación, se completa con cultura, con deporte y con participación en la vida estudiantil, un conjunto que les permite crecer como personas”, ha subrayado el vicerrector.

Respecto a la organización del evento, Ruiz Callado ha calificado la jornada como “un gran éxito en todos los aspectos” y ha recordado que el evento “ofrece una perspectiva global a los participantes, que conocen sus posibilidades de futuro de primera mano, pero también es una experiencia enriquecedora para los ponentes, los actuales estudiantes de la UA participan con sus vivencias y cuentan a los futuros estudiantes cómo es la vida estudiantil”.