Las investigadoras subsaharianas pisan fuerte en la Universidad de Alicante

Las investigadoras subsaharianas están pisando fuerte en la Universidad de Alicante (UA). Un programa propio de becas para jóvenes originarias de países de esa región africana ha permitido que desde el año 2023 un total de 32 mujeres realicen estudios en la institución académica.

Aunque las estancias iniciales eran de dos meses, para la oferta de este curso se han podido ampliar a una duración de cuatro meses. Las siete investigadoras seleccionadas en esta edición, de entre 31 solicitudes recibidas, acaban de regresar a sus países de origen, Nigeria (4), Costa de Marfil (2) y Camerún (1), tras haber desarrollado sus investigaciones y tesis en el campus de la UA, de septiembre de 2025 a febrero de 2026.

Desde el área de Cooperación para el Desarrollo del Servicio de Relaciones Internacionales de la UA han destacado que “el trabajo y la labor formativa llevado a cabo por los grupos de investigación de la UA, en los que integran las becadas, son un puntal imprescindible en el desarrollo de este programa, tanto en formación como en el establecimiento de relaciones académicas e institucionales con universidades africanas”.

Una investigadora subsahariana en una clase de la UA / INFORMACIÓN

Diferentes áreas

Concretamente, las siete investigadoras de esta edición han formado parte de los siguientes grupos de investigación: Adeyinka Abiodun, procedente de la National Open University de Nigeria, se incorporó al grupo “Tecnología y Sostenibilidad en Arquitectura”, coordinado por el profesor Carlos Rizo Maestre; la también nigeriana Anne Adeyanju, llegada de la Koladaisi University, ha desarrollado su estancia con el grupo “Farmacología y Fisiología de las Enfermedades Neurodegenerativas”, con coordinación de la profesora Victoria Eugenia Maneu; la tercera investigadora nigeriana, Nnenna Ibezim, se ha formado en el grupo “Documentación universitaria, tecnología de la información y la comunicación/Educación inclusiva”, liderado por la profesora Rosabel Roig; y la nigeriana Joy Ogunsuyi participó en el grupo investigador “Residuos, energía, medio ambiente y nanotecnología”, con el profesor Juan Antonio Conesa a la cabeza. Las dos becadas llegadas desde Costa de Marfil, Hanna Diakite (Universidad Alassane Outtara Bouaké) y Mari Leonce Yao (Universidad Felix Houphouët Boigny) se incorporaron a los grupos “Corrientes estéticas de la literatura española”, coordinado por el profesor Juan A. Ríos Carratalá, y “Geopolítica: estudios interdisciplinares sobre migraciones, conflictos territoriales y cooperación”, que lidera el profesor Samuel Ortiz. Completa la lista la camerunense Tata Haman, de la Universidad de Maroua, quien ha formado parte del grupo “Humanismo-Europa”, a cargo del profesor Pedro Aullón de Haro.

Una de las investigadoras subsaharianas que ha recibido la UA / INFORMACIÓN

Gran demanda

La vicerrectora del departamento, Rosa Mª Martínez, explica que algunos de los proyectos llevados a cabo en la UA habían identificado la "gran demanda existente en la región africana subsahariana para potenciar y ayudar a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes que están en la fase de estudios doctorales o comenzando su carrera de investigadoras, quienes necesitan apoyos externos para implementar y desarrollar sus tesis e investigaciones”, motivo por el que se puso en marcha este programa propio de la UA que ahora ya tiene en marcha la nueva convocatoria 2026/2027.